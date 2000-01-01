SBS Language
Language
生活開支
按揭還款額節節攀升？專家過你兩招減輕壓力
【做個精明貸款者】固定低息利率即將到期 教你如何善用利率方案「慳」幾百
油價料將飆升！如何避免在復活節期間「捱貴油」？
澳洲零售銷售增長在2月放緩
去年全澳租金升幅最大地區公佈 有地區租金飆升近6成
新州的未來：州大選在即 一文看清主要黨派政綱
13:13
【生活開支壓力】雙薪四口家庭冇儲蓄 理財師籲兼職增收入
澳洲無家可歸者再度激增 邊個社群州份最嚴重？
【致單身的你】生活開支飆升 你也遇到這樣的困難嗎？
22:10
【加電費】全澳多區料加高達逾兩成 如何節能慳錢
「全球最貴樓價」香港連續13年蟬聯榜首 雪梨第二 墨爾本排第九
【買餸買到驚】澳洲人勒緊肚皮甚至改變飲食習慣 多數人買少啲咩？
1
2
3
4
立即訂閱SBS中文電子報
訂閱SBS中文電子報，接收最新新聞資訊。
電郵地址
*
訂閱
訂閱即表示你同意SBS的
服務使用條款
及
私隱保障政策
，包括接收來自SBS的電子郵件通訊。
追蹤SBS中文
facebook
twitter
youtube
下載手機應用程式
SBS Audio
iOS
Android
SBS On Demand
iOS
Android
收聽節目播客
SBS Cantonese
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Cantonese-speaking Australians.
Gourmet Express
Join prominent cook May Lee for gourmet recipes and tips for the kitchen.
透過你喜歡的播客程式，收聽SBS廣東話節目的最新獨家播客節目。
收看SBS
Cantonese Collection
Watch onDemand
立即觀看