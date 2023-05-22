天體沙灘昆州被打擊 支持者籲修改法例

要點： 自 20 世紀 60 年代以來，昆州努沙（Noosa）的亞歷山大灣（Alexandria Bay）一直是一個沒有官方認可的可選擇是否天體的沙灘。

在昆州，天體海灘是不合法的，而且警察已經開始對天體海灘的遊客作出罰款；

一些自然主義者正在爭取修改法例，以讓遊人自行選擇是否穿著衣服。

在昆州，天體海灘是不合法的。但努沙的亞歷山大灣多年來一直是自然主義者經常到訪的地方。





現在，他們正在為改變立法而努力。





在過去的一個月裡，陽光海岸（Sunshine Coast）警方在收到有關不當行為的投訴後，向天體海灘的一些遊客開出了罰單。





昆州自然主義者協會的副主席萊德（Scott Rider）說，自然主義者和可選擇是否穿衣的海灘常常被誤解。





他說：「這無關穿不穿衣服、在你自己的皮膚中獲得快樂，享受大自然的本意。」





「我們不是暴露狂，我們不是一群瘋狂的嬉皮士......對我們來說，自然主義是關於接受自己的身體和心理健康，這些好處是很棒的。 」





49 歲的萊德從 16 歲就一直去天體海灘，他說他很少看到不當行為。



他說，在天體海灘，不當行為不比其他海灘常見。





「你很少看到自然主義者或天體主義者接吻或有類似的事情，我們不看對方的隱私部位，這不是它的目的。」



昆州警方接到投訴

在澳洲大陸，昆州是唯一一個沒有指定的天體海灘的州。





昆州警察局向 SBS 新聞表示，在接到一些與故意暴露和不雅行為有關的投訴後，警方於 4 月 16 日前往位於努沙國家公園的海灘。





警方說，有11人（10名男子和1名女子）因故意暴露而收到違規通知。





﻿昆州警察局發言人還證實，一名53歲的男子被發現有不雅行為，後被起訴。





努沙距布里斯本以北約160公里，如今，該地州議員博爾頓（Sandy Bolton）就居民對可選擇是否穿衣的海灘作出調查。





該調查詢問民眾是否支持修改昆州的法律，以允許天體沙灘合法化。





該調查同時亦詢問居民是否支持亞歷山大灣成為該州第一個合法的天體沙灘。





博爾頓向 SBS 新聞，她並就此事有個人意見，但她表示，調查結果顯示民眾在很大程度是支持修改法律。





她說：「到目前為止，大約有 85% 的人支持昆州修改法律，其中 96% 的人支持亞歷山大灣成為第一個可選擇是否穿衣的海灘。」





「這是眾所周知的，將會設立標牌......我們有很多海灘可以選擇，所以如果有一些民眾認為裸體將冒犯他們，他們可以去別的地方。」





在 5 月 24 日調查結束後，如果大多數民眾表態支持修改有關法例，博爾頓將開始提議修改法律。



博爾頓向 SBS 新聞表示，一名被罰的天體海灘遊客聯繫了她，她才得知有關問題。





博爾頓說： 「一位選民聯繫了我，她很不高興，因為過去的三十年，她一直去那個海灘，她這輩子從來沒有遇到過麻煩，她因為被指控故意暴露而感到非常煩惱。」





「這一直是一個非明文的（天體海灘）地區，當地人一直都知道。近年來，愈來愈多新的民眾來到這個地區，我想也許他們沒有意識到，於是向警方報案。」





萊德認為，有一個明確的、指定的可以選擇是否穿衣的海灘，對自然主義者和那些被裸體冒犯的人都有好處。





他說，旅遊業和來訪的自然主義者也會為經濟帶來好處。





他說：「我每天都會收到來自世界各地（自然主義者）的電子郵件，查詢在昆州可以到訪哪裡，我必須告訴他們，我們沒有一個你可以去的海灘——在那裡保證你不會被逮捕、被罰款，或被起訴。」



