「共同合作應對共同威脅」：譚德塞促各國制定「大流行疫情條約」

要點： 世衞組織各成員國已開始就一項國際協議進行談判。

總幹事譚德塞表示，希望該項協議能成為「全球衞生安全方面實現模式轉變的歷史性條約」。

一旦得到落實，該項大流行疫情協議將成為世衞成立 75 年來第二份具法律效力的衞生條約。

世界衞生組織總幹事譚德塞表示，一項正進行協商達成的全新大流行疫情條約，將成為一個「歷史性協議」，標誌著新冠病毒危機後全球在衞生安全方面作出的「巨大」規範轉變。





他在日內瓦召開世衞組織的年度大會時說：「我們絕對不能像以前一樣繼續下去。」





世衞各成員國目前已開展協商，以制定一項國際協議，旨在確保世界各國能裝備得更好、更好地預防或應對下一次可能來襲的大流行疫症。





有關過程目前仍處於早期階段，但目標是在 2024 年 5 月舉行的下屆世界衞生大會上達成協議。



譚德塞在為期十天年度會議的首天說：「成員國目前正商討的大流行疫情條約，必須是一項歷史性協議，以就公共衞生安全作出模式轉變，並意識到我們的命運是相輔相成的。」





這也是星期日 (5 月 21 日) 其他高級人員講話時所表達出的訊息。





聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 透過視像發言時說：「我希望目前正進行關於預防、準備、應對大流行疫情的協商工作，將能達成一種有力的多邊方法來拯救性命。」





東帝汶總統拉莫斯奧爾塔 (Jose Manuel Ramos-Horta) 表示，「每個國家，不論大小、貧富，都在 (新冠病毒) 大流行疫情期間未能作出充份的應對」。





「這提醒我們，我們必須在暴風雨前建造 (強化) 我們的房屋，而非在暴風雨期間。」



「銘記黑暗的日子」

新冠病毒疫情在全球造成重大破壞。官方統計數字指死亡人數接近 700 萬人，但據信真實數字可能接近 2,000 萬人。





他指，世界可能已經從「長長的黑暗隧道中」走出來，「但這是回顧過去並銘記黑暗隧道的時刻，汲取過往的痛苦教訓並繼續前進。」



「這些教訓中最重要的是，我們只能透過共同合作來應對共同威脅。」





假如達成協議，大流行疫情條約將成為世界衞生組織成立 75 年來第二份具法律效力的衞生條約。





譚德塞提及在 20 年前的第一份條約，即《煙草管制框架公約》(Framework Convention on Tobacco Control)。





他指出，當時全球吸煙率下降了三份一，認為大流行疫情條約亦能取得成功。





他說：「世衞《煙草管制框架公約》正是全球協議推動全球衞生管理模式轉變的成功例子。這是我們共同譜寫全球衞生歷史新篇章的時刻。」





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