新調查：澳洲近五分四房屋不達世衛建議溫度

要點： 新的研究表明，大約八成的澳洲房屋未能達到世界衛生組織所建議的安全且均衡的室內溫度；

室內寒冷會使黴菌等問題惡化，甚至會影響人們的心理健康；

寒冷問題不僅僅是影響低收入家庭的問題。

每年冬天，我們都會聽到能源費用飆升和民眾無法保暖的問題。但是，直到現在，我們還沒有真正了解澳洲人的家中到底有多冷。我們最新發表的研究表明，大約五分之四的澳洲房屋並未達到世界衛生組織所建議的安全且均衡的最低室內溫度。





澳洲並非處於寒帶，由於並非處於極低溫，因此可能導致不少人認為只需要熬過冬天就好，因為天氣很快會再熱起來。





澳洲的冬天可能不像歐洲和北美那樣寒冷，但我們的健康統計數據卻敲響了警鐘。





在澳洲，冬季死亡率比夏季高於逾兩成。





最近更新的建築規範以及衛生福利系統，都假設大多數人在冬季都不會出現甚府問題。事實並非如此。我們需要更認真地對待冬季。



新研究有甚麼發現？

大約六年前，我們想更了解澳洲人的家中的溫度，因而在過去的數個冬天，我們對民眾的室內溫度作出測量。





我們的最新研究表明，在去年冬天，四分之三以上的澳洲住宅很冷——在有人居住的清醒時段，平均溫度低於攝氏18度（世界衛生組織建議的安全且均衡的最低室內溫度）。





這讓人吃驚。以前，人們認為只有大約 5% 的人會感到寒冷。





在我們的研究中，溫度傳感器被放置在溫帶的新州、南澳州、塔州、維州和西澳的100間房屋中。三分之二的澳洲人口生活在這些溫帶氣候區。





在抽樣的住宅中，在整個冬季，81% 的住宅平均溫度低於攝氏18度。在人們居住的清醒時段內，這些住房的平均為16.5度。最冷的住宅的最低小時平均溫度只有5度。



顯示民眾清醒時室內的平均溫度。 Source: Supplied 塔州而對的情況最為嚴重。該州的一些屋內的的平均室內溫度低於11度。





但是，無論在哪個州，我們的研究顯示，大多數住房都處於不健康的寒冷環境中。



誰處於風險中？

寒冷不單對低收入家庭造成影響。同樣，影響到所有收入水平的人，因為他們可能直接擁有、按揭和租賃的房屋。





有些人可能不介意置身在 16 度下，但許多人並不是自願生活在寒冷中。惡劣的住屋條件、供暖不足以及無力承擔供暖費用等因素，使許多人難以保暖。而且能源價格還將上漲。





老年人、殘疾人和面臨住房無保障的人面臨的風險最大。這包括那些難以支付租金、頻繁搬家、生活在過度擁擠的房屋中，或將大部分收入用於住房的人。對於租房者來說，挑戰更大。



寒冷的室內環境亦會加劇發霉等其它問題，甚至影響我們的心理健康。





我們必須認識到健康與寒冷住房之間的聯繫。住屋和衛生政策的目標必須聯繫起來，以改善這種情況。





澳洲正在轉向提供更多基於家居的護理，而不是醫院護理。這一趨勢意味著我們必須更加謹慎，以確保家庭環境健康。





也有必要提高社區對寒冷住房風險的認識。高危群體包括原住民社區、老年人、年輕人、殘疾人和面臨住房無保障的人。





提供更健康的住房是提高這些社區的生活標準和生活質量的最佳途徑之一。



有些人可能置身 16 度或以下仍感到十分舒適，有些人則是沒有選擇。 Source: Getty, iStockphoto / zvonko1959/Getty Images/iStockphoto

我們可以從成功的海外經驗中學到甚麼？

新西蘭和英國在解決寒冷住房問題上取得了顯著的成功。兩國都從承認解決這一問題是社會集體責任開始。





我們也必須認識到，這個問題不僅僅是個人的家庭問題，還需要國家出面和採取系統性的措施。





新西蘭和英國的干預措施從政府和私人租賃開始。他們的經驗表明，保護租戶的強制性要求尤其需要做到透明和客觀。





由於近三分之一的澳洲人需要租屋，有關措施將可以改善數百萬人的生活。





新西蘭和英國都使用住房調查來追蹤住屋質量在一段時間內有否進展。這種方法清楚地顯示了甚麼是最有效的，並確定哪一些領域仍需改進。





同樣，澳洲應該密切監測有關使室溫保持在健康水平的進展，並公佈結果。這將可促進持續改善住屋條件，並有助制定相關政策。





重要的是，我們需要繼續研究最弱勢群體，造將使我們能夠更精準定位澳洲住屋面對的寒冷風險。





本文作者：





巴洛（Cynthia Faye Barlow）是阿德雷德大學（University of Adelaide）澳洲住屋研究中心的博士後研究員。





巴克（Emma Barker）是阿德雷德大學住房研究教授。



