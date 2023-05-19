【全國首例 】美國蒙大拿州正式封殺TikToK

蒙大拿州（Montana）州長Greg Gianforte已簽署法案，禁用由中國擁有的社交媒體應用程式TikToK，成為美國第一個禁止使用TikToK的州份。





蒙大拿州將禁止谷歌(Google)和蘋果(Apple)的應用程式商店，在其州的範圍內提供 TikTok 應用程序，有關禁令於 2024 年 1 月 1 日生效。



TikTok在美國擁有超過 1.5 億用戶，應用程式正面臨越來越多的美國政界人士和州政府官員要求在全國範圍內禁止，原因是擔心中國政府可能對該程式有影響。





TikTok 行政總裁周受資在3月出席美國國會聽證，就有關中國政府操控應用程式、潛在安全隱患和兒童心理健康威脅等問題作出回應。





屬共和黨的Greg Gianforte表示，法案將進一步實現「保護蒙大拿人不被中國共產黨監視這個優先事項」。





TikTok 的母公司字節跳動（ByteDance） 在一份聲明中表示，該法案「通過非法禁止 TikTok ，侵犯蒙大拿州人民的第一修正案的言論自由權」。





公司早前否認曾與中國政府共享數據，並表示如果被問到，公司不會這樣做。





人口剛超過100萬的蒙大拿州表示，TikTok 可能會因每次違規而面臨罰款，如果違反禁令，將面臨每天10,000美元（15,021元）的額外罰款。





應用程序可以在蘋果公司和谷歌的應用程序商店中下載。谷歌是 Alphabet Inc. 的子公司。如果蘋果和谷歌違反禁令，他們也可能面臨每次違規每天10,000 美元（15,021 美元）的罰款。



該禁令可能會面臨眾多法律挑戰，因為違反美國憲法第一修正案的言論自由權。





時任總統特朗普(Donald Trump)試圖通過商務部，命令在 2020 年禁止 TikTok 和微信的新下載，但遭到多個法院的阻撓，有關禁令從未生效。





TikTok 的言論自由盟友包括幾位民主黨國會議員，包括眾議員Alexandria Ocasio-Cortez、美國公民自由聯盟(ACLU)，和倡導第一修正案權利的組織。





反對者表示，蒙大拿州居民可以通過使用虛擬專用網絡(VPN)避過禁令，VPN通過加密數據流量來保護互聯網用戶，防止其他人觀察他們的網頁瀏覽和其他活動。





Greg Gianforte還禁止在政府發布的設備上，使用有收集並向外國對手提供個人信息或數據的社交媒體應用程序。





TikTok 正在開展一項名為 Project Texas 的計劃，該計劃建立一個獨立實體，由美國技術公司甲骨文(Oracle)運作的服務器在美國境內儲存美國用戶數據。





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