【雪梨文物大火】據報警方正研究「一個流行玩意」是否罪魁禍首

雪梨 2GB 電台福特漢姆 (Ben Fordham) 星期三 (5 月 31 日) 早上在節目上披露，據稱警方正調查一個名為「止汗劑炸彈」的流行玩意是否造成文物大火的原因。





當局在星期二 (30 日) 拆除大樓餘下的磚牆，事發現場一帶仍被圍封。



當局在 5 月 30 日拆除被大火燒毀雪梨文物建築的牆壁，現場可見瓦礫散落現場街道。 Source: AAP / Dean Lewins 據稱，「止汗劑炸彈」是一個在社交媒體上流行的玩意，受世界各地的青少年歡迎。但這項玩意目前就被視為大火發生的潛在原因。





據《每日電訊報》報道，有關玩意涉及使用在超級市場及藥房有售的氣溶膠噴霧止汗劑。福特漢姆表示，噴霧止汗劑本身已經存在一定程度的危險性，「再加上點燃火種，你可以想像其後果」。



報道指，今年一月蘇格蘭一個遊樂場發生氣溶膠爆炸事件，事件中一名男學生的其中一隻眼睛永久失明。





福特漢姆表示，警方縱火調查組正循多個方向調查案件，其中包括涉及「止汗劑炸彈」的可能性。





他表示，自己是收到一名家長報料。該名家長是其中一位涉嫌涉案青少年的朋友的母親。他又說：「我看過網上的片段，有一名青少年示範如何製作『止汗劑炸彈』。」





SBS 中文已聯絡新州警方，發言人拒絕透露調查人員的調查方向，僅證實縱火調查組已成立「Strike Force Strontium」行動組調查事件。





發言人指：「探員已聯絡到四名青少年，並正繼續促請其他人聯絡警方。目前警方尚未落案起訴任何人。」





發言人表示，目前調查仍然繼續，故不便發表進一步評論。



當局在 5 月 30 日拆除被大火燒毀雪梨文物建築的牆壁。 Source: AAP / Dean Lewins 與此同時， 當局星期二派出挖掘機推倒被焚毀建築的剩餘牆壁，令現場街道路面堆滿大量瓦礫及磚塊。工作人員正加緊清理瓦礫，讓調查人員能盡快進入現場。





此前，大火發生前在該棟建築物內露宿的 15 人中，仍有兩人下落不明，當局憂慮二人可能在火災中喪命。



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