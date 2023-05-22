7月起托兒補貼增加 澳洲家庭如何受惠？

要點： 政府上調托兒補貼後，孩子最高可享有 90% 的補貼。

一項聯邦調查正在研究如何使早期兒童教育和護理服務更容易獲得；

提高女性勞動力市場參與率將可提高國內生產總值（GDP）。

從今年 7 月起，澳洲政府將增加對托兒費用的補貼，大多數使用托兒服務的家長將支付更少的費用。除有關補貼將會被提高之外，托兒服務行業或將出現進一步的變化。





根據新的補貼率，更多家庭將有資格享受托兒費用的減免，許多已經獲得補貼的家庭將支付更少的費用。





新政策下，政府的托兒補貼將為符合資格的家庭支付多達九成的費用，政府也正在進行一項關於如何讓托兒服務更優惠並更易獲得的調查。





有人希望得知，普及免費的托兒服務會否成為澳洲的下一步。



全球有國家提供免費托兒嗎？

根據經濟合作與發展組織（OECD）的數據，在不同國家，托兒費用在家庭收入的佔比存在很大差異。





意大利、拉脫維亞和馬耳他是少數幾個提供免費托兒服務的國家。在兒童參加托兒服務所需家庭收入比例最高的國家當中，捷克共和國（托兒費用佔19%至38%）和瑞士（托兒費用佔11%至27%）位居其中。





美國家長在托兒服務支付的開支佔他們收入的 23% 至 50%。



澳洲家長在托兒費用方面開支多少？

澳洲家長可以獲得政府的支持，以支付部分托兒服務費用。





然而根據經合組織的數據，澳洲家長仍然需要在托兒服務上花費家庭收入的10%至16%。這比經合組織顯示的平均水平（8%至10%）為高。





目前，對於收入低於 7.2 萬澳元的家庭來說，政府會支付高達 85% 的托兒費用。而收入高於此者，政府將就其具體收入提供不同百分比的補助。





從今年 7 月 1 日開始，收入門檻將發生變化。年收入低於 8 萬澳元的家庭，仍有可能獲得政府為其支付 90% 的托兒費用。





符合補貼資格的家庭最高收入上限也將從約 34.6 萬澳元上調至 53 萬元。



更多澳洲人合資格獲得更多的托兒津貼。 Source: Getty / kevajefimija

澳洲未來會普及免費托兒服務嗎？

生產力委員會的一項有關澳洲早教的評估於3月份開始徵詢意見，評估聚焦於澳洲的早期兒童教育和護理行業和部門如何讓人們更易獲得相關服務，並更好支持兒童的學習和發展。





作為調查的一部分，生產力委員會也將考慮普遍實施 90% 的托兒補貼率。





通過提高勞動力參與率來改善或支持經濟增長和生產力也在調查範圍內，因此，該項調查的相關方肯定會考慮在澳洲普及免費托兒服務的可行性。





經濟學家利弗里斯（Conrad Liveris）表示，全球傳統所實行的免費的托兒服務是由國家提供。





他表示「那些國家幾乎沒有或只有少量私營機構提供托兒服務。而澳洲的不同處是我們幾乎全是私營機構，一些小的地方政府也會提供托兒服務，但各州不會提供。」





利弗里斯表示，正是因為這個原因，他認為澳洲在短期內不太可能普遍引入免費的托兒服務。





他說：「私營機構對父母可獲得的補貼十分敏感，他們的定價也會考慮到這一點，這是真正的問題。因此，即便我們每年對補貼進行調整，但對一些家長來說，托兒價格在實施前甚至在補貼到位之前就已經改變，這些好處是短暫的。」





「這是為某項服務提供補貼的制度，它不能涵蓋所有方面，因此，澳洲如果想以降本增效的方式獲得免費托兒服務，唯一途徑是讓政府機構介入並成為更大的托兒服務提供者。」





利弗里斯歡迎對政府在該方面投資的效率、效果以及政府需承擔的職責進行調查。





「你能做的是改革補貼制度，這樣資金就可以到達各州，以建立免費或低成本的托兒中心。」





新州和維州最近推出了教育新措施，允許該州孩子額外接受一年的免費學前教育，從孩子更小開始，為家長提供一種免費的兒童保育形式。





新州時任州長多佩洛德（Dominic Perrottet ）和維州州長安德魯斯（Dan Andrews ）表示，這項改革將為孩子們提供學習和生活技能，也將「使數十萬工薪家庭受益」。



教育和經濟效益

之前，澳洲聯邦政府曾在短期內提供免費的托兒服務。





新冠疫情高峰期間，政府對托兒費用進行全額補貼，家長無需支付任何托兒費用。





當時，一份來自澳洲國立大學（Australian National University ）的報告建議繼續實行免費托兒服務。





弗里爾 （Sharon Friel）教授在報告中表示：「免費托兒服務不僅有助於社會弱勢家庭的兒童獲得重要的認知和情感發展機會，對經濟也有巨大好處。」





「免費托兒服務能夠讓更多的女性重返就業崗位，將對我們的國內生產總值做出重大貢獻。」



提高負擔能力和獲得托兒服務的機會有望提高女性的工作參與度。 Source: Getty / Westend61

托兒服務的提供和女性就業

一些女性發現，由於托兒費用，她們在育嬰假後重返工作崗位初期，對家庭收入的貢獻很小。





利弗里斯預計，將於 7 月生效的托兒補貼率上調，將是促使更多女性在生完孩子後重返職場的一個因素。





他說： 「托兒服務的更容易獲取增加了女性在勞動力中的參與。」





非營利組織 The Parenthood 在2021年發佈的一份報告中提出了四項主要建議，其中包括呼籲為澳洲所有家庭提供免費和高質的幼兒教育和護理。





報告認為，能夠更好地獲得托兒服務將促進兒童發展，提高女性的勞動參與度和生產力，縮小收入方面的性別差距。



