【可怕禁室培育】墨爾本夫婦涉家中奴役女子禁足10月 面臨最高25年監禁

一對墨爾本夫婦涉嫌將一名婦女作為奴隸，強制把婦女留在他們位於 Point Cook 的家中長達10個月，被控犯現代奴役罪（modern-day slavery），今天將面臨法庭審判。

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一對墨爾本夫婦涉嫌將一名婦女作為奴隸，強制把婦女留在他們位於 Point Cook 的家中長達10個月，被控犯現代奴役罪（modern-day slavery），今天將面臨法庭審判。 Credit: AFP

一對墨爾本夫婦涉嫌將一名婦女作為奴隸，強制把婦女留在他們位於 Point Cook 的家中長達10個月，被控犯現代奴役罪（modern-day slavery），今天將面臨法庭審判。

據稱，這對夫婦從 2022 年 1 月到 2022 年 10 月在墨爾本西南部的家中把這名女子強制留在家中，限制她個人出入活動，並對受害人進行長達 10 個月的身體傷害及攻擊。

被告分別為 44 歲的男子和 29 歲的女子，被控擁有奴隸，違反《1995 年刑法》第 270.3(1)(a) 條（270.3(1)(a) of the Criminal Code 1995 Cth）和 《1995 年刑法》第 270.5(1) 條 （270.5(1) of the Criminal Code 1995 Cth），使用脅迫和威脅手段使另一個人持續處於被奴役狀態，並對其施加人身控制。

聯邦警察表示，去年 10 月，在接到一名醫護人員舉報後，警方對二人的居所作出突擊搜查。據稱，該醫護人員注意到該女子可能是被人口販賣。

二人將於今天在墨爾本地方法院受審。如罪名成立，二人將面臨最高 25 年的監禁。

警司畢察（Simone Butcher）表示，聯邦警方正積極推廣及教育前線人員、醫療保健人員，以加強社區教育，幫助他們及早察覺人口販運和奴役等個案跡象。

畢察指，社區中每個人都可以在為阻止人口販賣上發揮作用。她鼓勵任何懷疑人口販賣或看到可疑情況的人向警方舉報。

如果您或您認識的人是販賣人口或奴役罪行的受害者，請致電 131 AFP (131 237) 向聯邦警方舉報。
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Published 25 May 2023 11:19am
By Peggy Tsoi
Source: SBS