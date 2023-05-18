美國總統取消訪澳行程 無阻印度總理訪澳之旅

要點： 印度總理莫迪（Narendra Modi）仍將於下周出訪澳洲；

美國總統拜登（Joe Biden）取消了原定前往雪梨參加四方安全會談的行程；

日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）預計不會出訪。

澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）確認，原定在雪梨舉行的四方安全對話峰將被取消，但印度總理莫迪仍將於下周訪問澳洲。





美國總統拜登周三（5月17日）取消訪澳行程，確認在七國集團會議後將飛回美國，就該國的債務上限危機展開進一步談判。





拜登原計劃在下周三（5月24日）與澳洲總理艾巴尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪在四方安全對話領導人峰會會面，結束後訪問坎培拉。而今，這四位領導人將在本周末於廣島舉行的七國集團峰會上會面。



印度總理與澳洲總理早前曾會面。 Source: Twitter / @narendramodi 艾巴尼斯在周三接受澳洲廣播公司（ABC）電台採訪時確認，無論如何，印度總理將前來澳洲。





他說：「總理莫迪下周將在這裡（澳洲）與我進行雙邊會談。他還將參加商務會談，並出席在雪梨奧林匹克場地舉行的一次公開活動。」





岸田文雄預計不會出訪澳洲。艾巴尼斯表示，他「原本只來參加四方安全對話」。





工黨一直有意深化澳印兩國關係，並希望將兩國之間的貿易額提高至 1000 億澳元。



莫迪的澳洲之行有何計劃？

印度總理上一次訪問澳洲是在 2014 年，當時出席在雪梨 SuperDome 體育場的活動，現場有 1.6 萬名民眾。而下周亦將舉行類似活動。





莫迪所在的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）當地分支機構在社交媒體上發帖稱，支持者們已經組織了墨爾本和雪梨之間的包機來參加此次活動。





下周雪梨的哈里斯公園（Harris Park）被正式命名為小印度（Little India）時，莫迪也計劃出席。





儘管人權組織指責印度人民黨專門針對該國的穆斯林少數人口，並打壓批評性媒體，但印度人民黨在印度仍然很受歡迎，特別是在其印度教多數群體中。





莫迪一直強烈否認上述指責說法。





兩個月前，艾巴尼斯對印度進行了為期三天的貿易訪問，並在莫迪家鄉古吉拉特邦的一個板球場與莫迪一起觀賽。



可能會提出寺廟遭破壞事件

在印度訪問期間，艾巴尼斯拒絕批評莫迪政府。批評者認為莫迪政府是強硬的印度教民族主義政權，同時指其侵犯了人權。





莫迪在聯合新聞發佈會上提出在澳洲發生了印度教寺廟遭破壞事件後，艾巴尼斯承諾將動用「全部法律力量」來追究肇事者。





艾巴尼斯說：「我們不能容忍我們在宗教建築上看到的那種極端行動和攻擊，無論（它）是印度教寺廟、清真寺、猶太教堂還是教堂。」





「這在澳洲是不容許的。」





莫迪證實，他已經直接向艾巴尼斯提出有關事件，並說這一消息「令我們不安」。





他說：「我們雙方將就此問題定期接觸，並將盡可能合作。」



