無家可歸和露宿者人數激增 情況前所未見

要點：
- 慈善團體Mission Australia 的報告發現，過去三年對無家可歸者服務的需求增加了 26%。
- 慈善機構呼籲政府採取行動，應對住屋危機。
- 從 2020 至2022 年間，露宿街頭、睡在帳篷或臨時搭建房屋的人數激增了 103%。
一份關於澳洲無家可歸者的調查報告顯示，入住緊急居所或露宿街頭，甚或需要在車內居住的人數激增。
慈善組織 Mission Australia 在本周二發佈《一個安穩的家 — 2023 年無家可歸者和穩定住屋影響報告》，發現在過去三年，對無家可歸者服務的需求增加了 26%。
租金飆升、廉價樓房短缺和建築業放緩，皆導致尋覓住宿方面的求助躍升至前所未有的水平。
該報告收集了 63 間慈善機構過去三年來的無家可歸者和住房支援服務的資料。
Mission Australia 行政總裁卡利斯特 (Sharon Callister) 表示，人們在無家可歸之後求助的人增加了五成，而並非面對租屋危機的人。
目前全國都面對最嚴重的住屋危機，該慈善機構呼籲各州和聯邦政府採取行動。
卡利斯特說：「如果不增加全國各地的社會保障和廉價樓房的數量，根本無法根除無家可歸這現象。」
「Mission Australia呼籲各級政府加大投資，建造未來 20 年所需的 100 萬套新的社會保障和廉價樓房，以確保每個求助者都能夠有個安穩的家。」
從 2020 年至 2022 年，露宿街頭、睡在帳篷或臨時搭建房屋的人數增加了 103%。
平均每天有 300 次求助被拒。
卡利斯特謂前線人員報告１收到了「海量」求助，應急方案無法解決危機。
「據他們說，住屋情況之差是前所未見的。澳洲需要做得更多才能夠積極迎戰住屋危松，以避免和消除國內的無家可歸現象。」
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該報告強調，露宿街頭的趨勢日益嚴重是該慈善機構的最大關注。在接受 Mission Australia 服務的人當中，逾兩成人已經超過一年在一個安穩家中度過。
受無家可歸影響的人以女性佔多數，有 57%，而 27% 是原住民或托勒斯島民。
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