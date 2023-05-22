艾巴尼斯上任一年 他的承諾又兌現了多少？

數周前，《時代》雜誌將澳洲總理艾巴尼斯選為全球百大最具影響力人物之一。





這位工黨領袖的黑白肖像與美國饒舌歌手 Doja Cat、智利裔美國演員Pedro Pascal和德國總理舒爾茨 (Olaf Scholz) 等人並列。





在加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 撰寫的評論中，讚揚艾巴尼斯推行進取的社會和氣候政策，體現了「無論你是誰、來自哪裡，你都有機會取得成功」。





可是，自艾巴尼斯領導的工黨政府贏得聯邦大選後，我們的處境有否改善？



十二個月前，艾巴尼斯在雪梨退休軍人俱樂部得意洋洋地站上台，在支持者「Albo、Albo、Albo」的歡呼聲中強忍住淚水。





他向國家承諾以作回應：「我希望每一位父母都能告訴他們的子女，無論你住在哪裡或來自哪裡，在澳洲，機會之門是向我們所有人打開的。 」



當時的輿論普遍正面：DJ Albo 對澳洲品牌的 T 裇情有獨鍾、他是個熱愛足球的爸爸和育有一隻狗狗 Toto、他有雄心壯心以提升國家水準。





但執政的政治和經濟現實是殘酷的。



境況是否有所改善？

「你覺得今日的感覺比一年前好嗎？」影子財長泰勒 (Angus Taylor) 本周在國家新聞俱樂部講話時向在場人士作出提問。





作為反對黨一年後，他強調在國內都面對的經濟困難問題。



通脹率目前為 7%，飽受澳洲租屋和按揭還款壓力的人，在連串加息行動之下百上加斤。





最近公佈的財政預算稱，工黨承諾的實質工資增長即將可見，但前提是預測通脹驟降，但這並不確定。





在上任一周年紀念，艾巴尼斯原本要一盡地主之誼，在澳歡迎幾位舉世矚目的國家領導人來訪，藉以提升他的政治領袖聲譽。





可是，雪梨歌劇院為迎接美國、印度和日本的國家領導人到訪而長達數個月的準備，在他上任一周年前夕瞬間化為烏有，原因是美國總統拜登（《時代》雜誌的另一位百大當選人） 臨時取消訪澳之行。



艾巴尼斯、拜登、印度總理莫迪和日本首相岸田文雄在東京聚首。 Source: AAP, AP / Evan Vucci 美國總統的行程受到國債上限危機的談判而影響，突顯了拜登和艾巴尼斯共同面對的一連串問題。





新冠疫情後的經濟衝擊為不少勞動大眾帶來了沉重打擊。他們的可支配收入已經被不斷上升的燃油費、日常開支和按揭供款所耗盡。





與此同時，澳洲納稅人在未來幾十年將要付出驚人的代價，原來是要支付大幅增加的軍費開支以求在太平洋軍備競賽中保持平衡。



全屬地區性政治

今年全球關係定位就如過山車。





在印度一場板球賽上，艾巴尼斯與莫迪 (Narendra Modi) 同坐金色戰車在板球場上飛馳，兩國執行使國家經濟夥伴關係多元化的計劃。



今年 3 月在艾哈邁達巴德 (Ahmedabad) 舉行的印度對澳洲的國際板球錦標賽上繞場巡遊。 Source: Getty / Robert Cianflone 他與澳洲最大的貿易夥伴中國保持著微妙的平衡關係，高潮是在與中國國家主席習近平於峇厘島首次會面後，澳洲的出口禁運緩緩放寬。





他與印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 肩並肩騎著竹製單車，共同推動國際經濟的減碳措施。





他又秘密乘坐一輛裝甲列車進入烏克蘭戰爭的核心地帶，站在布查巿 (Bucha) 的亂葬坑旁反思這場戰爭的破壞。



艾巴尼斯到訪烏克蘭基輔郊區 Irpin 被毀的民居。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 他之後在聖地牙哥逗留，與拜登達成了3680 億元的潛艇項目協議。





艾巴尼斯一直致力推進自由貿易協定、更緊密的聯繫和更寬鬆的關稅，以及提高國家經濟盈餘的方法。





但當焦點回到澳洲時，總是面對著一個問題：民眾的生活現在改善了嗎？



主場之戰

在國會中，艾巴尼斯兩面受敵。由於未能在參議院中取得多數議席執政，他必須在反對黨中站穩陣腳，或者爭取綠黨和取得其他兩名中立議員的支持。





兩黨聯盟一直在許多方面加以阻撓，經常將一些舉措標籤化，如稅收，推動對那些享受納稅人福利的人實施更多懲罰性政策，並主張國家必須支持煤炭、石油、天然氣行業的發展，甚至提倡核能。



與此同時，綠黨致力針對租屋困難人士進行宣傳，並利用他們在參議院的權力平衡以圖壓制石油和天然氣行業，並要求大幅加稅來支持數以十億計的額外社會支出。





大家的共同點正在縮小，各方都在蠢蠢欲動為競選而準備。





艾巴尼斯曾承諾建立一個更有力、更溫和的國會，但對立法懸而未決的挫敗感開始浮出水面。



這一年出現了一連串互不相容的情況。





政府堅持提高窮人和受壓迫者的失業救濟金，同時，亦鎖定為高收入者實施第三階段減稅措施。





一位支持未來建立共和的總理，但願意參與英聯邦最重要的時刻，包括英女王的葬禮和查理斯國王的加冕典禮。





政府爭辯說不想建立一個大澳洲，但根據最新預測，將會出現創紀錄的移民數字，令反對黨有機可乘，警告人口大幅堵加，會惡化道路阻塞問題，同時令住屋和各項服務進一步受壓。





兩黨聯盟希望艾巴尼斯的政策會令他失去澳洲中部的支持。



艾巴尼斯在議會中面對提問。 Source: AAP / LUKAS COCH 他決定應邀出席出位音樂節目主持人桑迪蘭茲 (Kyle Sandilands) 的婚禮，並在倫敦接受以挑釁著名的電視節目主持人 (Piers Morgan) 訪問近一小時，均表明他越來越多接觸開明派左翼以外的觀眾。





在最近的補選中，工黨成功從自由黨手中搶走了維州阿斯頓 (Aston) 的議席，是衡量民情的一個指標。昆州前自由黨部長羅伯特 (Stuart Robert) 辭職後的空缺，是下次地方民意調查密切關注的焦點。



艾巴尼斯去年參加在阿納姆地 (Arnhem Land) 東北部舉行的伽瑪文化藝術節 (Garma Festival)。 Source: AAP / AARON BUNCH 每個總理都想為民眾留下不朽的貢獻。





艾巴尼斯將他的政績與他對原住民和托勒斯島民「國會之聲」入憲的熱情緊扣，這種雄心壯志亦體現在他承諾確保每個澳洲人都有平等的成功機會之中。





今年稍後將舉行全民公投，大多數選民和大多數州將通過這機構就影響原住民的法律和政策向政府和內閣提出建議。



