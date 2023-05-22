【觀鯨季展開】現身雪梨Bondi海灘 全澳最佳觀鯨景點逐個數

在昨日（5月21日）星期日，雪梨東區Bondi海灘對開，有觀鯨公司攝影師拍到座頭鯨在近岸暢泳，跳躍擊浪的壯觀情景。





澳洲每年5月到11月，超過40,000條鯨魚會從南極洲北上，遷徙到較暖的太平洋水域。



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南露脊鯨會在南澳及維州附近的的溫帶繁殖水域，而精力充沛的座頭鯨會繼續北上，到達昆州大堡礁和西澳遠北部Kimberley水域繁殖，虎鯨聚集在西澳南部海岸。





在雪梨的觀鯨遊船公司，已經展開週末出海觀鯨團，星期五到星期日每日1團至3團。



雪梨觀鯨遊船公司，已經開始周末出海觀鯨團。 Credit: John Goodridge, Go Whale Watching Sydney

歡迎鯨魚回歸

布里斯本以北Moreton Bay，於不到兩星期後6月4日，舉辦歡迎鯨魚回歸的嘉年華活動，到時會有沙灘鯨魚雕塑，現場表演、免費臉部彩繪及服裝比賽、一個星期後6月10日正式展開觀鯨季節，區內各遊船公司會有團出海觀鯨。



布里斯本以北Moreton Bay 6月4日舉行歡迎鯨魚回歸嘉年華活動，作為揭開今年觀鯨季節序幕。 Credit: Visit Moreton Bay Region 澳洲旅遊局（Tourism Australia）指出，每年5月至11月，東南岸從塔州、南澳、維州、新州、昆州及西岸珀斯到西澳遠北部，都有機會看到從南極洲，北上游到溫暖水域繁殖和分娩，因為幼鯨魚還沒有足夠脂肪，來抵禦冬天的嚴寒。



全澳最佳觀鯨地點

旅遊局介紹全澳最佳的觀鯨地點及時間：





荷伯特附近



5月至7月，9月至12月



Great Oyster Bay



Freycinet Peninsula



Frederick Henry Bay



Maria Island



Mercury Passage

估計大約4萬鯨魚，已經展開從南極北上的旅程。 Credit: John Goodridge, Go Whale Watching Sydney 珀斯附近



6月至11月



在西澳，南岸觀賞鯨魚最佳地區：



Flinders Bay



Dunsborough



Geographe Bay



Albany

另外座頭鯨也會游向西北岸Broome，遠西北岸被聯合國列為世界文化遺產Ningaloo珊瑚，區內的小鎮Exmouth，估計會有大約3萬條座頭鯨經過，到遠北部Kimberley對開海域分娩。



澳洲觀鯨季節每年5月開始。 Credit: John Goodridge, Go Whale Watching Sydney 雪梨附近



5月至11月底



Bondi to Coogee coastal track （最常見是6月最後一星期及7月第一星期）



Watsons Bay



Jervis Bay



Shoalhaven Heads



Culburra Beach



Crookhaven Heads Lighthouse



Penguin Head



Huskisson



Sapphire Coast



Merimbula



Eden



Byron Bay

南露脊鲸和幼鯨於南澳 Eyre Penisular Credit: South Australian Tourism Commission

阿德雷德附近



6月至9月



Victor Harbor



Fleurieu Peninsula



Ceduna

布里斯本附近



6月至11月



Hervey Bay （被譽為全球10大最佳觀鯨地點之一）



Sunshine Coast



Whitsunday Islands

墨爾本附近



5月至9月



Logans Beach，Warrnambool



Lady Bay





