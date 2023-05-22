電訊公司紛紛加價？專家教你節省電話費用

通脹持續下，澳洲三大電訊公司Telstra、Optus和Vodafone相繼加價，令民眾百上加斤。





2022年，Optus已率先提高部份話費計劃的價格；今年2月底，運營Vodafone的TPG公司宣佈從4月起，後付（postpaid）計劃每月加價5元；Telstra也在上周通知客戶，從7月4日起會提高所有後付計劃價格。





為補償客戶，不少計劃都相應增加了流動網絡數據。





金融格價網站Finder的電訊專家Mariam Gabaji表示，通訊費用攀升是無可避免。「加價約為每月2至5元，短期看起來不多，但積少成多。」





數據顯示，目前澳洲人平均每月為話費計劃支付55元，比兩個月前多8%。「雖然電訊公司提供更多流動數據來補償，但如果其超過你的所需，可能就不值得了。」



Optus去年已率先提高部份話費計劃的價格。 Source: AAP / Bianca De Marchi

話費為何增加？

TPG回應SBS新聞查詢時表示，加價決定是因應通脹壓力和運營開支增加。「這是至少10年來Vodafone首次對現有的後付手機計劃加價，這不是一個我們輕易作出的決定。」





與此同時，TPG的2022年度財報顯示，錄得淨利潤5.13億元。同一時期，Telstra錄得盈利18億元，Optus的母公司Singtel淨利潤也達到19.2億新加坡元，即21.4億澳元。





澳洲通訊及傳媒管理局（Australian Communications and Media Authority）本月發佈 電訊行業財務困難報告 ，顯示過去12個月，有約240萬澳洲人經歷過擔憂或難以支付其通訊費賬單。





當局指，該行業正令有財困的客戶百上加斤。





報告也提到多個影響客戶福祉的問題，包括很多人並沒意識到，在通訊費上有財困時可以獲得幫助。此外，和水費、電費等相比，電訊公司提供的靈活性較差，價格管理措施不足，提供的幫助也更少。



如何減少話費開支？

Finder的電訊專家Mariam Gabaji建議，如果無法負擔電話費加價，可以考慮轉用小公司。





「供應商很多，提供符合不同預算的話費計劃。這（通訊費）是其中一種最容易轉公司的家庭賬單，因此無論你的供應商作出了甚麼改變，你都可以去格一下價。」





如果是有合同的後付計劃，她建議付清剩餘費用，再轉用便宜的預付計劃；如果無法付清，則可諮詢供應商是否有更便宜的計劃提供。





此外，對於有財困的客戶，一些大公司會有扶持措施。





Optus會審視客戶的計劃和需求，減少一些服務、允許延遲付費等；Telstra則為遭受無家可歸、家暴、自然災害的客戶提供一次40元的免費增值服務；Vodafone也為財困者提供一個10元計劃，並有機會免除話費債務、轉用預付計劃、由專家提供評估支援等。



