【新西蘭旅館大火】縱火疑兇日內提堂 警方料死難人數或再增

要點： 新西蘭旅館的致命火災中，一名男子被控縱火。

目前已有六人不幸遇難。隨著更多屍體於被燒焦的建築物中被發現，死亡人數或再上升。

在發生多年來最嚴重的火災後，新西蘭政府將審視高密度住宿場所的消防規定。

新西蘭警方相信，他們已緝獲Loafers Lodge旅館致命大火的涉案疑犯，並將落案對其控以兩項縱火罪行。





該男子將於週五（5月19日）在威靈頓地方法院提堂，警方相信他涉及這場於本周二（5月16日）發生的大火。





至少有六人在這場威靈頓旅館火災中喪生。



當地警方繼續向倖存者錄取口供，並查看火災發生時的閉路電視片段。他們於週四晚上正式對疑兇落案提控。





警方於一份聲明中稱：「對火災的調查正在進行中，不排除就這場致命火災提出進一步、更嚴重的指控。」





威靈頓地區署理指揮官貝內特（Dion Bennett）表示，警方相信疑兇是單獨犯案。



據當地媒體報道，被控的男子是 Loafers Lodge 旅館的一名 40 多歲住客。





除了循兇殺案調查外，威靈頓警方還繼續於燒焦的建築物中尋找遇難者遺體。





目前已確認大火造成六人死亡。然而貝內特在本周早前曾表示，他的「直覺」是死亡人數可能會上升。



威靈頓南部紐敦（Newtown） 的 Loafers Lodge 旅館發生致命火災後，署理指揮官貝內特在記者會上發表講話。 Source: Getty / Marty Melville 遇難者當中，有兩人的遺體於周四（5月18日）被成功抬離現場，轉送往威靈頓醫院殮房。





警方期望能於周五（5月19日）運送另外兩具遺體。





貝內特預料現場的調查將緩慢進行、甚至需要幾天時間，以確保負責遇難者身份識別（disaster victim identification，DVI）的專家可以完成工作。



就現場所見，部份堆放的碎片高達一米。





自週三（5月17日）以來，警方一直未有更新失踪人數。當時，警方指下落不明的人士在 20 人以下，其中包括六具已確認身份的屍體。





這家在其網站上稱是「威靈頓最方便、最實惠的住宿選擇」的旅館共有 92 個床位，時發當時有100多人在內。





遇難者的身份沒有被公開。



LISTEN TO 新西蘭一場奪命大火 突顯該國住房問題嚴重 SBS Chinese 17/05/2023 06:22 Play

死傷者中是否有澳洲人當有待進一步確認，因為該旅館最近曾被用以安置被澳洲驅逐出境的人士。





初步調查發現，該建築符合新西蘭安全法例 — 不需安裝灑水器 — 並且曾剛剛獲得年度建築安全證書。



