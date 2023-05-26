雪梨中央商務區大火：2名13歲少年自首

要點： 周四（5月25日），雪梨消防部門出動120 名消防員，撲救市中心一棟建築物的火災。

這場大火被形容為當地近年最嚴重的火災之一。

消防調查人員正檢查現場殘骸，希望確定起火原因。

雪梨 Surry Hills 的蘭德爾街（Randle Street）已被列為歷史文物的前製帽廠及旁邊的另一棟建築物，在周四（5月25日）發生大火，2名青少年同日晚上分別在不同的警察局自首。





負責調查火警的官員說，警方接到報告指，周四下午約 4時，一群年輕人就在發生火警的前製帽廠的大火蔓延之前不久，從前製帽廠中逃跑。





署理助理警務處長鄧斯坦（Paul Dunstan）周五向傳媒表示，兩名年輕人在昨晚深夜，分別在兩個不同的警察局自首。





兩名青少年均為13歲，他們分別在Paddington和Kings Cross警察局自首，並協助調查。





警方敦促火災發生前可能在大樓內的其他三至四名年輕人，與他們的父母陪同下一起自首。



有15名露宿者經常留宿在發生火警的建築物，警方已與其中13人聯絡上，以確認他們安全。





周四下午，調查人員趕到雪梨 Surry Hills 的蘭德爾街（Randle Street），當時該兩座多層建築物已經完全被大火吞噬。





雖然昨日近 30 輛消防車，約 120 名消務員出動滅火，但這一間位於 Surry Hills，已被列內遺產名錄的前製帽廠及旁邊的一棟仍未能倖免於難，在數千名觀眾的注視下被燒毀。





火勢於當晚七時左右基本受控。





消防隊通宵留守現場，並使用無人機監測熱點以防可能重新點燃。



在昨日大火時，該棟建築物出現大幅倒塌，大量磚塊如雨下，掉落在雪梨大街上，由於當局擔心已燒焦的七層建築物會出現倒塌情況，因此仍對一帶進行封鎖。





新州消防和救援主管杜伯里（ Adam Dewberry ）周五（5月26日）向澳聯社表示： 「有兩堵牆處於危險的位置。」





「它們很有可能會突如其來倒塌。」



新州消防和救援主管杜伯里（ Adam Dewberry ）。 Source: AAP / James Gourley 杜伯里表示，要使建築物安全通行，仍有大量工作要做，尤其是在起風的情況下。





他說：「我們談論的是成噸成噸的磚塊，它們可能會掉下來，就如砲彈一樣。」





「還有玻璃窗和玻璃鑲板從馬路對面的建築物上掉下來。」





建築物周圍有一個嚴密的禁區，確保任何人都無法進入，包括消防員。





目前約有 50 人在被疏散後仍無法返回家園。





在那些被困、無法折返的人中，有一位新娘於周五（5月26日）結婚。





消防隊員在拿走必需品期間進入她的公寓並幫她拿到她的婚紗。



逾百名消防員與這場大火對戰。 Source: AAP / Dean Lewins 一旦該地區安全，預計將允許居民和企業返回他們的住所，主要通道伊利沙伯街將重新開放。





在大火蔓延到一棟公寓大廈，其中一棟公寓大廈的外部遭受極度高溫損壞後，杜伯里稱讚他的團隊防止該場大火對附近建築物造成重大破壞。





原先，這一座前製帽廠計劃改造成擁有 123 間客房、兩間餐廳的酒店，預計耗資 4000 萬元。





起火原因仍不明，調查正在進行中。





由於火災的規模和對社區的影響，將會向政府相關官員提交一份報告。



在附近工作的一名鎖匠說，他看到大樓著火時，一群青少年從大樓裡跑出來。





一位不願透露姓名的 Hildebrandt Locksmith 員工向澳聯社表示：「我們的一名工人確實看到一些學童從大樓裡出來。」





新州消防與救護局副局長費特雷爾(Jeremy Fewtrell)說，這場火災是該市多年來最大的火災之一。





他說，在極度危險的情況下，沒有人受重傷是非常幸運。





前工廠的屋頂倒塌，然後是地板，在下午 5 點前不久，建築物的部分牆壁倒塌，燒紅的磚塊滾落到下面的街道上。





現場消息指，火災的唯一傷者為一名消防員，他被輕度燒傷。



