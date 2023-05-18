美國債務違約「如引爆核武」 澳洲能否獨善其身？

要點： 美國總統拜登取消了訪澳之旅。

專家警告說，美國債務違約的威脅已經增加。

違約將會帶來重大的影響。

周三（5月17日），澳洲總理艾巴尼斯宣佈美國總統拜登取消訪澳行程，需要返回美國，面對具迫切性的美國債務上限談判，以免美國違約。





債務上限談判雖是例行公事，但卻可能導致全球經濟衰退，根據歷史，債務上限通常在最後一刻通過提高，避免可引發的災難。





拜登在取消行程時，堅稱違約「根本不是一個選擇」。



美國總統拜登表示，他的國家不能選擇債務違約。 Source: AAP / Sipa USA 但隨著華盛頓的黨派爭議達到前所未有的水平，有警告指，「針對經濟的核武」可能比以往任何時候都更接近。經濟學家表示，最壞的情況將會影響到澳洲人。





那麼，如果出現違約會發生甚麼事？違約的可能性有多大？特朗普是一個因素嗎？





以下是你需要知道的。



債務上限是多少？

債務上限於 1917 年首次引入，規定了美國政府可以承擔的最大債務數額。現在為 31.4 萬億美元（47.2 萬億澳元）。





每年，美國政客都必須同意提高限額，否則政府就會拖欠債務。





自引入以來，上限已經提高了 90 多次，而且通常都是低調進行。但多年來，美國已出現多次債務上限危機，包括 1995 年和 1996 年、2011 年、2013 年和 2021 年，在提高上限之前發生了政治爭拗。





時間在分秒間流逝；財政部警告，如果未能達成協議，美國政府將無法在 6 月 1 日之後償還債務。



美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，雙方離達成協議還有很遠。 Source: Getty / Alex Wong

如果美國違約會怎樣？

美國從未拖欠過債務，因此對於它帶來的具體後果，我們仍然未知。





在 2021 年的一份報告中，白宮經濟顧問委員會直言這種變化可能產生巨大影響：全球經濟衰退、全球信貸市場凍結、股市暴跌以及全球大規模失業。





雪梨大學美國研究中心高級研究員沃爾普 (Bruce Wolpe) 對這可能性直言不諱。





他說：「這就像對經濟發動核武一樣。它會在炸毀美國經濟的同時，亦會壓抑全球經濟。」



前總統奧巴馬也曾被推到了懸崖邊。 Source: Getty / Alex Wong 金融服務公司AMP首席經濟學家奧利弗(Shane Oliver )表示，違約將迫使華盛頓削減佔國內生產總值(GDP) 7% 的支出，這可能會使美國陷入衰退。他說，這會對澳洲產生連鎖反應。





他說：「全球經濟衰退將意味著對我們出口的需求減少、大宗商品價格下跌以及出口收入普遍減少。」





「這也會打擊澳洲的信心，因此它也可能使我們陷入衰退。」





但是，把談判拖到最後一刻也會造成傷害，因為不確定性令股市感到恐慌。



它真的會發生嗎？

債務上限談判通常是一場高風險的博弈遊戲，奧利弗認為違約威脅大約10%至15% 。





為了避免災難，該協議需要在共和黨控制的國會和民主黨控制的參議院獲得通過。這意味著它必須是兩黨合作，奧利弗相信雙方「明智的頭腦」將會獲勝。





他說：「我們以前看過這部電影，[會有]很多恐慌，很多噪音，每個人都說没商量。然後在最後一刻，你達成了某種協議。」



為甚麼這次威脅更大？

但沃爾普擔心，擁有強大政治權力的新一代強硬派共和黨人有可能將美國推向懸崖。





自由核心小組(Freedom Caucus)是一個小組，也可使他們自己議長的提名陷入癱瘓，威脅要否決該黨的提議，除非他們的要求得到滿足。這只是在確定共和黨的立場，還需要與白宮進行進一步談判。



特朗普上周似乎支持可能違約的情況。 Source: AP / Rebecca Blackwell 雖然共和黨人曾在 2011 年把前總統奧巴馬推到懸崖邊，這是美國有史以來最接近違約的一次，沃爾普表示，這次談判將更加複雜。





沃爾普說，共和黨越來越嚴格的要求，例如削減醫療保健資金，對民主黨人來說是「無法接受的」。





他說：「要消除這些差距將非常困難，[而且]即使民主黨人在談判時只有稍微同意，共和黨強硬派是否可以接受？這真的還處於邊緣。」





在前總統特朗普的領導下，共和黨人多次提高上限。





沃爾普：「他們沒有如今天對民主黨總統的堅持。這就是讓政治如此可怕的原因：它以一種超黨派的方式發揮作用。」





他警告說，雖然大多數共和黨人擔心違約的影響，但叛逆派更加不顧後果。





他說：「共和黨的那一翼有點像：哦，好吧，讓我們把白宮推倒，讓我們徹底顛覆華盛頓，讓我們去進入深層政府。」





「就把華盛頓踢倒，這樣他們就可以就政府如何沒按照他們希望的方式為美國人民服務，提出自己的觀點。」



沃爾普警告說，更強硬的共和黨會增加違約的風險。 Source: Getty / Alex Wong 儘管短期內共和黨人可能會被指責引發這場危機，但沃爾普認為他們可能有政治動機。





他說：「從長遠來看，拜登總統 [將受到指責]， 因為歸根究底，總統掌管著經濟。他明年將面臨連任 [競選]。」



特朗普是一個因素嗎？

特朗普是該黨總統候選人提名的領先者，他在債務上限問題上的言論也變得激烈，在上周似乎同意違約的可能性。





他向他的共和黨黨友：「如果他們不願意大幅削減，你將不得不違約。」





「我認為民主黨絕對會屈服，絕對會屈服，因為你不想讓這種事情發生。但這比我們現在做得好，因為我們像醉酒的水手一樣花錢。」



