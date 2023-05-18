【經濟艙乘客注意】你願意付多少少錢買多一個空位嗎？

一般乘坐經濟客艙的乘客都要面對座位狹窄的情況，但現在本地的一間航空公司將會讓乘客可以選擇為自己預訂鄰座的位置，享受「無鄰座」的更多私人空間。

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澳航宣佈，現時一些乘坐經濟客艙的乘客可以選擇為自己預訂鄰座的位置，享受「無鄰座」的更多私人空間。但這個計劃當然並非是免費的。同時，亦非所有航線均提供有關選項。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

澳航宣佈，現時一些乘坐經濟客艙的乘客可以選擇為自己預訂鄰座的位置，享受「無鄰座」的更多私人空間。但這個計劃當然並非是免費的。同時，亦非所有航線均提供有關選項。

根據澳航指出，現時任何預訂該公司一些國內航班的乘客是可以享受這項安排。而以往，這只有是該公司的貴賓常客才有這個選項。

這個名為「Neighbour Free」的計劃基本上乘客是有機會在起飛前 48 小時收到一封電子郵件，詢問他們是否願意選擇支付額外費用來「預訂」旁邊的座位，以確保他們可以在飛行途中比平時有更多的空間。而有關的附加費用將在 30元到 65元不等。不過，該公司在直至客機起飛前，亦不能獲保證必定會擁有這個座位。

同時，兒童亦不能使用該座位，也不能用於放置樂器或額外的隨身行李。

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該航空公司警告說：『有關座位須視乎供應情況而定，而公司亦可以由於營運、安全或保安原因而作出改變，即使在登機後公司亦保留取消這個預訂的權利。』

亦即是如果澳航後來在最後一分鐘出售了這個座位，那麼你的鄰座仍然可能有乘客，如果發生這種情況，客戶將獲得退款。

而現行來回阿德雷德到布里斯本、布里斯本到珀斯、阿德雷德到達爾文、阿德萊德到珀斯、布里斯本到達爾文、墨爾本到黃金海岸、珀斯都達爾文、珀斯都墨爾本、珀斯到雪梨、阿德雷德到布里斯本等的航班，均有此服務，而費用為 65 澳元。

不過，該公司一些最繁忙的國內航線則暫時不會提供有關服務，包括從雪梨到墨爾本和布里斯本，以及從布里斯本到墨爾本的航班。同時，該公司的國際航班也不會提供這項服務。

但澳航表示，將計劃在未來幾個月內擴展到其他國內航線。而自去年 9 月以來，澳航在 6 條航線上試驗該計劃。

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Published 18 May 2023 12:30pm
By Selina Kong
Source: SBS