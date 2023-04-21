禁令下TikTok仍將「繼續審查帖文」 專家呼籲再禁另一款中國程式

參議院調查委員會發現，「抖音」海外版 TikTok 上的親北京政治宣傳將變得日益「老練順滑」。但除 TikTok 外，廣為華人使用的通訊程式微信 (WeChat) 卻被指「更惡劣」。

Silouhette of a hand holding a phone with TikTok app open.

澳洲成為最新一個按照國家情報機構的建議而禁止政府設備使用 TikTok 的國家。 Source: AAP / Morgan Hancock

要點：
  • 有分析警告指，TikTok 上的親中共誤導資訊將變得更加「隱誨」、手法更老練。
  • 該公司否認支持親共外宣及審查異見者聲音。
  • 國會調查委員會同時聽取了要求禁止中國通訊程式微信的呼聲。
澳洲聯邦國會一個調查委員會獲悉，礙於廣泛的公眾爭議，TikTok 或將不再禁止用戶公開批評中國共產黨，但該平台將繼續對用戶作出「無聲無息」的審查行動。

該參議院調查委員會亦同時聽取了有關通訊程式微信的作供。
該應用程式在澳洲政界中被廣泛應用，被用作與成千上萬的澳洲華裔社群交流的工具。
此前，
前總理莫理遜 (Scott Morrison) 的微信賬戶曾被封鎖
，就被指為是外國干預的「明顯例子」。

聯邦政府月初為應對外界針對 TikTok 安全的憂慮，
宣佈 TikTok 將被禁止於所有聯邦政府的電子設備
，與美國及加拿大的行動看齊。

然而，澳洲戰略政策研究所 (Australian Strategic Policy Institute) 分析人員賴恩 (Fergus Ryan) 在討論外國對澳干涉的調查委員會表示，TikTok 很大機會仍將繼續按照中共的目標審查平台上的內容。
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聯邦網絡安全部長歐妮爾 (Clare O'Neil) 指，聯邦政府已禁止政府設備上使用 TikTok。 Source: AAP / James Ross
賴恩表示，有「充份證據」表明，全球擁有超過 10 億用戶的 TikTok 此前曾審查帖文內容，並屏蔽了與性小眾 (LGBTIQ+) 及「六四屠城事件」有關的內容。

賴恩指：「(然而) 經過多年被外界嚴格監視，TikTok 現在已不太可能以任何明顯的方式，成為傳播親共政治宣傳的渠道。」
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他說：「TikTok 對平台上公共政治言論的操縱，將可能以非常隱誨的方式進行。」

「對 TikTok 來說，想推廣或屏蔽某些政治言論，是非常容易的事。例如，它可以透過系統篩選，推廣一些抨擊中共批評者的政治言論。」

TikTok 否認打壓言論的指控

就此，TikTok 澳洲分部 (TikTok Australia) 運營總經理亨特 (Lee Hunter) 斷然否認了上述指控。

亨特說：「作為雪梨同性戀狂歡節 (Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras) 和雪梨世界驕傲節 (Sydney WorldPride) 的驕傲合作夥伴，我們完全不同意我們打壓 LGBTQI 內容的指控。」

「我們亦強烈反對我們代表中國政府進行政治宣傳或審查內容的指控。」

「只要略為搜索平台，你就會發現當中有很多反中共的內容，包括與天安門廣場 (六四事件) 相關的短片，以及有關最近 (美國當局) 擊落中國間諜氣球的短片。」
The TikTok app logo.
TikTok 在全球擁有超過 10 億用戶。 Source: AAP / Kiichiro Sato
TikTok 總公司此前曾強調，其數據不會被儲存於中國。當被問及中共是否仍能接觸這些用戶數據，賴恩則形容數據儲存在哪裡「與這無關」。

賴恩說，在一些有法律責任的發言場合中，總公司曾經提供過截然不同的說法。

「他們 (總公司) 一直承認北京當局可以接觸 TikTok 用戶數據的事實...... (但) 歷史足以證明，我們很難在公開場合上聽到真相。」

委員會主席、
新任聯邦反對黨內政事務發言人帕德森 (James Paterson)
表示，TikTok「充斥著」受中共支持的「虛假資訊」。

帕德森指：「TikTok 內有一些非常明顯是由中國控制喉舌媒體所製作的宣傳，說『新疆是一個美好的地方，我們過著美好的生活。這裡沒有甚麼可看的。關於反人類罪和種族滅絕罪的指控都是具誤導性的』。」
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新疆是維吾爾族穆斯林少數民族的聚居地。

2022 年，聯合國的一份報告指出，有關維吾爾人在中國正面對「酷刑或虐待的對待，包括強迫醫療和惡劣的拘留條件、遭遇性暴力和基於性別的暴力事件」等指控都是「可信的」。

但中國政府否認了這些指控。

賴恩承認 TikTok 已開始將某些內容標記為國家宣傳資訊，但堅稱有關決定是在外界施壓後才作出。

專家：微信「比 TikTok 更離譜」

美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的卡普蘭教授 (Seth Kaplan) 指，通訊程式微信「比 TikTok 更惡劣」，敦促政府應對其施以類似禁令。

卡普蘭警告，即使微信同意遏制虛假資訊，澳洲也根本沒有能力監察這款中文通訊應用程式。

「在很大程度上，TikTok 上發生的事尚算透明，因為它起碼是使用我們的語言 (英文)。微信上發生的事根本完全不透明。」
Man with beard in a suit talks in a courtyard.
聯邦反對黨內政事務發言人帕德森表示，TikTok 上充斥著親共的政治宣傳。 Source: AAP / Mick Tsikas
卡普蘭教授承認，微信禁令可能會對澳洲華裔社群造成較大影響。但他警告說，中國公司的經營方式向來使海外僑民族群，特別容易接觸到錯誤資訊。

他指出：「如果你 (依賴) 中文 (資訊)，你基本只會接觸到一種單一觀點，或者你會接觸到受這種觀點影響的其他媒體。」

「它阻斷了許多公民活動或民間社會組織的形成與發展。它在社區內造成緊張，因為只有單一的聲音 (被聽到)。」

參議員帕德森在 2022 年 1 月曾呼籲澳洲人抵制微信。此前有消息指，時任總理莫理遜的帳戶被封鎖長達數個月的時間。該帳戶擁有 7 萬多名粉絲。
A hand holds a phone showing Scott Morrison's WeChat account.
在去年 (2022 年) 聯邦大選舉行前，時任總理莫理遜的微信帳戶被封鎖。 Source: SBS / SBS
莫理遜曾希望在去年聯邦大選前獲恢復存取權限，但
其辦公室聯絡微信母公司騰訊長達幾個月
，卻一直沒有收到的回覆。

賴恩指這件事「明顯地」表明中國科技公司的決定往往是具政治目的，並認為這是外國干預澳洲政治的「明顯例子」。

「一個國家領導人的帳戶被封鎖，在這種情況下，你會期望該公司至少作出回應。」

賴恩明言：「在我看來，中共當時想讓總理蒙羞。」
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Published 21 April 2023 12:48pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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