【世上最佳海灘】 澳洲一沙灘奪榜首

美國防曬霜品牌Banana Boat就世界最佳海灘進行調查，調查訪問了750名網紅、記者和旅遊專家。





評審是根據5個重要標準進行排名，包括未受破壞的自然、偏遠程度、適合游泳的程度、年日照天數和年平均溫度。





結果，在排行榜首10名，當中澳洲的海灘就佔了兩席，位於西澳 Esperance的Lucky Bay更奪得榜首，評為世界上最好的海灘。





調查單位指，有關選舉毫無疑問，是有史以來最準確、研究最充分的海灘名單。





Lucky Bay 最選為最佳的沙灘，因為可遇見袋鼠，以「你從未見過的最原始的雪白沙灘」和「令人難以置信的碧綠海水」。





調查單位表示，沙灘綿延超過 5 公里，保證可會找到一個不擁擠的地方，可以輕鬆地欣賞所有的自然美景。





Lucky Bay每年平均有 303 天晴天，在可游泳性和未受破壞的自然程度兩個項目，得分在10分滿分中拿到 9分。





另一個榜上有名的澳洲海灘，是聖靈群島（Whitsundays）的白天堂沙灘（Whitehaven），排在第四位。





此沙灘一直是澳洲人的最愛，調查單位指，這個無可挑剔的海灘，擁有白色沙灘，沙非常細，感覺就像腳下的粉末。沙是由 98.9% 的純二氧化矽組成，被譽為世界上最純淨的沙之一。





沙灘的平均溫度為24度。





在西澳Exmouth,附近的另一個海灘Turquoise Bay排名第 17 位。





沙灘以其壯麗的山脈Cape Range作背景，亦有柔軟的沙灘，及夢幻的碧綠海水，因此奪得排名。





調查單位指，在Turquoise Bay 浮潛將是有史以來最好的體驗，這裡有健康的珊瑚礁和許多海龜。





第四個進入排行榜的澳洲海灘是Little Hellfire Bay，打入排行榜前50名，沙灘靠近在西澳Esperance，被形容為「充滿自然、和平和天堂」。





調查單位指「來這裡可在近乎空曠的海灘上放鬆身心，或泡在清澈碧綠的海水中」。





還有每天遊入海灣的海豚。



Banana Boat 公關與品牌合作夥伴關係副經理 Brianna Bostick 指，公司很自豪可展示一份世界級海灘清單，特別是在臨近夏季的時候。





他指，排行榜由業內頂級專業人士的第一手經驗和職業經驗所選出，使排行榜成為有史以來最值得信賴和最準確的世界最佳海灘名單。





以下是排行榜的首十名最佳沙灘：



澳洲Lucky Bay

塞舌爾Source d’Argent

菲律賓Hidden Beach

澳洲Whitehaven Beach

庫克群島One Foot Island

美屬維京群島Trunk Bay

夏威夷Honopu Beach

冰島Reynisfjara Beach

希臘Navagio Beach

墨西哥Balandra Beach



