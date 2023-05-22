「共同合作應對共同威脅」：譚德塞促各國制定「大流行疫情條約」

正當全球各地逐漸由新冠病毒的「黑暗」日子中重返常態，世界衞生組織總幹事譚德塞呼籲各國協商制定一項全新的大流行疫情條約。

A man with glasses looks on at a press conference.

世界衞生組織 (World Health Organization; WHO) 總幹事譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)。 Credit: Martial Trezzini

要點：
  • 世衞組織各成員國已開始就一項國際協議進行談判。
  • 總幹事譚德塞表示，希望該項協議能成為「全球衞生安全方面實現模式轉變的歷史性條約」。
  • 一旦得到落實，該項大流行疫情協議將成為世衞成立 75 年來第二份具法律效力的衞生條約。
世界衞生組織總幹事譚德塞表示，一項正進行協商達成的全新大流行疫情條約，將成為一個「歷史性協議」，標誌著新冠病毒危機後全球在衞生安全方面作出的「巨大」規範轉變。

他在日內瓦召開世衞組織的年度大會時說：「我們絕對不能像以前一樣繼續下去。」

世衞各成員國目前已開展協商，以制定一項國際協議，旨在確保世界各國能裝備得更好、更好地預防或應對下一次可能來襲的大流行疫症。

有關過程目前仍處於早期階段，但目標是在 2024 年 5 月舉行的下屆世界衞生大會上達成協議。
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譚德塞在為期十天年度會議的首天說：「成員國目前正商討的大流行疫情條約，必須是一項歷史性協議，以就公共衞生安全作出模式轉變，並意識到我們的命運是相輔相成的。」

這也是星期日 (5 月 21 日) 其他高級人員講話時所表達出的訊息。

聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 透過視像發言時說：「我希望目前正進行關於預防、準備、應對大流行疫情的協商工作，將能達成一種有力的多邊方法來拯救性命。」

東帝汶總統拉莫斯奧爾塔 (Jose Manuel Ramos-Horta) 表示，「每個國家，不論大小、貧富，都在 (新冠病毒) 大流行疫情期間未能作出充份的應對」。

「這提醒我們，我們必須在暴風雨前建造 (強化) 我們的房屋，而非在暴風雨期間。」

「銘記黑暗的日子」

新冠病毒疫情在全球造成重大破壞。官方統計數字指死亡人數接近 700 萬人，但據信真實數字可能接近 2,000 萬人。

譚德塞在本月較早前宣佈，
新冠病毒已不再是全球衞生緊急事件
。但他同時強調，「新冠病毒仍在肆虐、仍在導致死亡、仍在變異、仍須我們關注」。

他指，世界可能已經從「長長的黑暗隧道中」走出來，「但這是回顧過去並銘記黑暗隧道的時刻，汲取過往的痛苦教訓並繼續前進。」
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「這些教訓中最重要的是，我們只能透過共同合作來應對共同威脅。」

假如達成協議，大流行疫情條約將成為世界衞生組織成立 75 年來第二份具法律效力的衞生條約。

譚德塞提及在 20 年前的第一份條約，即《煙草管制框架公約》(Framework Convention on Tobacco Control)。

他指出，當時全球吸煙率下降了三份一，認為大流行疫情條約亦能取得成功。

他說：「世衞《煙草管制框架公約》正是全球協議推動全球衞生管理模式轉變的成功例子。這是我們共同譜寫全球衞生歷史新篇章的時刻。」

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Published 22 May 2023 4:50pm
By Winmas Yu
Source: AFP
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