【二萬人歡迎莫迪】艾巴尼斯不認同印度總理是「暴君」

要點： 艾巴尼斯拒絕以「暴君」形容印度總理莫迪。

他在星期二晚在一大群民眾前介紹莫迪上台。

翌日，兩人舉行會談後宣佈進一步加強兩國關係。

澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 拒絕有指他在星期二 (5 月 23 日) 晚上與一位「暴君」同台現身的說法，形容印度是一個「偉大的民主國家」。





兩位總理在星期三 (24 日) 舉行會談後召開記者會，期間兩人均未有談及印度被指的人權問題，但莫迪則有提及對 有澳洲印度教寺廟被破壞 的憂慮，又指艾巴尼斯已保證將就此採取「嚴厲行動」。





他們未有接受記者提問。





星期二晚，艾巴尼斯在雪梨奧林匹克公園的體育場，向在場約二萬名澳洲印度僑民社區成員介紹莫迪出場上台，又稱對方為「The Boss」(編註: 原因見下文)。



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坎培拉及新德里正在加強兩國的戰略與經濟聯繫，又冀望在今年年底前完成協商兩國之間的自由貿易協定。





莫迪因大力促進該國的經濟發展，極為受普遍印度人民歡迎。但與此同時，他亦面對 人權倡議組織的批評 ，指他所屬的印度人民黨 (Bharatiya Janata Party) 正打擊國內的穆斯林及錫克教少數民族，並利用當地法律鎮壓異見聲音。





在他的領導下，印度在世間新聞自由指數的排名，在 180 個國家中排名驟降至第 161 名，主要由於針對記者及有政治傾向傳媒的暴力行為。





印度主要反對黨領袖甘地 (Rahul Gandhi) 最近亦由於一番針對莫迪的「誹謗性言論」而 被判處兩年監禁 。人權監察組織 (Human Rights Watch) 亦曾促請艾巴尼斯在莫迪今次到訪期間提出有關問題。



兩人在記者會上均未有談及印度被指的人權問題，但莫迪則有提及對有澳洲印度教寺廟被破壞的憂慮。 Source: AAP / Dean Lewins

艾巴尼斯拒絕以「暴君」形容莫迪

當被問及有關情況是否令莫迪「好像暴君一樣」，艾巴尼斯星期三接受七號台晨早新聞節目《Sunrise》訪問時讚揚對方令印度出現「非凡」的經濟增長，又形容印度國民從中獲益良多。





他說：「印度當然是世界上最大的民主國家...... 總理莫迪絕對是受歡迎的，雖不是受所有人歡迎。這是一個民主國家，但他在大多數國民中都很受歡迎。」



印度人民黨被廣泛視為擁有右翼印度教民族主義立場。而縱然當地政治體系中有著多元化及世俗主義的歷史，印度教在當地仍為主流。





艾巴尼斯作為反對黨領袖的時候，曾批評前總理莫理遜 (Scott Morrison) 未有就美國「1 月 6 日國會山莊騷亂事件」批評前總統特朗普 (Donald Trump)，旨在迎合並尋求本地極右翼選民的支持。





但他在星期三亦指，「我不能對印度的一些內部政治作出評論」。





他說：「無可置疑的是，(印度) 是世界上的成功故事之一。」



雙方舉行會談

艾巴尼斯與莫迪於星期三舉行會談後，艾巴尼斯透露，兩人正繼續推動綠色氫氣合作夥伴關係，同時亦達成移民及流動性合作夥伴關係，以促進兩地學生及學者流動與合作。





兩人在記者會上未有提及印度的人權問題，但莫迪亦形容，「民主價值」是兩國關係的基石。



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他說：「我們不會讓他們的任何行為或思想，傷害印度及澳洲之間的友誼關係。」





「我對 (澳洲) 已經採取的行動向總理 (艾巴尼斯) 表示感謝。艾巴尼斯今天再次向我保證，他在未來將對同類情況採取嚴厲行動。」





澳洲將在印度開設全新總領事館，而印度亦將在布里斯本開設全新總領事館。



澳印關係的新中心

在星期二晚的集會上，兩名總理受到在場民眾多次的歡呼鼓掌。





艾巴尼斯亦宣佈，在雪梨西部巴拉瑪打 (Parramatta) 設立一個全新的「澳印關係中心」，形容這將是「彰顯印澳活力體驗的地方」。



表演嘉賓在 5 月 23 日 (星期二) 晚上為到訪的印度總理莫迪及澳洲總理艾巴尼斯演出。 Source: AAP / Dean Lewins 他說：「我們希望看見更多的聯繫、更多澳洲及印度學生在對方的國家生活及學習，並將這些經歷帶回家。」





今次是印度總理莫迪十年來首次到訪澳洲，但卻是兩位總理在 12 個月內的第六次會面。





艾巴尼斯向群眾說：「我向我的朋友總理 (莫迪) 說，我上一次介紹一個人到這個台上是 (美國唱作歌手) 斯普林斯汀 (Bruce Springsteen)。他當時沒有受到如莫迪一樣的熱烈歡迎。」





(編註: 斯普林斯汀的暱稱為「The Boss」，相信艾巴尼斯是因此原因同樣以「The Boss」介紹莫迪出場。)





莫迪此行亦將與澳洲討論貿易、國防及可再生能源等問題。



艾巴尼斯星期二向國會說：「這是一個我們需要作出投資的關係。我們有著深厚的友誼，並在體育競爭中充滿激情。」





「我們都處於一個不斷發展、充滿活力的地區，非常歡迎總理莫迪到訪我們的國家。」





他亦向本地的印度裔僑民就他們「強化本地的民主」表示感謝，包括約 70 萬名在印度次大陸出生的居民。





他說：「他們將世界上最大民主國家的精神帶到來澳洲，並幫助我們的民主制度變得更強大及更具包容。」





