【她象徵香港的希望】還押中的香港維權律師鄒幸彤獲光州人權獎

「光州5．18紀念基金會」是南韓最大的人權組織，時任香港支聯會副主度兼人權律師鄒幸彤，獲得本年度人權獎，她的好友韓國人權組織秘書長羅賢斐，在頒獎禮台上為她讀出獄中所寫的發言稿。





「作為香港人獲得『光州518紀念基金會』頒授這個別具意義的人權奬，我深感榮幸。這個奬項並不屬於我個人，而是屬於每一位爭取自由民主、捍衛人權的香港人。感謝評審委員看到和肯定香港人抗爭的努力、勇氣與堅持。此刻，讓我們一起把這份榮光歸香港。」



「作為人權律師及香港市民支援愛國民主運動聯合會副主席，關心和支援中國內地民主發展，是我承傳八九民運精神的重要一環。多年來，那些不屈不撓的民主運動人士，面對著無處不在的監控、酷刑、消音，仍勇於面對、敢於承擔、堅守信念。」



香港支聯會副主席鄒幸彤等 5 名常委，在港區國安法下被警方指是「外國代理人」，要救組識在兩周內交出自成立起，所有職員和 2014 年起在港所辦活動、共同組織者的資料，以及資產和收支等紀錄。 Source: AP / Kin Cheung/AP 「極權迅速摧毀了幾代香港人艱辛建立的法治社會及自由空間。這個權力失衡的香港，變得越來越黑暗，而黑暗是滋生濫權和恐懼的溫床。香港人奮力反抗並向世界發出極權擴張的警號。 爭取自由民主是我畢生的志業，我不會放棄。即使身在獄中，我也不會幫忙散播恐懼，並會繼續堅守心中燭光和希望，捍衛人權自由。」





鄒幸彤最後借用韓國「金洙暎」詩人的一首詩—〈草〉作為結語並向爭取民主的前輩們致敬，詩的最後三句是:





為自由抗爭的人們，



疾風知勁草，



讓我們一起笑到最後吧！





2023年光州人權獎委員會公開表示，選擇鄒幸彤，是因為她在被拘留期間仍持續抵抗香港政府對民主和人權的打壓，以及對壓迫香港人民體制的不屈，這為全球的權人士帶來勇氣和希望。





委員會稱，自2020年實施以來，香港的國家安全法成為壓制言論自由、限制和平集會和結社自由，並壓迫香港公民社會的工具。許多民主派活動人士和人權捍衛者已被拘留，100多個民間社會組織因該法而被解散或離開香港。香港的現實情況令人憂慮，對其未來的悲觀情緒普遍存在。





鄒幸彤成為了香港人的勇氣





鄒幸彤作為作為一位人權律師，她孜孜不倦，挑戰政府對人權捍衛者的不公正對待。即使作為良心犯被囚禁，她仍在與壓迫香港人民的體制作鬥爭。儘管她被囚禁，她成為了香港人勇氣和希望的象徵。委員會希望通過授予鄒幸彤光州人權獎，向香港政府和香港人民傳達國際社會的團結，支持香港的民主，捍衛香港的人權。





2021年5月，時任香港支聯會盟副主席鄒幸彤（左）站在香港大學的「國殤之柱」 前，紀念1989年天安門鎮壓事件中喪生者。警方今年五月初檢走「國殤之柱」指是煽動顛覆案證物。 Source: AP / Kin Cheung/AP 鄒幸彤現時依然在還押中，她正等候香港終審法院處理她的一宗上訴申請。上訴是關於2021 年六四維園悼念集會，警方以防疫為由反對舉行。時任支聯會副主席鄒幸彤，被指在社交媒體及報章發文，呼籲市民參與集會，經審訊後被裁定煽惑集結罪成，判囚 15 個月。





鄒不服定罪及刑期上訴。高等法院法官張慧玲去年底裁定鄒上訴得直，撤銷定罪及判刑。律政司一方不服裁決，申請終極上訴。香港司法機構網頁顯示，終院將於 6 月 8 日處理上訴許可申請，將由常任法官李義、林文瀚及非常任法官陳兆愷一同處理。



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