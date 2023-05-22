Coldplay世界巡演馬來西亞站爭議不斷 主音有回應

Coldplay還沒有在馬來西亞舉辦過一場演唱會，但樂隊計劃於今年在該國舉行的演出，已經讓主唱Chris Martin道歉。





為什麼在樂隊在馬來西亞舉行演唱會前約六個月就引起爭議呢？



在樂隊宣布首次在馬來西亞進行世界巡演後不久，該國議會的一名反對派成員呼籲取消音樂會。





來自馬來西亞伊斯蘭黨（PAS）的納斯魯丁（Nasrudin Hassan）在 Instagram 上發文指責政府，想要「培育享樂主義和墮落的文化」，又指對「對宗教、種族和國家沒有任何好處」。





該發文並附上Chris Martin在舞台上表演時手持LGBT+群體的彩虹旗圖片。



根據人權觀察（Human Rights Watch， HRW）組織指，馬來西亞法律「將同性行為和性別不一致行為定為犯罪」。





2022 年發布的一份 HRW 報告指，「政府官員營造一種敵對氣氛，令 LGBT 和性別多元的人因其性取向或性別認同而要面對歧視和懲罰」。





但一位馬來西亞政府部長為Coldplay即將舉行的演唱會護航。





倪可敏( Nga Kor Ming )向當地媒體表示，演唱會有利於經濟增長。





「這就是為什麼伊斯蘭黨的老式思維方式不適合我們的多元文化社會。」





「如果他們不喜歡Coldplay……我給他們的建議很簡單，不要買票，不要看。如果當時容許Michael Jackson在獨立體育館演出(Stadium Merdeka)，為什麼不讓Coldplay演出呢？」



樂隊之前沒有在馬來西亞演出過，但在2021年，Coldplay贊助一環團，贈送馬來西亞一艘造價77萬美元的「河川攔截器」，以利馬來西亞進行巴生河（Klang River）清潔工作。





倪可敏指，Coldplay的理念與當局一致，他指自己想關心河流的清潔，而Coldplay在作出幫助。





他並希望利用Coldplay的知名度來宣傳馬來西亞及其食品。





他指當Coldplay到達馬來西亞時，如果他們願意，他想給樂隊成員購買椰漿飯、和釀豆腐等。



Malaysia's Local Government Development Minister Nga Kor Ming is keen to share some Malaysian cuisine with the members of Coldplay. Source: Getty / Wong Yu Liang 他並不是唯一希望利用樂隊影響力的政府，Coldplay打破了世界各地的觀眾人數記錄，去年售出的音樂會門票比其他任何歌手都多。





西澳政府為珀斯達成協議，珀斯將成為Coldplay即將舉行的世界巡演的唯一澳洲站地點，希望吸引遊客前往西澳旅遊，並為當地經濟帶來旅游收入。





主音Chris Martin在最近的一次電台訪問中回應有關爭議。





他指「任何對我們的到來感到不高興的人，我們很抱歉，但我們也愛你」。



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