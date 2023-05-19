【難以啟齒】澳洲男性「坐著辦小事」比率有多高？

你知道澳洲男子在小便時坐在馬桶上的頻率有多高嗎？答案可能高過一般人的想像。

A man seated on a toilet.

在一項新的民意調查中，四分之一受訪澳洲男性表示，他們多是坐著小便。 Source: Getty, iStockphoto / Ake Ngiamsanguan

要點：
  • 一項問卷調查訪問了來自 13 個國家和地區的男性，了解他們小便時喜歡站還是坐著。
  • 研究發現，澳洲男子竟然是最鍾情於「坐塔」的群體之一。
  • 亦有不少人指小便時「站」或「坐」，要「看情況而定」。
男人小便愛坐還是站，這或許是個經常引發討論、永恆的網路熱話。現在，一項新的調查聲稱它們已經能回答這個縈繞在許多人腦海中的問題：到底多少男性會在小便時坐下？

在周二（5月16日）公佈的 YouGov 問卷調查中，來自 13個國家、年齡18 歲或以上的男受訪者，回答了他們在上廁所小便時「坐下來」的頻率。

調查結果早前在討論區 Reddit上惹來大量討論。而 Reddit 上已經就有關話題作出多次討論。

這個議題最近在英國衛報記者禾拉斯頓（Sam Wollaston）二月份的一篇文章後再度「炒熱」，禾拉斯頓在文中提及他是個自豪的「sitzpinkler（德語，意指坐下來小便的人）」，但他承認，關於這個問題並「沒有可靠的數據」，所以就呼籲一眾男網民投票，來弄個水落石出。
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調查網站 YouGov 的數據新聞負責人史密夫（Matthew Smith）周二（5月16日）指出，「今年 2 月，衛報記者禾拉斯頓就指出過，YouGov上缺乏關於英國男性坐下小便的數據。」

「就公共數據檔案中竟然缺失了這一部分，我們的確感到遺憾，所以我們馬上就13 個國家和地區的男性小便偏好，進行了國際研究。」

調查顯示，澳洲男子是貨真價實的「坐塔男兒」，有 25% 的受訪者表示他們總是坐著小便。僅次於排名第一（40%）的德國。在德國的公廁，提醒男性坐下來小便的標誌非常常見。

禾拉斯頓的文章中指出，七成他身邊認識的男性友人中（大部分年齡在 50 多歲）都表示他們是「站便者」。而 YouGov 的調查發現，受訪的英國男子中有 33% 從未試過坐著小便、而在 55 歲及以上的人群中，這一比例更進一步高達 40%。

此外，墨西哥男人最有可能從不坐著小便。
A bar chart.
在一項新的民意調查中，四分之一接受調查的澳洲男子表示，他們總是坐著小便。 Source: Supplied / YouGov
該問卷調查於本年3 月 28 日至 4 月 20 日進行，大多數國家（包括澳洲）的樣本數量約為 500份，而英國和美國的樣本量分別約為 900 和 700份。

有用戶就在 Reddit 討論區的澳洲分板上分享此調查結果，該帖子馬上吸引了數百網民留言評論。有人支持「坐塔小便」的做法、又有人直言對有澳洲竟有如此多人坐著小便，感到驚訝。

一位 Reddit網民留言： 「坐著小便肯定是更加舒服的做法！」

另一位網民則說：「坐著當然是好得多，我們再也不用擔心要瞄準馬桶、也不用清理任何亂七八糟的東西。我認為所有人都應該坐下來小便。」

此外，也有網民指出，他們在決定站著還是坐著小便時，要「看情況而定」。

一位用戶留言指：「我上班的時候總是坐著上廁所。老闆在出糧給我、我就在廁所裡舒暢出恭…所以我總愛在上班時間輕鬆享受在廁所的時間」。

另一網民則指，「我以前都是站著去的…但自從試過坐下來後，我就再也沒有回頭過了（除了在公共廁所）。」

有人說坐下也有健康益處，對一些男人來說，這可能是真的。

荷蘭萊頓大學（Leiden University）醫學中心泌尿外科的研究人員在 2014 年的一項分析中，總結了之前多項研究的結果，發現對於有下尿道症狀（lower urinary tract symptoms）的男性來說，「坐著小便比站著更有益」。

但研究也確認了：「在醫學上，健康男性小便時，並沒有一定最好的姿勢。」

SBS 新聞已聯繫絡YouGov 尋求置評。
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Published 19 May 2023 1:21pm
Updated 23m ago 1:23pm
Source: SBS
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