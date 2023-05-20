澳華論壇辦原住民之聲座談會 鼓勵華人認識公投內容利弊

該組織在 5 月 18 日 (星期四) 晚上舉辦一場 「原住民國會之聲」 入憲公投的座談會。主席陳建青 (Simon Chan) 表示，希望透過今次活動向華人講解何謂「原住民之聲」，讓選民在今年年底參與公投的時候能對議題有足夠的認識，從而作出自己的投票選擇。



「澳華論壇」主席陳建青 (Simon Chan)。 Source: SBS / Yudie Huang 目前尚未公佈舉行日期的全民公投，將尋求選民同意，修改澳洲《憲法》以建立一個由原住民社區代表組成的諮詢小組，協助聯邦政府制定與原住民有關或對他們有影響的政策。





與會講者包括憲法律師、教育及社會工作學系副教授及原住民歷史高級講師，三人都表明支持將「原住民之聲」入憲。





推動族裔群體發聲的第一步

其中一名參加者 Cindy Chan 在接受 SBS 廣東話節目訪問時表示，參與座談會令她獲益良多，更認為「原住民之聲」入憲是增加澳洲社會內各少數民族發聲機會的第一步，包括華裔群體。





Cindy 說：「(事前) 真的一無所知，但現在已經有所了解。很值得 (出席) 今次的演講。我認為，其實大家都需要關注，其實應該尊重土著人士。我們本身是少數民族，這是所有人發聲 (表達意見) 的適當時候。(公投獲得通過) 可以做很多事，能對你自己的種族有利，不論是中國人抑或其他少數民族族群，所以這是一個踏腳步。」



Cindy Chan. Source: SBS / Winmas Yu 她指，如果公投成功通過並予以落實，國會內「最終」亦會為多元文化社區的族群設立諮詢小組。





與 Cindy 一同出席座談會的 Dr Amy Lee (李博士) 則表示，自己目前仍未決定投票取向，仍須進一步了解公投的內容及最終能帶來的益處。





李博士說：「(『原住民之聲』入憲) 有好有壞，我仍未正式作出決定。我想知道的是，這對澳洲有何貢獻。假如我們由國會開始 (展現) 對土著人的尊重，在世界的舞台上能為澳洲帶來一個好的形象，並無不妥，互相尊重。甚或，假如這個議案得到通過，多元文化社群的人權能更進一步 (得到改善)、大家能和諧共處，這是好事。但假如你說，目的只是讓他們有發聲的權利，究竟是否必要 (公投修憲)，則另作別論。」



Dr Amy Lee. Source: SBS / Winmas Yu

讓原住民國會諮詢小組成為「永久性」組織

其中一位主講嘉賓是雪梨麥格理大學 (Macquarie University) 法律學院高級講師兼憲法律師莫里斯 (Shireen Morris) 博士。





她在接受訪問時解釋，縱使聯邦國會目前已經存在多個不同類型的諮詢機構或小組，為何在國會內設立原住民諮詢機構則需要透過修憲才能達到理想效果。





莫里斯博士說：「過往的 (原住民) 諮詢機構所存在的問題是，每當執政政黨更替或 (這些小組) 帶來不便或阻滯，小組就會被廢除。原住民社群經常被有如政治足球一樣對待。今次將有所不同，當澳洲人在公投中投下贊成票、讓原住民就涉及他們的議題上發聲，這個原住民諮詢小組就會成為永久性組織。」





她說：「國會將保留更改、修補、變革及改善這個組織及職能的權力，以及小組與聯邦政府及國會之間的合作模式。這些都可在稍後進行修補及改善。但 (修改後的)《憲法》將會定明，國會內必須有一個原住民諮詢機構，故此是一個他們將擁有發言權的保證。」



Dr Shireen Morris. Source: SBS / Yudie Huang 她說：「這是相當重要的，因為原住民過去數十年來都一直尋求就與他們有關的事務發表意見。」



