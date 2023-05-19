【中國再示好】解除對澳木材禁令 肖千指「中國是不會對澳洲構成威脅」

昨天(18/5)，中國政府在經過兩年多後，亦宣布即時解除對澳洲木材的入口禁令。不過，在中國決定取消有關禁令之前，澳洲亦同時宣布撤回向世界貿易組織對中國向澳洲大麥徵收關稅的訴訟。





中國駐澳大使肖千表示， 雙方在解決兩國的貿易爭端上有良好的進展。而聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）表示，歡迎中國取消對澳洲產品的貿易制裁，而他亦表示，能夠穩定與澳洲最大的貿易夥伴的關係是十分之重要。





查默斯說：『澳洲一直表示，希望看到解除貿易限制，並令最近受到限制的一些行業有更正常的貿易模式。而我們的目標一直是穩定與中國的經濟關係，我們認識到處理這種關係的複雜性。而大家亦可以從一個穩定、安全、和平和繁榮的地區中獲益甚多。而我們所有的努力都是朝這個方向而做。』





而在野兩黨聯盟副領袖利蘇珊（ Sussan Ley）表示， 澳中兩國的關係是需要具有建設性以幫助澳洲的出口商，但當中則不應附帶有任何規限。





不過，隨著澳洲加強了與美國和其他國家的伙伴關係後，對澳洲要與中國重建冰封了的外交關係的工作其實並不容易。





就像總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 將會出席於本周末在日本廣島舉行的七國集團峰會（G7）會議，亦引來中國駐澳大使肖千的批評。





肖千表示，有關會議是應該討論讓中國繼續暢通無阻地發展，而不是被他們視為是一個安全威脅。





肖千說：『七國集團峰會是由七個先進和發達的國家組成， 是一個富人俱樂部。七國集團峰會是七個國家代表七個國家的利益。就國家而言，只有七個國家。但在這些國家的人口而言，他們只是世界上的少數。就經濟實力而言，七國集團的經濟實力加起來也不到全球總量的百分之四十。我想說的是七國集團只是代表七個國家，他們並不代表國際社會。』





他還批評原定於下星期在雪梨舉行的四方安全對話，認為這個會議是妖魔化了中國的發展。他又指出，中國與四方安全對話中的四個國家都有正常的國與國的關係。而中國和美國是兩個大國，但中國對美國的政策始終是積極的，同時，中國亦準備與美國共存。





肖千表示，澳洲在澳英美三國的AUKUS協議下，花費大量金錢購買了核潛艇以及在澳洲的國防戰略檢討中擔憂澳洲軍隊應對中國在區內的威脅的能力是「不必要的」，並堅稱中國是不會對澳洲構成威脅。





但國防部長馬利士（ Richard Marles ）表示，世界正處於一個不確定的戰略形勢，而國防戰略檢討報告就是要讓澳洲在這個複雜的環境下， 在國防上確保能夠維護澳洲的國家利益，而政府這些決定亦是對國防戰略檢討報告所作出的回應。詳情請收聽鄺美玲和許蓓茵的報道。



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