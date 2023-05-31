学者：华裔移民靠微信了解澳洲 若封禁将“伤害民主”

联邦政府此前宣布在公务设备封禁中国短视频社交程序TikTok后，参议院一个委员会就社交媒体受外国干预的情况进行了调查。





美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）教授卡普兰（Seth Kaplan）上个月向调查听证会表示，另一款社交程序微信“比TikTok更恶劣”。他承认，封禁微信会对华人群体造成较大影响，但认为依赖中文容易接触到错误资讯。





而另外两位学者，悉尼科技大学（UTS）澳中关系研究所教授孙婉宁和皇家墨尔本理工大学（RMIT University）传媒学院副教授于海青本月初向调查委员会提交了一份意见书，指出微信禁令将会弊大于利。





他们在本月先后发表《为何封禁微信对华裔澳人难以置信》及《封禁微信可能损害澳洲民主》两篇文章，详述禁令对华人社区的影响。





第一篇文章指，由于Facebook、WhatsApp等海外常用的社交平台被北京当局封锁，微信是澳大利亚华人与身在中国的亲友交流的唯一方式，特别是在新冠疫情封锁时期。



微信不是一个选项，而是一个必需品。

文章又引述澳大利亚贸易及投资委员会（Austrade）呼吁对华贸易人士使用微信的建议，称微信对华裔及非华裔澳人在与中国进行贸易方面也发挥重要作用。文章又提到华人社团利用微信捐助林火、洪灾灾民等慈善活动，融入社会。





另一篇文章表示，有研究表明微信对中国移民了解澳大利亚的政治制度、民主价值和选举程序，发挥了教育作用，从而鼓励他们参政议政。





文章写道，微信已是华人对政府政策进行“辩论、学习和表态的平台”，包括联邦和州选举，以及近期热议的原住民国会之声入宪公投。



不过，两人承认微信充斥假消息和中国政府的审查及政治宣传，但强调这不代表华人“接受或支持”这种做法。“假设华裔澳人会轻信这些宣传，这种想法是错误的。”





文章还指出，微信与其海外版WeChat是“两个系统”，后者以海外手机号码开设帐户，不受中国法律管辖，用户资讯储存在新加坡的服务器，用户发言也不受审查。





微信由中国科技巨头腾讯所有，在澳洲有约100万名用户。本月初有媒体报导，超过10个联邦政府部门已经限制在工作设备上安装微信。





当局已表示会继续评估所有可能构成安全问题的技术，并将在需要时采取行动。而有消息称腾讯公司曾聘请本地一间知名公关公司，试图游说澳大利亚政府不要封禁微信。





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