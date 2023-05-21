國家移民紀念牆增879人 表彰對澳洲貢獻

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在雪梨的國家海事博物館，設立的國家移民紀念牆新增879位移民的名字。 Credit: marinco kojdanovski

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在雪梨的國家海事博物館National Maritime Museum，設立的國家移民紀念牆（National Monument to Migration），新增加879位澳洲移民的名字，他們加入紀念牆上，來自超過140個國家及地區，總共32,000多位移民名字的行列。

這國家移民紀念牆，是對澳洲移民的致敬，表彰幫助塑造澳洲這國家的人。

來自馬來西亞的Christina謝女士，1991年到澳洲讀大學，她說，當年2月到大學上課，天氣好熱，看到講師穿著的恤衫很皺，沒有燙過感到非常驚訝，也是好大的文化衝擊。

謝女士之後的移民經歷並不簡單也不容易。

謝女士說，幾年後，她因為家庭原因返回馬來西亞。之後好像童話故事，受過教育，結婚並且有小朋友。但事實並非一帆風順。她在 2005 年移民回墨爾本時，是一個帶著兩個女兒的單親媽媽。拿著兩個行李箱，經濟拮据，但她說，與不少新移民一樣，她帶著勇氣到澳洲希望可以成功。

謝女士的經歷，並非罕見。

2020 年，澳洲有超過 760 萬移民，近 30% 的人口在海外出生。

埃迪斯科文大學的一項研究發現，過去50年，來澳洲的移民，仍然同樣面臨著：就業、語言障礙、房屋、社會關係和種族主義，呢五個問題。

這就是在雪梨的澳洲國家海事博物館，在達令港創建國家移民紀念牆的原因。通過將移民的名字刻在青銅鑲板的牆上，供所有人觀看，分享他們的故事，來紀念成千上萬的移民和他們面對的挑戰。

博物館署理副館長鮑德溫（Michael Baldwin）說，今年在紀念牆上增加了 879 名移民的名字 - 其中包括 192 名新題字，紀念來自希臘基西拉島的人。

鮑德溫說，紀念牆是博物館紀念、收集及保存移民經歷的重要方式，這些故事共同構成了我們國家歷史的重要元素，包括普遍澳洲人經歷的主題，例如歸屬感、愛情、冒險、家庭和安全。

每年都有更多的移民名字添加到牆上。

安耶爾（Anyier Yuol ）是一名在肯尼亞長大的南蘇丹難民。 她說被選中參加今年的慶祝活動。

今個月初公佈的聯邦財案預測，到明年年底，預計將有超過 70 萬人移居澳洲。

而政府最近移民系統的檢討顯示，移民系統過於複雜，產生的問題，包括未能留住最優秀的國際學生。

安耶爾也認為澳洲的移民體制需要改革。

安耶爾說，當談論移民或難民時，談論他們可以為澳洲社會做出的貢獻時，必須根據他們的適應能力、融入社區的能力來評估，必須評估他們有哪些資源以及我們如何提供支持，令社區能夠充分運用他們的才能。

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