印度總理莫迪抵達雪梨 雪梨舉行盛大集會歡迎

不過，他今天下午將出席位於雪梨奧林匹克公園的 Qudos Bank Arena (前身 Sydney SuperDome) 與參與集會的支持者見面。





預料會最多有接近 2 萬名粉絲到場歡迎他的到訪。莫迪上次出訪澳洲，是 2014 年 9 月的事，距今接近 9 年。



艾巴尼斯 2023 年 3 月出訪印度，並與印度總理莫迪在 Ahmedabad 球場欣賞兩國之間的板球賽。 Source: AAP / Ajit Solanki 有人甚至從墨爾本包了一架客機前去，昆州一些粉絲則包了一些巴士。





據說，那架包機在出發前和抵達後都有音樂舞蹈配合。





雖然這陣子澳洲出現了所謂的「莫迪狂熱」，但也並非每一個都支持他的。例如，印度國內很多穆斯林和少數族裔對他不滿。





BBC 最近播出的《印度：莫迪問題》（India - The Modi Question）紀錄片，在印度變成禁片。該兩集的內容涉及 2002 年 2 月在印度古吉拉特邦 (Gujarat) 爆發的宗教暴動，死亡人數超過 1,000，大部分是穆斯林。





紀錄片探討了時任該幫首席部長莫迪與事件的關係。此舉令到莫迪的支持者大為不滿。





而印度稅局在則於 2 月中突擊搜查了 BBC 的辦公室，並沒收了記者的手機。





外界推測此舉是莫迪的報復行動。



