澳洲屢現「劣質租盤」 高需求帶動民眾「搶租一空」

喬迪（Jordie van den Berg），亦稱為 purplepingers，開始揭露他所謂的「劣質租盤」。他認為普遍年輕的澳洲人都曾與房地產經紀有過不好的經歷。





這位居於墨爾本的 27 歲年輕人在 TikTok 製作影片，他在影片中加插地產中介刊登的照片，通過價格、照片和描述來核實經紀的說法。





他提到的一些房源的天花板上有洞，窗戶被木板封住，地毯上有污漬。



其他有些是倉庫或店舖，它們被改造成住宅，並在房地產網站上出租。





最近他發現一個地方，似乎有石棉暴露在喉管上。





他告訴 The Feed：「之前的租戶在搬走時告訴我這間房屋的情況，由於房屋有很多問題，房東拒絕維修更要求加租。」



該出租物業已被刪除。



就非法分間房屋聯繫市政府

喬迪是一名合資格的律師，也是一名公務員，他對那些看起來可能是非法分間房屋有著敏銳的眼光。





然後，他將通過電郵或致電當地通政府，查看該物業是否提出分間的請求。





他說：「我向市政府報告的通常與土地發展有關。通常我尋找的是祖母房（Granny Flat）或在停車場改建。」





「這些可能是合法的，但我會看前面是否有郵箱，是否有煙霧報警器，因為如果你需要將一間房屋分隔不同房間，你需要有消防安全證書，這將涉及煙霧報警器或滅火器。」





「其他危險訊號是任何有風險的的隔熱材料，如果它們在牆上有暴露的喉管。」





喬迪提到一個租盤似乎被非法分間，位於雪梨的馬斯覺 (Mascot)。這是一套出租的祖母房，每周 360 澳元。



「廚房」由一個小水槽和三個抽屜組成。屋內沒有爐灶或烤箱，也沒有煙霧報警器。





另一處被喬迪製作影片的租盤位於雪梨的卡巴瑪塔 (Cabramatta)。它似乎也被非法分間。





煮食設施包括長凳上的爐灶和下面地板上的液化石油氣罐。該房產的廣告價格為每周 280 澳元。





喬迪說，他從市政府得到的結果好壞參半。



他說：「有些市政府真的很好，就像我發現新州和維州的市政府一樣。但我發現昆州的人通常不會太在意。」





「（如果它們被非法分間）我會打電話給房地產經紀並直截了當地說，通常他們會說『哦，我不知道』，然後把租盤廣告刪除。」





「然後有時我問他們，『這真的是經過批准的住宅嗎？』他們說：『這當然是』。」





「然後我會告訴他們我已經和市政府談過，有關情況並沒有記錄等。他們會回應：『聽起來你是知情的，所以這個地方可能不適合你。』」



喬迪 在 TikTok 製作「綠幕」影片時，會在他身後加上一些不誠實的租盤照片。 「而且他們對方的態度，反映他們知道這是錯誤的。只是他們故意把它出租給不了解法律的人。」



不斷變化的租賃趨勢

在喬迪製作這些影片的一年半間，他注意到租賃市場發生明顯變化。





他說，劣質租盤廣告在網站上停留的時間已經縮短。





他說：「我收到很多人給我傳來劣質的租盤並製成影片，過往在一兩周後查看，廣告仍然存在。」



「現在就像我收到一份協議書，如果當天我不看，就會消失。那是因為人們租屋的需求更迫切。」





他注意到另一個趨勢，就是很多非常劣質租盤廣告正從房地產網站轉移到 Gumtree、Facebook Market Place 和 Facebook 群組。





「這是由於這些地方的房源通常更便宜，而且出租得很快，因為在那裡尋找住屋的人需求更加迫切。」





「當你查看很多此類租盤的描述時，通常會看見持牌代理人的聯繫方式。」





「他們還在私人 Facebook 群組上發帖文，傳媒無法輕易到訪這些群組。」



雪梨和墨爾本市中心情況最嚴重

喬迪說，他注意到雪梨和墨爾本的內城區一直出現低質素的租盤。





「在雪梨的內城西區，我看到很久以前就計劃拆除的房屋，已經租給一些負擔不起其他東西的貧窮租戶。」



