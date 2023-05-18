澳洲屢現「劣質租盤」 高需求帶動民眾「搶租一空」

18 個月以來，喬迪（Jordie） 一直在製作有關租盤廣告的影片，並指出他們的問題。他說，情況比以往任何時候都更差，但大多數時候，由於人們迫切需要一個家，就算有問題的租盤仍然會被搶「租」一空。

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喬迪，亦稱為 purplepingers，已經在 TikTok 上揭露「劣質租盤」18 個月。

喬迪（Jordie van den Berg），亦稱為 purplepingers，開始揭露他所謂的「劣質租盤」。他認為普遍年輕的澳洲人都曾與房地產經紀有過不好的經歷。

這位居於墨爾本的 27 歲年輕人在 TikTok 製作影片，他在影片中加插地產中介刊登的照片，通過價格、照片和描述來核實經紀的說法。

他提到的一些房源的天花板上有洞，窗戶被木板封住，地毯上有污漬。
其他有些是倉庫或店舖，它們被改造成住宅，並在房地產網站上出租。

最近他發現一個地方，似乎有石棉暴露在喉管上。

他告訴 The Feed：「之前的租戶在搬走時告訴我這間房屋的情況，由於房屋有很多問題，房東拒絕維修更要求加租。」
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該出租物業已被刪除。

就非法分間房屋聯繫市政府

喬迪是一名合資格的律師，也是一名公務員，他對那些看起來可能是非法分間房屋有著敏銳的眼光。

然後，他將通過電郵或致電當地通政府，查看該物業是否提出分間的請求。

他說：「我向市政府報告的通常與土地發展有關。通常我尋找的是祖母房（Granny Flat）或在停車場改建。」

「這些可能是合法的，但我會看前面是否有郵箱，是否有煙霧報警器，因為如果你需要將一間房屋分隔不同房間，你需要有消防安全證書，這將涉及煙霧報警器或滅火器。」

「其他危險訊號是任何有風險的的隔熱材料，如果它們在牆上有暴露的喉管。」

喬迪提到一個租盤似乎被非法分間，位於雪梨的馬斯覺 (Mascot)。這是一套出租的祖母房，每周 360 澳元。
「廚房」由一個小水槽和三個抽屜組成。屋內沒有爐灶或烤箱，也沒有煙霧報警器。

另一處被喬迪製作影片的租盤位於雪梨的卡巴瑪塔 (Cabramatta)。它似乎也被非法分間。

煮食設施包括長凳上的爐灶和下面地板上的液化石油氣罐。該房產的廣告價格為每周 280 澳元。

喬迪說，他從市政府得到的結果好壞參半。
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他說：「有些市政府真的很好，就像我發現新州和維州的市政府一樣。但我發現昆州的人通常不會太在意。」

「（如果它們被非法分間）我會打電話給房地產經紀並直截了當地說，通常他們會說『哦，我不知道』，然後把租盤廣告刪除。」

「然後有時我問他們，『這真的是經過批准的住宅嗎？』他們說：『這當然是』。」

「然後我會告訴他們我已經和市政府談過，有關情況並沒有記錄等。他們會回應：『聽起來你是知情的，所以這個地方可能不適合你。』」
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喬迪 在 TikTok 製作「綠幕」影片時，會在他身後加上一些不誠實的租盤照片。
「而且他們對方的態度，反映他們知道這是錯誤的。只是他們故意把它出租給不了解法律的人。」

不斷變化的租賃趨勢

在喬迪製作這些影片的一年半間，他注意到租賃市場發生明顯變化。

他說，劣質租盤廣告在網站上停留的時間已經縮短。

他說：「我收到很多人給我傳來劣質的租盤並製成影片，過往在一兩周後查看，廣告仍然存在。」
「現在就像我收到一份協議書，如果當天我不看，就會消失。那是因為人們租屋的需求更迫切。」

他注意到另一個趨勢，就是很多非常劣質租盤廣告正從房地產網站轉移到 Gumtree、Facebook Market Place 和 Facebook 群組。

「這是由於這些地方的房源通常更便宜，而且出租得很快，因為在那裡尋找住屋的人需求更加迫切。」

「當你查看很多此類租盤的描述時，通常會看見持牌代理人的聯繫方式。」

「他們還在私人 Facebook 群組上發帖文，傳媒無法輕易到訪這些群組。」

雪梨和墨爾本市中心情況最嚴重

喬迪說，他注意到雪梨和墨爾本的內城區一直出現低質素的租盤。

「在雪梨的內城西區，我看到很久以前就計劃拆除的房屋，已經租給一些負擔不起其他東西的貧窮租戶。」

「在墨爾本，有很多地區，例如卡爾頓(Carlton)、費茲洛依 (Fitzroy)、科林伍德 (Collingwood) 、布朗斯威克 (Brunswick)。那些都是熱點，因為有太多人想去那裡，因此這些地方的劣質租盤很易被出租出。」
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Published 18 May 2023 1:41pm
By Ilias Bakalla
Source: SBS
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