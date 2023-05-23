【帶來惡夢？】一文看清「先買後付」改革

要點： 倡議者歡迎改革，但表示「魔鬼在細節裏」。

提供「先買後付」服務的公司表示期待「為業界提供確定性」。

立法草案預計將於今年稍後呈交國會。

居於維州的母親哈比琪 (Brooke Haebich) 五年來一直在使用「先買後付」(BNPL) 服務，並依時還款，無遇過任何問題 。





可是在去年聖誕前夕，一連串事件來襲，以致她錯過還款期 — 而噩夢就在這時開始。





她對 SBS 新聞說：「他們只會向你收取延期還款罰金之類。他們會一直死纏爛打，而非真正回應問題。」





一次意外懷孕令哈比琪不能再全職工作，她的伴侶失業，初生嬰兒又出現健康問題需要住院治療。



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「我們對於遇到這些問題毫無準備，一旦遇上時，我們不知道該怎麼辧，只知道要餵飽家庭。我們最終不得不用『先買後付』模式，只為了餵飽家庭。」





即使想商討紓困方案和還款計劃亦不容易。電郵是某些公司的唯一聯絡方法，即使有財務顧問介入，仍然要收取各種費用。





「[一個人] 一天之內四次向我的伴侶扣帳。那時是聖誕前夕。當時，我們已經為金錢掙扎。」





「這實在令人難以置信。縱使財務顧問已經遞交了文件……但似乎沒甚麼用。所以，這情況絕對引起極大擔憂。」



Afterpay 表示歡迎聯邦政府朝著強而有力的「適切」監管框架邁進，以「為消費者和企業帶來正面成果」。 Source: AAP / Derek Rose 哈比琪說仍在努力解決債務問題，並且已付出了代價。





「我承受著難以置信的壓力。在本來已經可能非常焦慮的時候，這些事情更加火上加油。」





「當你試圖做正確的事情時，這樣毫無幫助。我和伴侣無意拖欠還款，我們只是想找出方法。但話雖這樣說，他們 [這些公司] 並不承認這一點。他們只是一視同仁。你只是一個數字。」



「先買後付」的改革

「先買後付」(BNPL) 服務讓消費者先購物，然後免息分期付款，但要依時還款。





由於成本相對較低，故比起信用咭或發薪日貸款更受歡迎，但一直缺乏監管。這些服務目前不受《信用法》和相關負責任的貸款標準所約束。





財政部文件去年 11 月公佈的一份文件，概述了三種 BNPL 監管模式，聯邦政府決定推進改革。





聯邦政府正力推進選項二，即作出有限度監管。





根據新規定，這項受歡迎的服務的監管將會很像其他信貸產品。





服務供應商將需要持有與其他貸款服務一樣的信貸牌照，並遵守最低標準和紓困要求。





現階段尚未確定信用檢查的嚴格程度，以及是否適用於各種金額的貸款。





此外，BNPL 服務亦必須遵守營銷限制。



金融服務部長鍾斯 (Stephen Jones) 稱，對這個為澳洲企業額外創造了 27 億收入的行業作出改革，是必要的，因為「這些機遇亦為消費者帶來越來越大和新的危險」。





根據科廷大學 (Curtin University) 2022 年 7 月公佈的一項研究結果，在某些情況下，延遲還款罰金的影響可能與利息一樣大。





研究發現，假設購買 40 元的商品，分 10 次每隔兩周還款，如果拖欠還款，Afterpay 的實際年利率將高達 28.25%，Zip Pay 為 29.32%，Humm Australia's Little Things 為 177.44%。





哈比琪對實施監管表示歡迎，並希望帶來轉變。





她說：「是否真的有用是另一回事。但如果真的有用就太好了，因為可以保障到其他人。」





「例如，為免息產品登廣告是無意思的，即使你想與這些公司溝通並就延遲還款罰金作出安排，他們也會收取近乎雙倍的費用來打擊你。」



業界和消費者團體的反應

已公佈的變革獲得業界主要服務供應商 Afterpay 和 Zip 以及澳洲金融科技界翹楚的支持。





FinTech Australia 總經理德阿爾梅達 (Rehan D'Almeida) 表示，BNPL 是由澳洲所創，現已輸出到世界各地。





他說：「有關規定為業界設定了標準並確保建立信任，重點依然是改善消費者的生活。」





Afterpay 發聲明表示，歡迎就建立一套「適切」的制度而提出改革方案上有進展，以「為業界提供確定性」。而 Zip 的聯合創辦人格雷 (Peter Gray) 表示，預計這對公司業務的影響「非常之小」，因為該公司早已採取了信用檢查等措施。





對消費者權益保障組織 CHOICE 來說，消費者團體所關注的是對小額貸款的寬鬆處理，其行政總裁卻克蘭 (Alan Kirkland) 呼籲，無論借款金額多少，都要提出嚴格的要求。





卻克蘭說：「雖然政府表示這些都是可加可減的，但我們不應該假設小額貸款理所當然是安全的。」



金融服務部長鍾斯 (Stephen Jones) 謂「先買後付」行業的改革是必要的，因為這些機遇亦「為消費者帶來越來越大和新的危險」。 Source: AAP / Mick Tsikas 「金融權利法律中心」(Financial Rights Legal Centre) 的行政總裁考克斯 (Karen Cox) 表示，重要的是在信用檢查方面採取足夠有力的保障措施，以確保消費者不會累積超出其還款能力的債務。





她說：「鍾斯部長說『負責任的貸款』會是其中一部分。這是很重要的，因為我們見到很多問題都是源於人的債務與他們的還款能力不成正比。」





「但他也提到，『負責任的貸款』 [原則] 將與風險成正比。因此，必須強調小額貸款不等於安全貸款。」





救世軍的 Moneycare 財務諮詢服務的理財服務全國經理哈特奈特 (Kristen Hartnett) 表示，歡迎採取措施對迄今一直不受監管的行業進行監管 — 又呼籲那些陷入財困的人尋求協助。





「尤其是有這麼多服務供應商，我們知道這事很困難，甚至我們的財務顧問也發現很難聯絡到供應商。踏出的每一步都能夠支援遇到經濟困難的人。」





由於立法草案仍在制定中，法規的細節尚未敲定。鍾斯表示，政府將諮詢業界和消費者團體，並可能在年底前向呈交國會立法。





澳洲現有 700 萬個活躍的 BNPL 賬戶，平均每名客戶每年使用其賬戶進行 18 次交易。



