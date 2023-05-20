【注意！】多款本地超市出售受歡迎薯片需回收

據澳洲新西蘭食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）表示，多款本地製造的薯片需要回收。

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被回收的薯片主要是因為可能在產品內含有塑膠碎片，並可能會導致食用者患病或受傷。 Credit: Food Standards Australia New Zealand supplied

需要回收的薯片及小吃包括最佳食用日期為2023 年 9 月 17 日之前食用的Smith’s 品牌的 Smith’s芝士及洋蔥味薯片45克及170克包裝（ Smith’s Cheese & Onion 45g& 170g ）、最佳食用日期為2023 年 9 月 10 日之前食用的Smith’s 原味薯片6包裝（Smith’s Original 6 pack）及在20包包裝的 Fun Mix 薯片中的Smith’s 原味薯片19克 （20 pack Fun Mix）。


被回收的薯片主要是因為可能在產品內含有塑膠碎片，並可能會導致食用者患病或受傷。有關產品分別在 Woolworths、Coles 、IGA 以及新州、維州、首都領地和昆州的獨立商鋪和便利店有售。

如果購買了有關產品的消費者不應食用有關產品，並應立即與史密斯零食公司聯絡並獲全額退款。

如需更多資料，請到The Smith’s Snackfood Company
網址:www.smiths.com.au或打電話1800 025 789與史密斯零食公司聯絡。

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另外，在阿德雷德 （Adelaide）的一種精釀啤酒亦因為酒精含量過高要在全國回收。

該罐啤酒是由 Big Shed Brewing Concern 生產的芒果酸啤酒（Mango sour beer ）在新州、首都領地、昆州和南澳的酒吧和獨立酒鋪出售， 亦有在網上向全國發售。

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該罐啤酒是由 Big Shed Brewing Concern 生產的芒果酸啤酒（Mango sour beer ）在新州、首都領地、昆州和南澳的酒吧和獨立酒鋪出售， 亦有在網上向全國發售。 Credit: Food Standards Australia New Zealand supplied
受影響的啤酒為最佳飲用日期為 2023 年 9 月 7 日之前的批次。

據澳洲新西蘭食品標準局在回收通知中說：被回收的（啤酒）是一批二次發酵，『而有關飲品含有過量酒精和碳酸，可能會導致疾病/傷害。』

該局建議顧客不要飲用或打開產品並要把啤酒安全處置。

客戶亦可以聯絡 Big Shed Brewing Concern 獲全數退款。

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Published 20 May 2023 11:56am
Updated 2h ago 12:16pm
By Selina Kong
Source: SBS