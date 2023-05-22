Coldplay世界巡演馬來西亞站爭議不斷 主音有回應

馬來西亞國會議員呼籲取消英倫天團Coldplay即將在該國家舉行的演唱會，樂隊主音Chris Martin作出回應。

The band Coldplay performing with instruments on a stage

Coldplay世界巡演馬來西亞站爭議不斷。 Source: EPA / MAURICIO DUENAS CASTANEDA/EPA

Coldplay還沒有在馬來西亞舉辦過一場演唱會，但樂隊計劃於今年在該國舉行的演出，已經讓主唱Chris Martin道歉。

為什麼在樂隊在馬來西亞舉行演唱會前約六個月就引起爭議呢？
在樂隊宣布首次在馬來西亞進行世界巡演後不久，該國議會的一名反對派成員呼籲取消音樂會。

來自馬來西亞伊斯蘭黨（PAS）的納斯魯丁（Nasrudin Hassan）在 Instagram 上發文指責政府，想要「培育享樂主義和墮落的文化」，又指對「對宗教、種族和國家沒有任何好處」。

該發文並附上Chris Martin在舞台上表演時手持LGBT+群體的彩虹旗圖片。
根據人權觀察（Human Rights Watch， HRW）組織指，馬來西亞法律「將同性行為和性別不一致行為定為犯罪」。

2022 年發布的一份 HRW 報告指，「政府官員營造一種敵對氣氛，令 LGBT 和性別多元的人因其性取向或性別認同而要面對歧視和懲罰」。

但一位馬來西亞政府部長為Coldplay即將舉行的演唱會護航。

倪可敏( Nga Kor Ming )向當地媒體表示，演唱會有利於經濟增長。

「這就是為什麼伊斯蘭黨的老式思維方式不適合我們的多元文化社會。」

「如果他們不喜歡Coldplay……我給他們的建議很簡單，不要買票，不要看。如果當時容許Michael Jackson在獨立體育館演出(Stadium Merdeka)，為什麼不讓Coldplay演出呢？」
樂隊之前沒有在馬來西亞演出過，但在2021年，Coldplay贊助一環團，贈送馬來西亞一艘造價77萬美元的「河川攔截器」，以利馬來西亞進行巴生河（Klang River）清潔工作。

倪可敏指，Coldplay的理念與當局一致，他指自己想關心河流的清潔，而Coldplay在作出幫助。

他並希望利用Coldplay的知名度來宣傳馬來西亞及其食品。

他指當Coldplay到達馬來西亞時，如果他們願意，他想給樂隊成員購買椰漿飯、和釀豆腐等。
nasi lemak, coconut milk rice, malaysian cuisine on wooden background
Malaysia's Local Government Development Minister Nga Kor Ming is keen to share some Malaysian cuisine with the members of Coldplay. Source: Getty / Wong Yu Liang
他並不是唯一希望利用樂隊影響力的政府，Coldplay打破了世界各地的觀眾人數記錄，去年售出的音樂會門票比其他任何歌手都多。

西澳政府為珀斯達成協議，珀斯將成為Coldplay即將舉行的世界巡演的唯一澳洲站地點，希望吸引遊客前往西澳旅遊，並為當地經濟帶來旅游收入。

主音Chris Martin在最近的一次電台訪問中回應有關爭議。

他指「任何對我們的到來感到不高興的人，我們很抱歉，但我們也愛你」。
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Published 22 May 2023 11:19am
By Aleisha Orr, Hiu Ching Lam
Source: SBS
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