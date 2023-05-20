【安全無恙】一名被綁架的澳洲醫生在七年後獲釋。

要點： 埃利奧特醫生於2016年被綁架。

他已獲釋並與家人一起回到珀斯的家中。

聯邦反對黨外交事務發言人伯明罕稱讚官員的努力令他能夠獲釋。

一名被關押在西非七年多的澳洲醫生已獲釋。





外交部長黃英賢(Penny Wong)週五(5月19日)宣布，來自珀斯88 歲的埃利奧特醫生(Dr. Kenneth Elliott)平安無事，已與妻子喬斯林(Jocelyn)和他們的孩子團聚。





埃利奧特醫生的家人在外交部長部門發布的一份聲明中說:「我們要感謝上帝和所有一直為我們祈禱的人。」





“我們對埃利奧特醫生獲得自由表示欣慰，並感謝澳洲政府和所有一直參與其中以確保他獲釋的人。"





“88歲高齡，離開家鄉多年後，埃利奧特醫生現在需要時間和私隱來休息和恢復體力。"





“我們感謝您的理解和同情。”



聯邦反對黨外交事務發言人伯明罕對這一消息表示歡迎，稱取得突破需要歸功於官員。





伯明罕告訴天空新聞說:「對許多人來說這是美好的一天，但對埃利奧特醫生及其家人和親人來說，這是一個美好的一天。」





伯明罕參議員說，與恐怖分子保持聯繫並加上新冠疫情將使這些年來的事情變得複雜。





“謝天謝地，他現在安全了。"





“這是對多年來尋求建立對話和溝通渠道以確保這一結果的涉事官員是其個人工作上的榮譽。”



事發於2016年1月，埃利奧特醫生和他的妻子在與馬里和尼日爾接壤的邊境附近經營一家醫療診所時被恐怖分子綁架。



