無家可歸和露宿者人數激增 情況前所未見

要點： 慈善團體Mission Australia 的報告發現，過去三年對無家可歸者服務的需求增加了 26%。

慈善機構呼籲政府採取行動，應對住屋危機。

從 2020 至2022 年間，露宿街頭、睡在帳篷或臨時搭建房屋的人數激增了 103%。

一份關於澳洲無家可歸者的調查報告顯示，入住緊急居所或露宿街頭，甚或需要在車內居住的人數激增。





慈善組織 Mission Australia 在本周二發佈《一個安穩的家 — 2023 年無家可歸者和穩定住屋影響報告》，發現在過去三年，對無家可歸者服務的需求增加了 26%。





租金飆升、廉價樓房短缺和建築業放緩，皆導致尋覓住宿方面的求助躍升至前所未有的水平。



該報告收集了 63 間慈善機構過去三年來的無家可歸者和住房支援服務的資料。





Mission Australia 行政總裁卡利斯特 (Sharon Callister) 表示，人們在無家可歸之後求助的人增加了五成，而並非面對租屋危機的人。





目前全國都面對最嚴重的住屋危機，該慈善機構呼籲各州和聯邦政府採取行動。



卡利斯特說：「如果不增加全國各地的社會保障和廉價樓房的數量，根本無法根除無家可歸這現象。」





「Mission Australia呼籲各級政府加大投資，建造未來 20 年所需的 100 萬套新的社會保障和廉價樓房，以確保每個求助者都能夠有個安穩的家。」





從 2020 年至 2022 年，露宿街頭、睡在帳篷或臨時搭建房屋的人數增加了 103%。



平均每天有 300 次求助被拒。





卡利斯特謂前線人員報告１收到了「海量」求助，應急方案無法解決危機。





「據他們說，住屋情況之差是前所未見的。澳洲需要做得更多才能夠積極迎戰住屋危松，以避免和消除國內的無家可歸現象。」



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該報告強調，露宿街頭的趨勢日益嚴重是該慈善機構的最大關注。在接受 Mission Australia 服務的人當中，逾兩成人已經超過一年在一個安穩家中度過。



