【滑雪愛好者注意】氣象學家預計今年雪況或異常

今年雪季，可能會令滑雪愛好人士失望。





Weatherzone 的氣象學家表示，雖然未能肯定，但如果厄爾尼諾（El Niño）和印度洋偶極子 (IOD) 成為「不利組合」，根據以往的經驗，澳洲雪山的雪季可能會不太理想。





氣象局解釋，海洋需要很長時間才能升溫和降溫，令海洋溫度要幾周到幾個月前才更容易預測。





透過海洋溫度可能預計澳洲雪山的降雪量。根據氣象局的研究，厄爾尼諾現象期間的積雪深度，比太平洋處於中性狀態時低 20%。





而厄爾尼諾（El Niño）和印度洋偶極子 (IOD)兩者相遇就可能令情況更差。而預計在2023年有關情況將會發生。





但氣象專家強調，雖然厄爾尼諾（El Niño）和印度洋偶極子 (IOD)兩者相遇增加了雪季降雪低於平均水平的可能性，但並非一定會發生。



而澳洲東部的極端天氣狀況將加劇，有氣象學家指，一些州份將出現更多降雨和強風。





SAM (Southern Annular Modular)是影響澳洲天氣的主要天氣機制之一，SAM回到有記錄以來的最強水平之一。





氣象學家於5月13日記錄「 +4.2 」的「異常高」數值，是50多年來錄得的前9個最高之一。





這表示澳洲將在今年冬天將受到SAM很大的影響。





天氣網站Weatherzone 指，SAM 將雨和雪向南移動，令澳洲東部的東風增強。





這會減少澳洲南部部分地區的降雨和降雪，並使昆州和新州的部分地區降雨更多。





SAM是一個強大的西風或低壓帶，圍繞著南極大陸向北或南移動，這些風帶有冷鋒和低壓系統，造成澳洲南部的季節性雨、雪和風。





SAM可以對澳洲不同地區的天氣產生明顯的影響，而這種影響通常在冬季和夏季最為強烈。





影響通常持續大約一到兩週，但數值正負之間的波動可能是隨機，並且難以預測。





根據美國氣候預測中心的數據，SAM 指數在過去兩年中兩次接近目前的高度——分別在2022年1月和2021年1月。





而在本周末，澳洲多地天氣仍然寒冷。





雪梨將看到藍天，最高氣溫為17度，最低氣溫為 7 度，未來7 天氣溫不會超過20度，預計大部分時間晴天，但可能會早上寒冷，最低氣溫為 8 度。





墨爾本將多雨，最高氣溫僅14 度，最低氣溫為7度。未來幾天墨爾本亦極有可能出現陣雨。但是下週的每日降雨總量預計不會超過 4 毫米。





坎培拉氣溫將達到13度，最低氣溫為-3度，在接下來7天，天氣將保持晴朗。





阿德雷德最高氣溫為16度，有零星陣雨，預計陣雨將持續一周。





而布里斯本則為22度，天氣晴朗。未來一周大部分天晴，最高氣溫為 23 度。下周二可能會有驟雨。





而珀斯今天將達到 25 度，部分多雲。而達爾文將連續7天最高氣溫升至30度以上。





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