【全國有售】受歡迎甜品糖漿或含致敏原需回收

知名朱古力及甜點生產商 Hershey's 好時的一款焦糖糖漿，因或隱藏的過敏原，需在全國召回。
這款甜品糖漿可能含有未申報的過敏原，或含有牛奶成份，公司Stuart Alexander and Co PL 因而召回這款好時焦糖味糖漿。
召回產品批號 BB 11 2024 和 批號 60L13B2 的所有 Hershey’s Caramel Syrup 好時焦糖糖漿 623g。
知名朱古力及甜點生產商 Hershey 好時的一款焦糖糖漿，因或隱藏的過敏原，需在全國召回。 Source: Supplied
召回的產品保質期為 2024 年 11 月。
如果食用該產品，對牛奶過敏的消費者可能會產生不良反應。
澳洲新西蘭食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）表示，顧客如對牛奶過敏不應食用該產品，並應退回購買地點，以獲得全額退款。
這款糖漿在全國有售：
在新州，亞馬遜（Amazon）、Campbells、Coles、Metcash、Mrs Mac 和 Woolworths 等超市均有銷售。
在昆州，亞馬遜（Amazon）、Coles、Metcash、PFD 和 SPAR 均有售。
在維州，亞馬遜（Amazon）、Coles 和 Metcash 有售。
在塔州，在州內的商店都有售。
在南澳，在 Drakes、Metcash 和 Woolworths 都可以買到。
而在西澳，亞馬遜（Amazon）和 Metcash 有售。
如消費者需更多信息，請致電 1800 18 84 84 或通過網站 聯繫 Stuart Alexander and Co PL公司。
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