中國機師需求急增 學員重新湧入澳洲航校

新冠疫情令國際航班中斷後，中國國際航空（Air China）從2020年初開始停止向澳洲航空公司飛行學院（Australian Airline Pilot Academy）派出學員。





不過，在中國邊境開關、重啟國際旅行後，雙方在兩個月前重啟交流。《雪梨晨鋒報》報道，該所位於維州Ballarat的航校，在突如其來的要求下，於4月僅僅4天內便在網上面試了超過100位中國學員。





國航在第5天便獲得面試結果，最終有70名學員被錄取，他們將於6月起赴澳受訓。



澳洲航空公司飛行學院的執行主席Chris Hine表示，問題不在於「我們何時可以開始」重新接收中國學員，「邏輯告訴我，我們必須只能開始。航空業仍在重建中。」





他指，訓練海外學員已成為該校業務的重要部份，而他們已和至少另外兩間中國航空公司聯絡，預計會在未來5年，每年訓練400名機師，達到目前的4倍。





他也透露，中國民航監管部門的官員將於8月到訪該校位於新州Wagga Wagga的校區，討論如何擴大機師資格認證到這個校區。





澳洲航空公司飛行學院的 網頁資料 顯示，該校由區域快線航空（REX）全資擁有。該校聲稱是全球性價比最高的航校，保證畢業生能滿足任何航空公司的需求。



機師需求急增的背後是市場需求。根據波音公司（Boeing）的最新預測，全球在2022至2041年的新機師需求達到60萬人，其中亞洲的航空公司最多。擁有757架客機的中國國航則是亞洲最大的航空公司之一。





國際航班數據公司OAG指，疫情前，東南亞的國際航線幾乎被中國的航空公司壟斷，而目前只恢復到當時的42%。





中國最大的廉航春秋航空（Spring Airlines），正以每年10架客機的速度擴大其目前達到120架的東南亞「艦隊」。



