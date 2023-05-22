【有心唔怕遲】93歲長者學英文：各方面都方便!

根據澳洲統計局（ABS）最新人口普查數據，全國約有3.4％的人口（87.2萬人）的英語不流利或根本不會說英語，當中超過三成是65歲或以上人士（26.6萬人）。





數據顯示，在澳洲，每四個說普通話的人中，就有一人英語水平較低，當中年齡在65歲或以上的人就佔25%。





但仍有移民長者對學習英語充滿熱情。



仍有移民長者對學習英語充滿熱情。 Source: SBS / Yuye Lu 現年93歲的孟嘉龍，在1998年從上海移居澳洲，他每周二都會去墨爾本東部Blackburn當地的社區中心上英語課。





他指來澳洲後，發現寫的都是英文，他直言不學英文也不行。





他又指，學英文最大的感受就是覺得乘車、去看病，各方面都方便得多，「還有稅收、銀行利息的抵扣，你學了英文，這個上面可以拿錢，可以抵扣」。



78歲的徐行健是孟嘉龍在英文班的同學。她向SBS中文表示，自2015年定居澳洲後，已經學習英語數年，但依然難以和當地人溝通。





她直言當地人的發音「跟國際音標（相比）沒那麼標準，是澳洲的英語」，「課堂上老師講的我聽得懂，我到商場一句話都聽不懂」。





徐行健表示，不管說得流利與否，她都會繼續學習英語。





她直言「我這個人好奇心很強，反正我什麼都想學，學不到是另外一回事。」



根據澳洲統計局（ABS）最新人口普查數據，全國約有3.4％的人口（87.2萬人）的英語不流利或根本不會說英語。 Credit: ABS 二人就讀的英文課是由華人勁松長者會組織，這一社團成立於2005年，目的幫助移民澳洲的華人長者適應生活。





79歲的William Lok是英語課堂唯一的老師，他17歲時從馬來西亞移民到澳洲，自2009年以來一直在該中心為移民長者免費提供教學。





他向SBS中文表示，每節課會有8至12名學生，他們水平不一，有的是初學者，有的則已經學了好幾年。自己主要教一些簡單的英語，包括500個常用單詞和日常對話。





他指試著教長者們以英文對話，而學習語言最重要的是把所學用在句子裡，「歸根結底不是你學了多少，而是你應用得如何」。





其中一天的課堂上，一群平均年齡超過古稀之年的學生，在老師的帶領下進行角色扮演，模擬出入境時與 「海關官員」 的對話。



79歲的William Lok是英語課堂唯一的老師。 Source: SBS / Nicole Gong 洛伊研究所（Lowy Institute）的徐元敬博士（Jennifer Hsu）指，在華人人口眾多的城市，英語可能不會成為老年移民的生活障礙。





「在雪梨和墨爾本等主要大都市地區，由於有大量的華人社區，因此靠有限的英語水平也可以生活。」



孟嘉龍（左）和徐行健（右）在課堂上練習英語會話。 Source: SBS / Yuye Lu Box Hill是墨爾本其中一個華人區，根據澳洲2021年的人口普查數據，居住在Box Hill的人中有33.9％會說普通話，比2016年增長5.6％。



徐元敬博士指，在華人人口眾多的城市，英語可能不會成為老年移民的生活障礙。 Credit: Supplied 79歲的華人移民張文蘭亦是英文班的同學，她在Box Hill生活了13年，她向SBS中文表示，雖然自己在學英語，但在日常生活中幾乎用不到。





「我們跟華人接觸得比較多，跟當地人接觸的比較少....英語懂得少一點，問題也不大。」





除了在老年活動中心上英語課外，張文蘭還報名了成人多元文化教育服務機構（AMES）提供的雙語教學課程。



Box Hill的英語角，旨在幫助移民練習英語。 Source: SBS / Nicole Gong AMES Australia的發言人Laurie Nowell向SBS中文表示，目前約有2000人報名英語課程，其中包括持有父母簽證的華人移民。





Laurie Nowell指，這些持父母簽證的華人很有動力去學，因為他們想充分利用在澳的退休生活，了解澳洲文化。





AMES為父母簽證持有者設置課程，希望讓他們掌握完成日常任務和適應社會所需的知識。





「（課程會教）一些在看醫生、購物或和孫子或孫女的老師交談時能用到的語言」



79歲的張文蘭在Box Hill生活了13年。 Source: SBS / Yuye Lu 據SBS中文了解，在2021至22年，有超過5.6萬名學生參加由政府提供的成人移民英語課程（AMEP），其中來自中國的學生比例最高，且近五分之一的華人學生年齡在55歲以上。



AMES Australia目前約有2000人報名英語課程。 Credit: Supplied 內政部的一名發言人向SBS中文表示，政府已承諾自2025年1月1日起推出新的AMEP業務模式。





發言人續指「新的AMEP業務模式將提供更大的靈活性，並加強對學生和教師的支持，以進一步改善AMEP學生的語言能力、就業和生活水平。」



華人勁松長者會的英語課上使用的教材。 Source: SBS / Yuye Lu 洛伊研究所連續第三年對澳洲華人社區進行全國民意調查，涉及1200名澳洲華裔，其中9％的受訪者年齡在60歲以上。





徐元敬博士向SBS中文表示，在參與問卷的60歲以上的華裔澳洲人中，有81％的人表示對澳洲有 「較強」 或 「中等」 的歸屬感，在所有年齡組中比例最高，中位值為75％。





她指「對澳洲的歸屬感和在澳停留時間的長短之間有大關係」。





