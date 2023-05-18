【8 年風雨搖曳】凱恩斯家庭獲移民部長親自干預 喜獲永居

要點： 居住在凱恩斯的Lim家曾因為簽證被拒，但現已獲得永久居留權；

Lim 家曾被勒令離開澳洲，因為他們兒子的自閉症被認為是對澳洲經濟的一種負擔；

移民部長吉爾斯對此行使了公共利益權力。

居住在凱恩斯的 Lim 一家因為兒子的自閉症曾面臨被驅逐出境的命運，後來在移民部長的干預下獲得了永久居留權。





他們經歷了近 8 年的爭取與不確定性，終於得到了這一個結果，亦意味著Hyunsin Lim、Yoojin Yang 及他們的兩個孩子可以留在澳洲。





早前，Lim 家的永久居留申請一度因為兒子 Seongjae Lim 的健康狀況被拒。





Yoojin Yang 是 Seongjae Lim 的母親，她在接受 SBS 韓語節目採訪時表示，在超過三萬人在線上聯署支持她的家庭後，移民部長進行了干預。





她在 SBS 韓語節目上表示：「我們深深感謝每一位支持我們、讓我們不失希望，並為兒子 Seongjae Lim 鼓勵和簽名的人。如同大家給予 Seongjae 的愛一樣，我將盡力培養他成為自信並能夠幫助別人的澳洲人。」



兒子確診自閉症 Lim 家能否留澳成未知數

2013年，Hyunsin Lim 和妻子 Yoojin Yang 帶著他們三個月大的女兒從韓國移民到澳洲。





2014年，他們的第二個孩子 Seongjae在布里斯本的馬特母嬰醫院（Mater Mothers' Hospital ）出生。





2021年，由於兒子患有中度自閉症譜系障礙，Lim家通過偏遠地區擔保移民計劃申請永居被拒。





Hyunsin 曾擔任餐廳經理，他在被提名為技術工人之後申請了187子類偏遠地區擔保移民計劃簽證。在澳大利亞，基於對醫療系統潛在負擔的考慮，當局可能因健康原因而拒絕一些簽證申請。





最初 Seongjae 因哮喘和感冒在凱恩斯醫院接受治療，後於三歲時被診斷出患有自閉症。





其母表示，確診之後的幾年內，Seongjae 的口語、認知和學習能力以及社交技能都有所下降。





但在2018年，Seongjae 因中耳功能障礙接受了手術，這種中耳功能障礙是由於感冒高燒引起的。





Lim家夫婦認為，Seongjae 的語言能力在手術後顯著且迅速發展。





然而，在2022年7月，他們向行政上訴仲裁庭提出的上訴被駁回。





仲裁庭認為 Seongjae 的自閉症可能需要長期支持，包括特殊教育和聯邦殘疾支持服務。





近幾個月來，這對父母呼籲移民部長吉爾斯親自干預，這是他們留在澳洲的最後機會。



請願書獲得逾三萬簽名

為了增加對他們處境的關注，Lim 家發起了一項線上聯署請願活動。





在請願書的附帶文本中，Yoojin表示質疑法院認為她的兒子將成為「澳洲社會的重大負擔 」的裁決。





這對夫婦稱，他們年幼孩子對醫療系統造成的經濟負擔被「高估」，並且過去10年他們對澳洲社會的貢獻被「忽視」。





這項活動得到了廣泛支持，包括來自澳洲神經多樣性社區的成員。





5月8日，Lim 家收到了他們期待已久的消息。





在一封給Lim家的信中，吉爾斯部長證實，他行使了他的公共利益權力，給他們頒發 Former Resident（子類151）簽證，使他們獲得澳洲永居權。



凱恩斯的韓國社區為此欣喜

凱恩斯的韓國社區對這個決定感到欣喜。





Edward Kim博士就是其中之一，他協助了關於Seongjae的在線請願活動。





他向 SBS 韓語節目表示：「凱恩斯是一個小城市，一個沒有任何衝突的和平城市。Seongjae的家人通過他們的餐廳展現出了善良和愛心。」





「從養育孩子的父母的角度來看，我對他們的痛苦深表同情。我祈禱我可以以任何方式幫助他們，並開始幫助這個請願。」





Seongjae的母親表示，現在這段痛苦已經結束，她感到寬慰。



