【二萬人歡迎莫迪】艾巴尼斯不認同印度總理是「暴君」

總理艾巴尼斯 (Antony Albanese) 星期二 (5 月 23 日) 出席一場二萬人公眾集會並介紹印度總理莫迪 (Narendra Modi) 上台。他其後被問及自己是否有與「暴君」同場現身。

Narendra Modi and Anthony Albanese hugging

今次是莫迪 (Narendra Modi) 第二次以印度總理身份訪澳。 Source: AAP / Dean Lewins

要點：
  • 艾巴尼斯拒絕以「暴君」形容印度總理莫迪。
  • 他在星期二晚在一大群民眾前介紹莫迪上台。
  • 翌日，兩人舉行會談後宣佈進一步加強兩國關係。
澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 拒絕有指他在星期二 (5 月 23 日) 晚上與一位「暴君」同台現身的說法，形容印度是一個「偉大的民主國家」。

兩位總理在星期三 (24 日) 舉行會談後召開記者會，期間兩人均未有談及印度被指的人權問題，但莫迪則有提及對
有澳洲印度教寺廟被破壞
的憂慮，又指艾巴尼斯已保證將就此採取「嚴厲行動」。

他們未有接受記者提問。

星期二晚，艾巴尼斯在雪梨奧林匹克公園的體育場，向在場約二萬名澳洲印度僑民社區成員介紹莫迪出場上台，又稱對方為「The Boss」(編註: 原因見下文)。
收聽節目
CA 20230523 (Tue) - Modi's Visit image

印度總理莫迪抵達雪梨 雪梨舉行盛大集會歡迎

SBS Chinese

23/05/202304:54
坎培拉及新德里正在加強兩國的戰略與經濟聯繫，又冀望在今年年底前完成協商兩國之間的自由貿易協定。

莫迪因大力促進該國的經濟發展，極為受普遍印度人民歡迎。但與此同時，他亦面對
人權倡議組織的批評
，指他所屬的印度人民黨 (Bharatiya Janata Party) 正打擊國內的穆斯林及錫克教少數民族，並利用當地法律鎮壓異見聲音。

在他的領導下，印度在世間新聞自由指數的排名，在 180 個國家中排名驟降至第 161 名，主要由於針對記者及有政治傾向傳媒的暴力行為。

印度主要反對黨領袖甘地 (Rahul Gandhi) 最近亦由於一番針對莫迪的「誹謗性言論」而
被判處兩年監禁
。人權監察組織 (Human Rights Watch) 亦曾促請艾巴尼斯在莫迪今次到訪期間提出有關問題。
INDIAN PM NARENDRA MODI VISIT
兩人在記者會上均未有談及印度被指的人權問題，但莫迪則有提及對有澳洲印度教寺廟被破壞的憂慮。 Source: AAP / Dean Lewins

艾巴尼斯拒絕以「暴君」形容莫迪

當被問及有關情況是否令莫迪「好像暴君一樣」，艾巴尼斯星期三接受七號台晨早新聞節目《Sunrise》訪問時讚揚對方令印度出現「非凡」的經濟增長，又形容印度國民從中獲益良多。

他說：「印度當然是世界上最大的民主國家...... 總理莫迪絕對是受歡迎的，雖不是受所有人歡迎。這是一個民主國家，但他在大多數國民中都很受歡迎。」
印度人民黨被廣泛視為擁有右翼印度教民族主義立場。而縱然當地政治體系中有著多元化及世俗主義的歷史，印度教在當地仍為主流。

艾巴尼斯作為反對黨領袖的時候，曾批評前總理莫理遜 (Scott Morrison) 未有就美國「1 月 6 日國會山莊騷亂事件」批評前總統特朗普 (Donald Trump)，旨在迎合並尋求本地極右翼選民的支持。

但他在星期三亦指，「我不能對印度的一些內部政治作出評論」。

他說：「無可置疑的是，(印度) 是世界上的成功故事之一。」

雙方舉行會談

艾巴尼斯與莫迪於星期三舉行會談後，艾巴尼斯透露，兩人正繼續推動綠色氫氣合作夥伴關係，同時亦達成移民及流動性合作夥伴關係，以促進兩地學生及學者流動與合作。

兩人在記者會上未有提及印度的人權問題，但莫迪亦形容，「民主價值」是兩國關係的基石。
收聽節目
cantonese CA 23052023 image

印度總理來澳 商戶推動雪梨哈里斯公園變身「小印度」

SBS Chinese

22/05/202304:21
他亦再次提及澳洲印度教寺廟被破壞的行為。此前，他亦在三月時於印度的一場記者會上
公開提出有關問題


他說：「我們不會讓他們的任何行為或思想，傷害印度及澳洲之間的友誼關係。」

「我對 (澳洲) 已經採取的行動向總理 (艾巴尼斯) 表示感謝。艾巴尼斯今天再次向我保證，他在未來將對同類情況採取嚴厲行動。」

澳洲將在印度開設全新總領事館，而印度亦將在布里斯本開設全新總領事館。

澳印關係的新中心

在星期二晚的集會上，兩名總理受到在場民眾多次的歡呼鼓掌。

艾巴尼斯亦宣佈，在雪梨西部巴拉瑪打 (Parramatta) 設立一個全新的「澳印關係中心」，形容這將是「彰顯印澳活力體驗的地方」。
Dancers in elaborate costume on a stage
表演嘉賓在 5 月 23 日 (星期二) 晚上為到訪的印度總理莫迪及澳洲總理艾巴尼斯演出。 Source: AAP / Dean Lewins
他說：「我們希望看見更多的聯繫、更多澳洲及印度學生在對方的國家生活及學習，並將這些經歷帶回家。」

兩人亦為
雪梨 Harris Park 的一塊「小印度」牌匾
進行揭幕儀式。

今次是印度總理莫迪十年來首次到訪澳洲，但卻是兩位總理在 12 個月內的第六次會面。

艾巴尼斯向群眾說：「我向我的朋友總理 (莫迪) 說，我上一次介紹一個人到這個台上是 (美國唱作歌手) 斯普林斯汀 (Bruce Springsteen)。他當時沒有受到如莫迪一樣的熱烈歡迎。」

(編註: 斯普林斯汀的暱稱為「The Boss」，相信艾巴尼斯是因此原因同樣以「The Boss」介紹莫迪出場。)

莫迪此行亦將與澳洲討論貿易、國防及可再生能源等問題。
艾巴尼斯星期二向國會說：「這是一個我們需要作出投資的關係。我們有著深厚的友誼，並在體育競爭中充滿激情。」

「我們都處於一個不斷發展、充滿活力的地區，非常歡迎總理莫迪到訪我們的國家。」

他亦向本地的印度裔僑民就他們「強化本地的民主」表示感謝，包括約 70 萬名在印度次大陸出生的居民。

他說：「他們將世界上最大民主國家的精神帶到來澳洲，並幫助我們的民主制度變得更強大及更具包容。」
更多內容

印度總理莫迪抵達雪梨 雪梨舉行盛大集會歡迎

印度總理來澳 商戶推動雪梨哈里斯公園變身「小印度」


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 24 May 2023 3:26pm
By Finn McHugh, Winmas Yu
Source: SBS, AAP
Available in other languages
標籤
Sydney