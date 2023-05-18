【地球熱辣辣！】聯合國警告未來5年史上最熱

Key Points 全球氣溫有可能在五年內突破1.5攝氏度，這在歷史上是首次。

今年中可能轉向厄爾尼諾現象，有可能加劇極端氣候，並給北美帶來更暖和的天氣，而南美則可能出現乾旱。

世界氣象組織預測，未來五年中有98%的機會將創下有史以來最熱的一年。

世界氣象組織表示，全球氣溫在未來五年內突破1.5攝氏度的暖化閾值的可能性首次高於50%。





這預測並不意味著世界氣溫將越過2015年巴黎協定中設定的長期暖化閾值目標，即長期升溫幅度限制在阻止全球氣溫比工業化前的標準、1.5攝氏度之內。





但是，一年暖化1.5攝氏度可能會讓我們預覽超過那個以30年全球平均為基礎的長期閾值的情況可能會是什麼樣的。



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根據最新的世界氣象組織《全球年度至十年度氣候更新報告》，至2027年全球氣溫達到1.5攝氏度的機率為66%。英國氣象局哈德利中心（United Kingdom's Met Office Hadley Centre）長期預測部門主管史凱夫（Adam Scaife）說：「逼近1.5攝氏度門檻的機率超過5成，這是歷史上首次」





根據往年此報告的數據顯示，2017年至2021年機率僅10%，去年機率急增至50%，近幾年持續上升。





哈德利中心的赫爾曼森（Leon Hermanson ）表示即使是臨時達到1.5攝氏度，也「表明，隨著我們開始有越來越多的年份出現1.5攝氏度的情況，我們正在接近使實際的長期氣候達到那個閾值。」



這也意味著世界在削減導致氣候暖化的溫室氣體排放方面未能取得足夠的進展。





部分原因是預計在未來幾個月內形成的厄爾尼諾天氣模式（亦稱聖嬰氣候型態）將提高溫度快速達到1.5攝氏度的機會。





在厄爾尼諾期間，熱帶太平洋的暖水會加熱其上的大氣，從而提高全球氣溫。



世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在一份聲明中表示，厄爾尼諾「將與人為引起的氣候變化結合，將全球氣溫推向前所未有的領域。」





今年中期轉向厄爾尼諾的情況讓全世界的科學家們擔憂。





這種天氣現象雖然與氣候變化有所不同，但可能會加劇極端天氣，給北美帶來更暖和的天氣，南美則可能出現乾旱，亞馬遜地區火災風險更大。





隨著時間的推移，暫時超過1.5攝氏度的可能性已經增加。



科學家們曾估計在2017年至2021年之間達到1.5攝氏度的機會只有10%。





與聯合國政府間氣候變化專門委員會的氣候預測不同，這些預測基於未來的溫室氣體排放，世界氣象組織的更新報告更多地提供了基於預測的長期天氣預報。





世界氣象組織還得出結論，認為未來五年中有98%的機會將出現有記錄以來最熱的一年，超過2016年，當時全球溫度受到大約1.3攝氏度的暖化影響。





英國綠色和平組織首席科學家帕爾（Doug Parr）說：「這份報告必須是加強全球努力應對氣候危機的集結號。」





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