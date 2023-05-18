【罰款逾千四萬人民幣】搞笑八個字 中國棟篤笑演員被批侮辱解放軍

要點 中國棟篤笑演員在北京的演出，被指侮辱解放軍，所屬公司遭罰款接近1470萬人民幣。

棟篤笑演員李昊石搞笑講述領養的野狗追逐松鼠，用：作風優良，能打勝仗，有網民在社交網站批評詆毀解放軍。

涉及的上海文化傳媒及其演藝人，過去曾遭當局罰款。

北京市文化和旅遊局指出，北京文化市場綜合執法總隊經群眾舉報，經核實，笑果文化傳媒的棟篤笑演員李昊石（藝名House ）近日的演出，違反「營業性演出管理條例」，沒收「違法所得」超過132.5萬人民幣，以及罰款1335.3萬人民幣，合計超過1467.8萬人民幣。



笑果文化傳媒的棟篤笑演員李昊石上星期在北京的演出，受到批評。 Credit: internet



涉及的是李昊石在上星期六（5月13日）的演出，提到自己領養兩隻野狗追逐松鼠的情況，「兩條狗追一個松鼠，像砲彈一樣發射出去…我看到這兩條狗，內心只閃爍八個大字：『作風優良，能打勝仗』，非常優秀。 」





「作風優良，能打勝仗」是中國國家主席習近平向解放軍提出的訓練要求。習近平說，要「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標」。





之後有民眾在社交媒體指李昊石的演出，詆毀解放軍，之後新華社、人民日報等官媒，發表重頭文章批評。





北京市文化和旅遊局發聲明說，「我們絕不允許任何公司和個人，在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象」，另外也決定無限期暫停笑果公司在北京所有演出活動。





笑果文化傳媒將事件歸咎於「管理上的重大漏洞」，並表示已與李昊石解約。





路透社無法立即聯繫到李昊石回應，微博似乎禁止他在微博上發文。





笑果文化傳媒於 2015 年在上海成立，其知名度與中國對棟篤笑（單口相聲）的熱潮同步增長，並以提升數百名本地喜劇演員的知名度而聞名。





過去，該公司及其演藝人也曾遭中國當局懲罰。 2021 年 7 月，該公司被罰款 200,000 人民幣，原因是該公司發布的廣告中一位喜劇演員，代言了一個內衣品牌，並發表涉嫌物化女性的言論。







