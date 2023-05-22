【艾巴尼斯或訪華】中國必先撤銷制裁？財長指反對黨無權擔當「教師爺」

艾巴尼斯尚未公開證實訪華的日期。但今年十月將是前總理魏德倫 (Gough Whitlam) 首次訪華 50 周年紀念，被視為兩國經歷多年就人權問題、國家安全及貿易爭端後的一次重要機會。





總理在出席 G7 會議期間說：「我已向我們的夥伴表示，我有意在未來一段日子前往中國，而這亦受到 (其他與會國家) 歡迎。」



澳洲與中國對話被認為是非常積極的一步。你需要對話，才能互相了解。 艾巴尼斯

總理是在日前收到訪華邀請，並在周末期間證實將會接受邀請、前往北京。





而聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 則在星期一 (5 月 22 日) 表示，正當兩國正試圖改善貿易關系，他亦支持艾巴尼斯到訪中國。





但與此同時，中國自澳洲促請就新冠病毒起源問題設立獨立調查以來，一直對多款澳洲商品實施貿易限制或「制裁」，且至今依然對澳洲葡萄酒、大麥、龍蝦及牛肉類商品實施貿易限制。





聯邦反對黨質疑，在有關貿易制裁繼續實施的同時，艾巴尼斯到訪中國是否適當。又指，在貿易限制措施得以解除之前，艾巴尼斯應重新考慮訪華的邀請。





反對黨外交事務發言人伯明罕 (Simon Birmingham) 星期日 (21 日) 在澳洲廣播公司 (ABC) 《Insiders》節目上表示，澳洲值得「絕對清晰地」知道這些貿易制裁將被撤銷。



總理啟程前往北京進行正式國事訪問前，應該有這種清晰 (的跡象)。 伯明罕

「為甚麼？因為中國的行為非常明顯是違反了其對澳洲的承諾。中國的行為違反了其在《中澳自由貿易協定》中的承諾。」



但查默斯表明，自工黨政府在去年 5 月上任以來，都一直尋求穩定對華這段重要的關係。更批評，是前兩黨聯盟政府造成目前的問題。





他向天空新聞 (Sky News Australia) 說：「這些貿易限制是在前政府執政期間實施。」



他們指示我們要實現貿易限制得到解除...... 是 (他們的) 慣常做法，但實在是不合邏輯。 查默斯

他補充：「我們認為，而且亦已展現出，如果你尊重地進行對話，並試圖以一個經過深思熟慮及有條不絮的方式管理這段複雜關係，這將給予我們最好的機會來穩定這段重要關係。」





此前，G7 各國領導人發表一份聯合公報，表明對中國的經濟及軍事活動感到「深切憂慮」。





聲明指，「中國擴張對南中國海的海事指稱並無法律根據，而我們亦反對中國在區內作出的軍事化活動」。





又補充：「中國根據國際規則發展，符合全球利益。」



上周四 (18 日)，中國駐澳大使肖千召開記者會， 宣佈中國將即時解除對澳洲木材的進口禁令 。此前，聯邦貿易部長費雷爾 (Don Farrell) 亦到訪中國，期間表明政府正繼續尋求中國解除對澳洲各種商品的貿易壁壘限制措施。





但肖千亦同時批評艾巴尼斯出席 G7 峰會，表明有關會議應該討論讓中國繼續暢通無阻地發展，而中國不應被他們視為是一個安全威脅。



收聽節目 【中國再示好】解除對澳木材禁令 肖千指「中國是不會對澳洲構成威脅」 SBS Chinese 19/05/2023 05:01 Play



