Latest

租房危機持續 昆州中年夫婦難負擔

昆州東南部乃至全國都處於租房危機之中，索特（Mark Souter）和他的妻子就是受影響的一群。

A for lease sign outside a rental property

工黨政府正在尋求通詔推動一項 100 億元的法案，該法案將在五年內建造 30,000 套新的社會住房。 Source: AAP / James Ross

要點：
  • 澳洲的無家可歸者人數激增；
  • 權益倡導機構表示，聯邦預算案只是在問題的邊緣進行「修補」；
  • 政府正努力推動一項法案，計劃在未來五年內建造三萬套社會保障住房。
索特（Mark Souter）患有嚴重的肺氣腫，而他的妻子蘇身患殘疾。

他們身在昆州東南部，無家可歸，只依靠蘇的殘障補助及索特的照顧者補助金生活。

索特向 SBS 新聞表示：「這裡的平均租金每周起碼要 500 元，靠補助金去租住私人物業完全不可能。」

他說：「我們還需要花錢來存放我們所有的家當，沒有額外的錢來支付押金或兩周的租金。」

越來越多的澳人因租屋危機無家可歸，這對年逾 50 歲的夫婦是其中之一。倡導機構表示政府沒有採取足夠的措施去幫助他們。
A man with a beard
索特和他的妻子蘇無家可歸，一直無法在昆州東南部找到可以租住的物業。 Source: Supplied
他希望能領取自己的退休公積金（Super），但負擔不起聘用律師幫助他談判的費用。

新冠疫情爆發之前，這對夫婦曾經營餐飲服務，但要重返該行業困難重重。

他們曾和家人一起生活過一段時間，但仍未確定未來的路向。

索特指：「房產中介和房東每年都會多次提高租金，而政府福利養老金卻沒有提高太多。」

「政界人士沒有提供幫助。」

蘇表示：「老年人和殘疾人都沒可住的地方，所以只能被困在本不應該居住的地方。」

在澳洲，無家可歸者人數正在增加。據澳洲統計局估計，2021 年人口普查之夜有近 12.3 萬人無家可歸，比 2016 年的統計數字增加了約 6000 人。這意味著在五年內，無家可歸人口增長了 5.2 %，其中，56% 的無家可歸者是女性和兒童，16% 的人超過 55 歲，14% 的人介乎 19 至 24 歲之間。
Bar chart showing homelessness shift by Australian state and territory
顯示每州份及領地的無家可歸者。 Source: SBS
同時，Anglicare 的租金負擔能力報告顯示，人們的租金負擔能力大幅下降。

該報告於 2023年3月17 日調查了近 4.6萬（45895）個線上租盤，發現只有不足1%的租盤是政府福利養老金或殘障補助領取者能夠負擔。

政府本月宣佈了聯邦預算案，其中核心是一個耗資 146 億元的生活成本危機應對方案。

該計劃包括從今年9月20日起，提言尋工者津貼（JobSeeker）、青少年津貼（Youth Allowance）、助學津貼（Austudy）和其它款項領取者的津貼金額，為每周 20 元。

此外，將增加對低收入租戶的租屋援助金 15%，意味大多數人每周將增加約 15 元。

Homelessness NSW 形容，預算案只是在不斷增長的社會危機上進行了表面調整，根本未有未從根本，即興建更多社會保障和可負擔房屋，作為解決日益嚴重的無家可歸問題的優先事項。

該機構表示：「雖然預算中包含了一些措施，將有助改善生活成本和更易獲得衛生服務，但明顯缺乏解決住屋和無家可歸危機方面的措施。」
更多內容

租屋「例行檢查」原來可以好易肥 租户分享「肥佬」經歷

租客主動抬價競租擾亂租屋市場？中介：惡劣但合法

Mission Australia 表示，預算案雖然做出了一些積極調整，但不足以結束住屋危機、改善無家可歸的情況。

「政府沒有通過大幅增加尋工津貼和其它補助金來解決貧困問題，令人感到失望。」

「此外，在應對當前具破壞性的住房危機方面，如果沒有大規模的新舉措，全國將有越來越多的人無家可歸。」

政府正在尋求通過一項 100 億澳元的法案，望能藉著基本的盈利，在五年內建造三萬套新的社會保障住房。

然而該法案前景未知，它遭到正在尋求修正案的綠黨阻止。綠黨認為該法案並不充分。這一法案亦需獨立議員的支持才有望通過。
更多內容

7月起托兒補貼增加 澳洲家庭如何受惠？

【後殖民主義遺產？】墨爾本華埠亮燈慶英王加冕惹爭議

【觀鯨季展開】現身雪梨Bondi海灘 全澳最佳觀鯨景點逐個數

電訊公司紛紛加價？專家教你節省電話費用

中國補習行業地下化 澳洲亦成目標之一

【艾巴尼斯或訪華】中國必先撤銷制裁？財長指反對黨無權擔當「教師爺」

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 23 May 2023 10:23am
By Madeleine Wedesweiler
Source: SBS
Available in other languages