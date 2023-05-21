【艾巴尼斯上台一周年】 拜登不來澳 中國卻伸出橄欖枝

周年慶祝活動本來計劃以艾巴尼斯的大本營，即雪梨舉辦盛大的場面。





Quad (四方安全對話峰會) 原定 5 月 24 日 (星期三) 將於雪梨歌劇院召開，並由艾巴尼斯主持，所以，預料美國總統拜登、印度總理莫迪和日本首相岸田文雄在日本參與過 G7 (七國集團峰會) 一連 3 天的峰會後，便會來到雪梨參與 Quad 峰會，到時這些世界領導人在雪梨聚首一堂，必會使到艾巴尼斯作為政治領袖的聲譽更為彰顯。





怎料事與願違，數天前，拜登表示因要趕返華盛頓處理美國的債務問題，所以被逼取消本來擬定在雪梨歌劇院舉行的 Quad 峰會。





不過，Quad 峰會 4 位領袖趁 G7 在日本廣島舉行的同時，也舉行了該峰會。



