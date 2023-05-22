【觀鯨季展開】現身雪梨Bondi海灘 全澳最佳觀鯨景點逐個數

雪梨東區周末首次見到從南極遷徙北上的第一批鯨魚，相信未來幾個星期，澳洲東岸地區會陸續會看到鯨魚踪影，也展開今年的觀鯨季節。

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雪梨東區Bondi海灘昨日5月21日星期日，見到遷徙北上的第一批鯨魚。 Credit: John Goodridge, Go Whale Watching Sydney

在昨日（5月21日）星期日，雪梨東區Bondi海灘對開，有觀鯨公司攝影師拍到座頭鯨在近岸暢泳，跳躍擊浪的壯觀情景。

澳洲每年5月到11月，超過40,000條鯨魚會從南極洲北上，遷徙到較暖的太平洋水域。
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南露脊鯨會在南澳及維州附近的的溫帶繁殖水域，而精力充沛的座頭鯨會繼續北上，到達昆州大堡礁和西澳遠北部Kimberley水域繁殖，虎鯨聚集在西澳南部海岸。

在雪梨的觀鯨遊船公司，已經展開週末出海觀鯨團，星期五到星期日每日1團至3團。
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雪梨觀鯨遊船公司，已經開始周末出海觀鯨團。 Credit: John Goodridge, Go Whale Watching Sydney

歡迎鯨魚回歸

布里斯本以北Moreton Bay，於不到兩星期後6月4日，舉辦歡迎鯨魚回歸的嘉年華活動，到時會有沙灘鯨魚雕塑，現場表演、免費臉部彩繪及服裝比賽、一個星期後6月10日正式展開觀鯨季節，區內各遊船公司會有團出海觀鯨。
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布里斯本以北Moreton Bay 6月4日舉行歡迎鯨魚回歸嘉年華活動，作為揭開今年觀鯨季節序幕。 Credit: Visit Moreton Bay Region
澳洲旅遊局（Tourism Australia）指出，每年5月至11月，東南岸從塔州、南澳、維州、新州、昆州及西岸珀斯到西澳遠北部，都有機會看到從南極洲，北上游到溫暖水域繁殖和分娩，因為幼鯨魚還沒有足夠脂肪，來抵禦冬天的嚴寒。

全澳最佳觀鯨地點

旅遊局介紹全澳最佳的觀鯨地點及時間：

荷伯特附近
5月至7月，9月至12月
  • Great Oyster Bay
  • Freycinet Peninsula
  • Frederick Henry Bay
  • Maria Island
  • Mercury Passage
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估計大約4萬鯨魚，已經展開從南極北上的旅程。 Credit: John Goodridge, Go Whale Watching Sydney
珀斯附近
6月至11月
在西澳，南岸觀賞鯨魚最佳地區：
  • Flinders Bay
  • Dunsborough
  • Geographe Bay
  • Albany
另外座頭鯨也會游向西北岸Broome，遠西北岸被聯合國列為世界文化遺產Ningaloo珊瑚，區內的小鎮Exmouth，估計會有大約3萬條座頭鯨經過，到遠北部Kimberley對開海域分娩。
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澳洲觀鯨季節每年5月開始。 Credit: John Goodridge, Go Whale Watching Sydney
雪梨附近
5月至11月底
  • Bondi to Coogee coastal track （最常見是6月最後一星期及7月第一星期）
  • Watsons Bay
  • Jervis Bay
  • Shoalhaven Heads
  • Culburra Beach
  • Crookhaven Heads Lighthouse
  • Penguin Head
  • Huskisson
  • Sapphire Coast
  • Merimbula
  • Eden
  • Byron Bay
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    南露脊鲸和幼鯨於南澳 Eyre Penisular Credit: South Australian Tourism Commission
阿德雷德附近
6月至9月
  • Victor Harbor
  • Fleurieu Peninsula
  • Ceduna
布里斯本附近
6月至11月
  • Hervey Bay （被譽為全球10大最佳觀鯨地點之一）
  • Sunshine Coast
  • Whitsunday Islands
墨爾本附近
5月至9月
  • Logans Beach，Warrnambool
  • Lady Bay
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Published 22 May 2023 3:05pm
By Wyee Yeung
Source: SBS