耗費公帑舉行公投是否值得？

而雖然持反對立場的原住民領袖蒙迪恩未能出席，台下亦有不少參加者對是否應該投贊成票存有懷疑，其中包括十多年前由中國深圳移民到澳洲後努力進修成為牙醫的 Will。





Will 在座談會上向嘉賓發問。 Source: SBS / Winmas Yu 而以個人身份出席座談會的華裔前新州上議院議員何沈慧霞 (Helen Sham-Ho) 博士則表示，自己亦尚未決定投票取向。





但她亦指出，未能明白為何要特別針對只佔人口一小部份的原住民組成國會諮詢小組。





何沈慧霞博士說：「我暫時正聆聽 (正反) 兩面的意見，我基本上未有立場。我的立場是要知道，自己投票的時候，是否作出正確的選擇。但此事上沒有對錯，因為這是關乎大眾的問題。我認為，你 (原住民) 只佔 (澳洲人口) 數個百份比，我們 (華人) 比此更多、有超過 5%。你只有 3%、4%，就要被特別招待？為何要被特別招待？這就成了一種『高人一等』的現象。你說要有發聲渠道，難道我們 (其他族群) 不能發聲？這裡好像有一點說不通。」



多元文化社區應熱烈參與討論

在墨爾本出生及長大的憲法律師莫里斯博士，本身擁有印度裔及斐濟裔血統。她在受訪時表示，多元文化社群人士就「原住民之聲」入憲公投的議題，熱烈參與討論是非常重要，而這亦是她接受邀請參與座談會的原因。





莫里斯博士說：「很多時，多元文化社群覺得，在一如『原住民之聲』這些關乎革新國家方面的議題上沒有真正的話語權，覺得這些事是白種澳洲人及澳洲原住民之間的對話，而並不關乎華裔澳洲人、印度裔澳洲人、越南裔澳洲人。」





「非也，我認為多元文化社群參與討論這些關乎發展國家的基本議題是相當重要。我們都是澳洲人，這是屬於我們的《憲法》，而令澳洲成為一個最好的國家對我們而言亦是相當重要。」



「澳華論壇」成員與一眾嘉賓合照。 Source: SBS / Winmas Yu 她說：「故此我認為，華人社群以至所有多元文化社群進行這些對話，是相當重要的。我衷心希望多元文化澳洲人能參與今次的討論，並認真看待今次的公投。」





何沈慧霞博士亦認同，華人有必要多了解公投的內容以及正反雙方的理據。但礙於今次座談會是以英文舉行，可能令部份有意認識這個議題的華人失去機會。





她指，公投來得太倉促，多元文化社區未能有足夠時間清楚了解公投的內容。





何沈慧霞博士說：「(今次活動) 太『西化』，我覺得不夠親切。很多人都不懂得英語，為何不用中文來講解支持 (入憲) 的理據、反對的理據，應該讓多元文化社區的人士多認識這個問題。因為它 (公投) 很快就舉行，只有六個月左右，就要投票。我認為這是太過快，這是我會批評的事。他 (政府) 提出不足一年左右，(選民) 就要去投票。你應給予時間選民認識這個問題，因為這是 (涉及)《憲法》，事關重大。」



收聽節目 【原住民之聲入憲】一文了解反對贊成兩派理據 SBS Chinese 15/05/2023 04:39 Play

他又表示，希望其他華人社區組織都能舉辦類似活動，向民眾講解今次公投的內容。





陳建青說：「今次是我們『澳華論壇』首次舉辦這項活動，希望其他華人組織亦會同樣安排這些節目，讓更多華人有幾會認識 (今次公投的內容)。這並非說他們要表態支持抑或反對，但至少有機會讓 (正反) 兩邊都可以講述自己的立場及原因，讓所有人都有機會明白，是否應該支持抑或反對。所有人的想法都不同，至少他們能有更多資料，讓他們更容易作出決定。」





詳情請收聽以下一節報道：



收聽節目 澳華論壇辦原住民之聲座談會 鼓勵華人認識公投內容利弊 SBS Chinese 20/05/2023 11:14 Play



