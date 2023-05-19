澳洲招職廣告列出「ChatGPT」技能要求 將成求職新趨勢？

要點： 一家位於雪梨的營銷傳播公司發佈的招聘廣告，崗位是 ChatGPT 提示編輯（ChatGPT prompt editor）；

提示工程（Prompt Engineering）是一門新專業，出現了不到一年的時間；

一位數據科學專家表示，人工智能將對每個行業產生影響。

許多澳洲人都曾使用人工智能（AI）工具 ChatGPT，但你會把它作為一項技能列入履歷表嗎？





不久前，雪梨有一些公司如 Ultimate Edge Communications 發佈了一則招聘廣告，誠聘文案（負責撰寫廣告和營銷材料），但在本周這間公司又發佈另一則招聘廣告：「ChatGPT 提示編輯」





ChatGPT 透過機器學習，對文本提示產生類似人類的反應。



一家雪梨公司希望有人能夠通過提示 ChatGPT 工具來製作廣告和營銷材料。 Source: Getty / 2d illustrations and photos

人類工作會被電腦取代嗎？

招聘網站 SEEK 上發佈的自由工作者「提示編輯」職位招聘，職位要求能夠向ChatGPT 發出提示，並將其輸出內容轉為吸引用戶和推動銷售的引人注目的文案，時薪為 50 元。





職位廣告提到：「世界已經改變了——我們不是在尋找從頭開始寫文案的人。那些日子已經過去了。」





雖然有些人可能擔心人工智能會使一些工作崗位變得多餘，但廣告明確指出，仍然需要人工工作。





廣告中指：「在沒有人工編輯或校對的情況下，ChatGPT 和其它工具仍然無法做到這一點。」





西澳數據科學創新中心主任詹金斯（Alex Jenkins）表示，他認為文案這一職位不會被人工智能取代。





他說：「但我確實認為，文字工作者將被另一個知道如何最大限度利用 ChatGPT 的文字工作者取代。」



SEEK 上的廣告正在尋找可以讓人工智能工具 ChatGPT 輸出有用文案並使之更「吸引」的文字工作者。 詹金斯說，廣告中要求的職位是「對我們未來的預視」。





他說：「我們將看到未來工作的劇烈變化，從現在開始，一些領域的工作要求將在未來幾年發生巨大變化。」



工作中的新技能

詹金斯說，與成為 ChatGPT 提示編輯所需技能相關的知識領域被稱為提示工程，它從出現到現在還不到一年。





他表示：「它是如此之新，以至於你不可能即時獲得提示工程學位。」





然而，你可以找到關於有效提示工程的線上教程和指南。





儘管它是一個新的領域，詹金斯卻認為它不會存在很長時間。他更認為提示工程只是一個過渡。



「人工智能面臨的最大挑戰是，我們如何讓人工智能去做我們想做的事？工程幫助你充分利用人工智能，但隨著人工智能能夠更好理解我們的意圖和要求，跟它的交談會就更像和工作人員或同事那樣。 」





「當這種情況發生時，我們將需要花更少的時間來優化我們的提示，我們將能夠以將交給人的任務以同樣方式交給人工智能。」



其它行業也在尋找人工智能知識嗎？

自 2022年1月以來，SEEK 一直在監測其網站上發佈的招聘廣告中提到的人工智能技能。 SEEK高級經濟學家考吉爾（Matt Cowgill）表示該崗位是第一批特別提到 ChatGPT 使用技能的。





他說，這些崗位中的大多數都是從事技術工作的人，而不是使用技術去執行另一個職能。





考吉爾認為這「仍然處於早期階段」，並提出在這個階段，雖然人工智能知識可能是僱主渴望看到的技能，但具體的相關關鍵詞並沒有反映在廣泛的崗位名稱和描述中。





目前，每個月在 SEEK 上列出的崗位中，只有少數幾個提到了人工智能提示或人工智能工程。





但詹金斯說，這只是時間問題。



西澳數據科學創新中心主任詹金斯表示，人工智能將以某種方式影響每個行業。 Source: Supplied / David Broadway 他說：「人工智能將垂直影響到每個行業領域，它也在影響對每個行業的研究。」





詹金斯說，在澳洲，在運輸和物流方面，圍繞該技術的應用有很大的潛力。





他說：「你可以想像經濟效益，特別是在澳洲這樣大的國家；貨車可以在全國各地行駛，而不會出現過勞貨車司機的危險。」



