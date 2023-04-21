禁令下TikTok仍將「繼續審查帖文」 專家呼籲再禁另一款中國程式

要點： 有分析警告指，TikTok 上的親中共誤導資訊將變得更加「隱誨」、手法更老練。

該公司否認支持親共外宣及審查異見者聲音。

國會調查委員會同時聽取了要求禁止中國通訊程式微信的呼聲。

澳洲聯邦國會一個調查委員會獲悉，礙於廣泛的公眾爭議，TikTok 或將不再禁止用戶公開批評中國共產黨，但該平台將繼續對用戶作出「無聲無息」的審查行動。





聯邦政府月初為應對外界針對 TikTok 安全的憂慮， 宣佈 TikTok 將被禁止於所有聯邦政府的電子設備 ，與美國及加拿大的行動看齊。





然而，澳洲戰略政策研究所 (Australian Strategic Policy Institute) 分析人員賴恩 (Fergus Ryan) 在討論外國對澳干涉的調查委員會表示，TikTok 很大機會仍將繼續按照中共的目標審查平台上的內容。



聯邦網絡安全部長歐妮爾 (Clare O'Neil) 指，聯邦政府已禁止政府設備上使用 TikTok。 Source: AAP / James Ross 賴恩表示，有「充份證據」表明，全球擁有超過 10 億用戶的 TikTok 此前曾審查帖文內容，並屏蔽了與性小眾 (LGBTIQ+) 及「六四屠城事件」有關的內容。





賴恩指：「(然而) 經過多年被外界嚴格監視，TikTok 現在已不太可能以任何明顯的方式，成為傳播親共政治宣傳的渠道。」



他說：「TikTok 對平台上公共政治言論的操縱，將可能以非常隱誨的方式進行。」





「對 TikTok 來說，想推廣或屏蔽某些政治言論，是非常容易的事。例如，它可以透過系統篩選，推廣一些抨擊中共批評者的政治言論。」



TikTok 否認打壓言論的指控

就此，TikTok 澳洲分部 (TikTok Australia) 運營總經理亨特 (Lee Hunter) 斷然否認了上述指控。





亨特說：「作為雪梨同性戀狂歡節 (Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras) 和雪梨世界驕傲節 (Sydney WorldPride) 的驕傲合作夥伴，我們完全不同意我們打壓 LGBTQI 內容的指控。」





「我們亦強烈反對我們代表中國政府進行政治宣傳或審查內容的指控。」





「只要略為搜索平台，你就會發現當中有很多反中共的內容，包括與天安門廣場 (六四事件) 相關的短片，以及有關最近 (美國當局) 擊落中國間諜氣球的短片。」



TikTok 在全球擁有超過 10 億用戶。 Source: AAP / Kiichiro Sato TikTok 總公司此前曾強調，其數據不會被儲存於中國。當被問及中共是否仍能接觸這些用戶數據，賴恩則形容數據儲存在哪裡「與這無關」。





賴恩說，在一些有法律責任的發言場合中，總公司曾經提供過截然不同的說法。





「他們 (總公司) 一直承認北京當局可以接觸 TikTok 用戶數據的事實...... (但) 歷史足以證明，我們很難在公開場合上聽到真相。」





帕德森指：「TikTok 內有一些非常明顯是由中國控制喉舌媒體所製作的宣傳，說『新疆是一個美好的地方，我們過著美好的生活。這裡沒有甚麼可看的。關於反人類罪和種族滅絕罪的指控都是具誤導性的』。」



新疆是維吾爾族穆斯林少數民族的聚居地。





2022 年，聯合國的一份報告指出，有關維吾爾人在中國正面對「酷刑或虐待的對待，包括強迫醫療和惡劣的拘留條件、遭遇性暴力和基於性別的暴力事件」等指控都是「可信的」。





但中國政府否認了這些指控。





賴恩承認 TikTok 已開始將某些內容標記為國家宣傳資訊，但堅稱有關決定是在外界施壓後才作出。



專家：微信「比 TikTok 更離譜」

美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的卡普蘭教授 (Seth Kaplan) 指，通訊程式微信「比 TikTok 更惡劣」，敦促政府應對其施以類似禁令。





卡普蘭警告，即使微信同意遏制虛假資訊，澳洲也根本沒有能力監察這款中文通訊應用程式。





「在很大程度上，TikTok 上發生的事尚算透明，因為它起碼是使用我們的語言 (英文)。微信上發生的事根本完全不透明。」



聯邦反對黨內政事務發言人帕德森表示，TikTok 上充斥著親共的政治宣傳。 Source: AAP / Mick Tsikas 卡普蘭教授承認，微信禁令可能會對澳洲華裔社群造成較大影響。但他警告說，中國公司的經營方式向來使海外僑民族群，特別容易接觸到錯誤資訊。





他指出：「如果你 (依賴) 中文 (資訊)，你基本只會接觸到一種單一觀點，或者你會接觸到受這種觀點影響的其他媒體。」





「它阻斷了許多公民活動或民間社會組織的形成與發展。它在社區內造成緊張，因為只有單一的聲音 (被聽到)。」





參議員帕德森在 2022 年 1 月曾呼籲澳洲人抵制微信。此前有消息指，時任總理莫理遜的帳戶被封鎖長達數個月的時間。該帳戶擁有 7 萬多名粉絲。



在去年 (2022 年) 聯邦大選舉行前，時任總理莫理遜的微信帳戶被封鎖。 Source: SBS / SBS 莫理遜曾希望在去年聯邦大選前獲恢復存取權限，但 其辦公室聯絡微信母公司騰訊長達幾個月 ，卻一直沒有收到的回覆。





賴恩指這件事「明顯地」表明中國科技公司的決定往往是具政治目的，並認為這是外國干預澳洲政治的「明顯例子」。





「一個國家領導人的帳戶被封鎖，在這種情況下，你會期望該公司至少作出回應。」





賴恩明言：「在我看來，中共當時想讓總理蒙羞。」



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