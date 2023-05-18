【經濟艙乘客注意】你願意付多少少錢買多一個空位嗎？

澳航宣佈，現時一些乘坐經濟客艙的乘客可以選擇為自己預訂鄰座的位置，享受「無鄰座」的更多私人空間。但這個計劃當然並非是免費的。同時，亦非所有航線均提供有關選項。





根據澳航指出，現時任何預訂該公司一些國內航班的乘客是可以享受這項安排。而以往，這只有是該公司的貴賓常客才有這個選項。





這個名為「Neighbour Free」的計劃基本上乘客是有機會在起飛前 48 小時收到一封電子郵件，詢問他們是否願意選擇支付額外費用來「預訂」旁邊的座位，以確保他們可以在飛行途中比平時有更多的空間。而有關的附加費用將在 30元到 65元不等。不過，該公司在直至客機起飛前，亦不能獲保證必定會擁有這個座位。





同時，兒童亦不能使用該座位，也不能用於放置樂器或額外的隨身行李。





該航空公司警告說：『有關座位須視乎供應情況而定，而公司亦可以由於營運、安全或保安原因而作出改變，即使在登機後公司亦保留取消這個預訂的權利。』





亦即是如果澳航後來在最後一分鐘出售了這個座位，那麼你的鄰座仍然可能有乘客，如果發生這種情況，客戶將獲得退款。





而現行來回阿德雷德到布里斯本、布里斯本到珀斯、阿德雷德到達爾文、阿德萊德到珀斯、布里斯本到達爾文、墨爾本到黃金海岸、珀斯都達爾文、珀斯都墨爾本、珀斯到雪梨、阿德雷德到布里斯本等的航班，均有此服務，而費用為 65 澳元。





不過，該公司一些最繁忙的國內航線則暫時不會提供有關服務，包括從雪梨到墨爾本和布里斯本，以及從布里斯本到墨爾本的航班。同時，該公司的國際航班也不會提供這項服務。





但澳航表示，將計劃在未來幾個月內擴展到其他國內航線。而自去年 9 月以來，澳航在 6 條航線上試驗該計劃。



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