租房危機持續 昆州中年夫婦難負擔

要點： 澳洲的無家可歸者人數激增；

權益倡導機構表示，聯邦預算案只是在問題的邊緣進行「修補」；

政府正努力推動一項法案，計劃在未來五年內建造三萬套社會保障住房。

索特（Mark Souter）患有嚴重的肺氣腫，而他的妻子蘇身患殘疾。





他們身在昆州東南部，無家可歸，只依靠蘇的殘障補助及索特的照顧者補助金生活。





索特向 SBS 新聞表示：「這裡的平均租金每周起碼要 500 元，靠補助金去租住私人物業完全不可能。」





他說：「我們還需要花錢來存放我們所有的家當，沒有額外的錢來支付押金或兩周的租金。」





越來越多的澳人因租屋危機無家可歸，這對年逾 50 歲的夫婦是其中之一。倡導機構表示政府沒有採取足夠的措施去幫助他們。



索特和他的妻子蘇無家可歸，一直無法在昆州東南部找到可以租住的物業。 Source: Supplied 他希望能領取自己的退休公積金（Super），但負擔不起聘用律師幫助他談判的費用。





新冠疫情爆發之前，這對夫婦曾經營餐飲服務，但要重返該行業困難重重。





他們曾和家人一起生活過一段時間，但仍未確定未來的路向。





索特指：「房產中介和房東每年都會多次提高租金，而政府福利養老金卻沒有提高太多。」





「政界人士沒有提供幫助。」





蘇表示：「老年人和殘疾人都沒可住的地方，所以只能被困在本不應該居住的地方。」





在澳洲，無家可歸者人數正在增加。據澳洲統計局估計，2021 年人口普查之夜有近 12.3 萬人無家可歸，比 2016 年的統計數字增加了約 6000 人。這意味著在五年內，無家可歸人口增長了 5.2 %，其中，56% 的無家可歸者是女性和兒童，16% 的人超過 55 歲，14% 的人介乎 19 至 24 歲之間。



顯示每州份及領地的無家可歸者。 Source: SBS 同時，Anglicare 的租金負擔能力報告顯示，人們的租金負擔能力大幅下降。





該報告於 2023年3月17 日調查了近 4.6萬（45895）個線上租盤，發現只有不足1%的租盤是政府福利養老金或殘障補助領取者能夠負擔。





政府本月宣佈了聯邦預算案，其中核心是一個耗資 146 億元的生活成本危機應對方案。





該計劃包括從今年9月20日起，提言尋工者津貼（JobSeeker）、青少年津貼（Youth Allowance）、助學津貼（Austudy）和其它款項領取者的津貼金額，為每周 20 元。





此外，將增加對低收入租戶的租屋援助金 15%，意味大多數人每周將增加約 15 元。





Homelessness NSW 形容，預算案只是在不斷增長的社會危機上進行了表面調整，根本未有未從根本，即興建更多社會保障和可負擔房屋，作為解決日益嚴重的無家可歸問題的優先事項。





該機構表示：「雖然預算中包含了一些措施，將有助改善生活成本和更易獲得衛生服務，但明顯缺乏解決住屋和無家可歸危機方面的措施。」



Mission Australia 表示，預算案雖然做出了一些積極調整，但不足以結束住屋危機、改善無家可歸的情況。





「政府沒有通過大幅增加尋工津貼和其它補助金來解決貧困問題，令人感到失望。」





「此外，在應對當前具破壞性的住房危機方面，如果沒有大規模的新舉措，全國將有越來越多的人無家可歸。」





政府正在尋求通過一項 100 億澳元的法案，望能藉著基本的盈利，在五年內建造三萬套新的社會保障住房。



