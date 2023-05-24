【牆身乾淨冇指紋？】網傳租客例行檢查超長清單 網民狠批無理過份

隨著租屋危機的持續惡化，有租客表示，業主作出變得格外挑剔，更會作出無理的要求。





近日 社交平台網傳 一張租客在進行例行檢查前收到業主要求的「任務清單」，網民紛紛指業主「挑剔」和「貪婪」。





這位租客把清單分享到社交平台，指如果不符合這張長達20項嚴格的「荒謬清單」標準，他們將會收到違規通知，隨即引來大量網民留言討論。





清單上開頭寫道：「請按照本指南進行即將進行的例行檢查，請確保沒有遺漏任何事項。以下的列表列明了物業經理將檢查的所有事項，如有發現未能達要求，將會發出違規通知。」



近日網傳一張租客在進行例行檢查前收到業主要求的「任務清單」，網民紛紛指業主「挑剔」和「貪婪」。 Credit: Reddit / dadsy_adsy 清單包括 20 多項要求：





1. 清潔窗戶的內外，包括紗窗，窗軌和窗台





2. 防蚊網須乾淨無破損





3. 清潔所有燈具、屋簷等周圍的蜘蛛網。





4. 清潔電燈開關製、電源插座、門把手和門框





5. 清潔腳踏板、推拉門、窗台和壁架





6. 檢查垂直簾，窗簾和窗簾繩索





7. 清潔所有地面，包括吸塵和拖地





8. 清潔廚房檯面、內外櫥櫃、水槽





9. 清潔爐頭周圍和防濺板





10. 清潔焗爐，包括焗爐玻璃，內和外，以及所有架子托盤





11. 清潔浴室表面、盥洗盆、梳妝台內外、鏡子、櫃子





12. 清潔淋浴間，包括牆磚縫隙





13. 燈具必須擦拭乾淨，且沒有昆蟲，所有燈泡必須運作正常





14. 清潔所有風扇和抽油煙機





15. 牆壁必須擦乾淨，沒有痕跡或指紋





16. 庭院乾淨整潔，清除落葉，沒有雜草





17. 車庫和棚屋無垃圾，清掃乾淨，去除油漬





18. 草坪需要修剪、修邊和除草





19. 花園必須除草和翻土，種植健康的植物





20. 游泳池等設備保持清潔並運作正常



過千名網民看過後表示震驚，有網民指：「這是住房，不是 6 星級酒店！」





另一位說：「之後會要求租戶在例行檢查時穿著西裝。」





亦有其他租戶分享了自身的經歷，指「貪婪」業主的「不講理」。





有網民說：「我們最近收到的清單更表明，租戶必須「浸泡餐具」和「擦乾淨醬汁瓶」。我看到的時候差點暈倒了。



有網民表示，租戶被要求「浸泡餐具」和「擦乾淨醬汁瓶」。 Credit: Reddit 亦有租戶笑說：「我被要求把髒衣服洗淨並收起來，我當時想，他們以為是我媽？」





另一個位網民強調，例行檢查應是為了確保房產沒有損壞，如牆壁上有洞或發霉。



亦有人表示，看來更像是租約完結時的清單。 Credit: Reddit 亦有人表示，看來更像是租約完結時的清單。法例明確指，房產必須處於正常的家庭清潔狀態，而並非陳列室。





有人認為，其中一些項目是合理的，例如清潔焗爐和淋浴間牆磚縫隙。但一些要求如清潔防蚊網，這是不合理的，甚至在租期結束時也沒被要求這樣做。

