印度總理莫迪抵達雪梨 雪梨舉行盛大集會歡迎

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印度總理昨晚乘坐專機抵達雪梨國際機場，展開為期 3 天的訪問。 Source: AAP / David Gray

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印度總理莫迪昨晚乘機抵達雪梨，他除了會和澳洲總理艾巴尼斯國防安全、雙邊貿易關係和過渡至清潔能源。

不過，他今天下午將出席位於雪梨奧林匹克公園的 Qudos Bank Arena (前身 Sydney SuperDome) 與參與集會的支持者見面。

預料會最多有接近 2 萬名粉絲到場歡迎他的到訪。莫迪上次出訪澳洲，是 2014 年 9 月的事，距今接近 9 年。
Indian Prime Minister Narendra Modi with his Australian counterpart Anthony Albanese wave as they arrive in the stadium to watch fourth cricket test match between India and Australia in Ahmedabad, India, Thursday, March 9, 2023.
艾巴尼斯 2023 年 3 月出訪印度，並與印度總理莫迪在 Ahmedabad 球場欣賞兩國之間的板球賽。 Source: AAP / Ajit Solanki
有人甚至從墨爾本包了一架客機前去，昆州一些粉絲則包了一些巴士。

據說，那架包機在出發前和抵達後都有音樂舞蹈配合。

雖然這陣子澳洲出現了所謂的「莫迪狂熱」，但也並非每一個都支持他的。例如，印度國內很多穆斯林和少數族裔對他不滿。

BBC 最近播出的《印度：莫迪問題》（India - The Modi Question）紀錄片，在印度變成禁片。該兩集的內容涉及 2002 年 2 月在印度古吉拉特邦 (Gujarat) 爆發的宗教暴動，死亡人數超過 1,000，大部分是穆斯林。

紀錄片探討了時任該幫首席部長莫迪與事件的關係。此舉令到莫迪的支持者大為不滿。

而印度稅局在則於 2 月中突擊搜查了 BBC 的辦公室，並沒收了記者的手機。

外界推測此舉是莫迪的報復行動。

詳情請收聽溫楚良和蔡苡雯的報導。
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