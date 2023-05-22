【後殖民主義遺產？】墨爾本華埠亮燈慶英王加冕惹爭議

要點 墨爾本唐人街為紀念國王查理三世加冕而改變燈光顏色引發爭議。

基於澳洲是英聯邦國家，在唐人街的商戶老闆和員工，對該華埠是否支持君主制，意見分歧。

學者認為，事件引起爭議，反映公眾看法的多樣化，以及對澳洲後殖民遺產的態度轉變。

墨爾本唐人街協會副主席林道英表示，為了慶祝英王查理斯三世（King Charles III）的加冕，墨爾本唐人街的裝飾燈顏色由原來的紅色改為金色，會一直到6月18日。





然而，部份商戶和遊客對墨爾本華埠今次慶祝英王加冕的做法，表示質疑。



墨爾本華埠連續兩年為王室改燈光

這不是墨爾本唐人街協會第一次為英國王室而改變華埠燈光顏色。去年，該會將燈光變成紫色，以悼念英女王伊利沙伯二世駕崩。





墨爾本唐人街協會發新聞稿指出， （英國）王室為墨爾本做了很多」，「於1901年5月，康沃爾公爵和公爵夫人以及約克（The Duke and Duchess of Cornwall and York）到訪，為第一屆聯邦國會揭幕」，是「王室進行的最盛大的（訪問）」。



康沃爾公爵、公爵夫人和約克於1901年訪問墨爾本，參加英聯邦議會（Commonwealth Parliament）的開幕式。來源: Chinatown Precinct Association Inc. 康沃爾公爵後來在1910年登基為英王喬治五世（George V）。





新聞稿表示，「（另外在1956年）Swanston和（Little）Bourke Street，民眾擠滿街道兩旁，渴望目睹愛丁堡公爵的車隊。」



我們處於殖民地。 墨爾本唐人街協會副主席林道英

她補充指出，唐人街慶祝英王加冕是合適的，因為「我們在維州，我們在澳洲」。





林道英並且問： 「你向誰宣誓（效忠）？」





她說慶祝的原因很簡單：「（澳洲）是英聯邦國家。」





但是，有商戶接受SBS中文採訪時，就不同意林道英的觀點。



有商戶認為不應慶祝英王加盟

位於Swanston街的中華書籍（China Books）總經理庫恩（Trevor Coon）說：「我不接受，不認為這是一個充分理由。」





他認為在Little Bourke街上點亮金色燈光來慶祝新英王（加冕）是不「合適」的。



中華書籍（China Books）總經理Trevor Coon認為，為慶祝英國新國王加冕而改變唐人街的街燈是「差劣的」。來源：提供 庫恩指出：「這太差劣了。這和唐人街有什麼關係？」





他說：「我們盡所能推廣唐人街，在墨爾本和澳洲推廣中華文化。這和加冕儀式沒有關係。」





Section 8酒吧音樂經理人奧布萊恩（Matt O’Brien）也認同表示：「我不認為國王加冕應該慶祝。」



奧布萊恩指出：「英國殖民地是一種錯誤的偽裝。這基於（虛假）的無主地理論（terra nullius 法律上的解釋是不屬於任何人的土地），原住民對這片土地的監護權從未獲承認，這片土地是被偷來的。」





更希望在墨爾本市中心「看到承認原住民和托勒斯海峽島民的監護權（的推廣）」 Section 8酒吧音樂經理人奧布萊恩

在Section 8 音樂經理人Matt O'Brien表示，不認為新國王加冕應該慶祝。來源：提供 Little Bourke街的喜旺快餐店（Heyday Hong Kong Cafe），老闆Eddie Lee李先生，來自香港。他說，不介意燈光是什麼顏色，只要「明亮，不是白色或藍色」就可以。





李先生說：「這些顏色對華人來說不太好。」





白色和藍色在中華傳統文化，象徵死亡、疾病和葬禮。



墨爾本唐人街還有一些商戶和員工接受SBS中文的採訪，他們表示不知道金色的燈飾，是為了慶祝英王加冕，而部份人被告知後，就表示接受。





唐人街翡翠小廚餐廳的經理George Huang表示： 「我不介意。我沒有說這是不必要的，但是我覺得我們可以在任何地方慶祝。這很好。」





Jenni Therapy 老闆Lili Wang指出： 「這裡是澳洲，澳洲和英國是好朋友，慶祝是應該的。」



學者：澳洲根深蒂固的後殖民主義遺產

迪肯大學（Deakin University）博士後研究員楊凡指出，「在唐人街慶祝（加冕）確實是有爭議的。」 她解釋，「大家是否經常思考廣泛、後殖民時代的遺產以及在日常生活的危害？我的答案是否定的。」





楊凡博士說：「華人社區是澳洲的一部分，當中一些華人可能希望與澳洲擁護君主制的人，保持一致。」





「當公眾與這種文化產品接觸時，缺乏批判性思維。大多數時候，我們看到的是對他們（英國王室）威望和財富的欽慕和模仿。」



墨爾本唐人街協會去年英女王伊利沙伯二世駕崩後，一度將燈光改為紫色，以示悼念。來源： 墨爾本唐人街協會 楊凡認為，作為英聯邦國家，澳洲理論上來說是英國的殖民地，但她表示，希望民眾能夠「……都認識到澳洲根深蒂固的後殖民主義遺產，（這些遺產）在結構上排斥和壓迫原住民社區和有色人種」。





20多歲的 Lu Si 在下班回家，經過Little Bourke Street，他認為「沒有必要」在唐人街慶祝加冕。



墨市華人未察覺改燈光賀英王加冕

他反問：「這和華人社區有什麼關係？」





他承認，如果沒有人告訴他，他永遠不會意識到改變燈光顏色背後的含義。





而路過唐人街的 Ivy Cheng 同意，很難將燈光顏色的改變與查理斯國王的加冕聯繫起來，但她說她可以理解那些想要慶祝的人，儘管她個人對此保持中立。





她說：「我理解有些人可能與王室有情感，特別是來自曾經是英國殖民地的國家。」





《紐約時報》（New York Times）澳洲分社記者Yan Zhuang正就澳洲人對加冕典禮的看法，搜集資料。她說：「雖然有些人希望看到澳洲實行共和政制，但這不是一個足夠大的問題，同時實際影響代程度，也不足以推動民眾，要為爭取成為共和國去抗議。」





她並提到澳洲在去年6月任命了有史以來第一位共和制事務助理部長（Assistant Minister for the Republic）。隨後澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）宣佈，新的5元紙幣將採用向澳洲原住民致敬的設計，取代女王伊利沙伯二世肖像，而非用查理斯國王的肖像。





Yan Zhuang 指出，「澳洲和其他很多英聯邦國家一樣，正考慮與王室斷絕關係…我們現在確實是英聯邦國家，但誰知道之後會發生什麼。」







