【創紀錄】Meta為什麼被歐盟罰款達12億歐元？

Facebook 及 Instagram 社交平台的母公司Meta 因為將歐盟用戶的數據轉移到美國，被歐盟主要私隱監管機構判罰創紀錄的12 億歐元罰款。

China: Illustration: Meta

Facebook 及 Instagram 社交平台的母公司Meta 因為將歐盟用戶的數據轉移到美國，被歐盟主要私隱監管機構判罰創紀錄的12 億歐元。 Credit: Costfoto/Sipa USA

同時， 亦要求Meta在5個月內，停止將用戶數據轉移到美國。

今次案件，是由愛爾蘭數據保護專員公署負責，該機構指 Meta 違反法院裁決，繼續傳送個人數據往美國，而在2021年，亞馬遜公司亦因涉及侵犯私隱而被罰款達7.46億歐元，Meta今次罰款的金額幾乎是亞馬遜的兩倍。

歐盟發言人威根（Christian Wigand） 表示，專員公署現時需要獲得歐盟成員國的批准， 才能夠繼續執行有關決定。

威根表示：『我們所實施或計劃實施與美國談判的保障措施，是根據由法院特定確認的能力來解決有關的問題。同時，亦根據有關措施，在今次案件中，令專員公署接納了這項決定。』

不過，Meta 在一份聲明中表示，將會對該裁決提出上訴，並會尋求法院暫緩執行處罰。

歐盟最高法院曾經於2020年裁定，2016年通過的歐盟與美國數據傳輸協議私隱保障無效，並指美國法律對美國公共機構獲取和使用從歐盟傳輸的數據規定，令歐盟公民的數據不能獲得安全保障。

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另外，即時通訊軟件WhatsApp將會推出新功能，讓用戶在發出訊息15分鐘內仍然能夠編輯訊息內容。

用戶只須長按訊息，再選取編輯功能，便能修改內容，經修改後的訊息會顯示剪輯的時間，但不會再顯示剪輯前的訊息內容。該公司表示，這項新功能將會逐步在全球推出，預料未來數星期內便可以覆蓋全部用戶。

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Published 23 May 2023 10:48am
By Selina Kong
Source: SBS