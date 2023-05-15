【原住民之聲入憲】一文了解反對贊成兩派理據

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在去年底已表示，在今年將舉行原住民國會之聲入憲（Indigenous Voice to Parliament）的公投。





而經過原住民國會之聲入憲公投的工作組經過數月研究後，聯邦政府在本年3月公佈原住民之聲公投的具體問題和入憲內容。





艾巴尼斯當時正式宣佈，澳洲人將會在公投中被問是「一項建議中的法律：要修改憲法來建立原住民及托勒斯海峽島民之聲，以承認澳洲的第一民族。你是否批准這建議中的修改？」





艾巴尼斯在宣佈上述內容的發佈會上動情表示，原住民之聲入憲是「縮窄差距」的重要措施。





「今天指明了我們如何處理（縮窄差距）的方法：透過諮詢本地的人；透過和這些挑戰共處的人合作；透過原住民之聲納入憲法並傾聽那聲音。」





修憲案預計會在6月進行表決。





聯邦反對黨領袖達頓(Peter Dutton)呼籲總理公佈聯邦法律顧問檢察長提供的建議，檢察長私下就修改憲法的潛在法律影響發表意見。





達頓表示，總理目前似乎違背檢察長的建議，他認為總理有責任公佈有關細節，公佈法律建議並解釋為什麼他違背法律建議，而檢察長是負責向政府提供最重要法律建議的人。他是在公共服務中，向總理提供法律建議的最高級別官員。達頓強調外界需要了解總理違背檢察長法律建議的原因。





達頓並已表示，已確定他的內閣將會投反對票。達頓堅持，建議中的國會之聲將成為一個「政府的新機構」，需要成千上萬名新公務員，耗費數十億元運營費用，卻無法改善原住民的結果。





他又提出了一個替代模式，就是通過立法，創建本地和區域性聲音，他表示，這樣會更有效地為原住民社區發聲。





但艾巴尼斯就提交的「原住民國會之聲」提案的措辭護航，否定可能遭入禀最高法院挑戰的講法。





艾巴尼斯表示，澳洲頂尖憲法專家，否決了由於原住民之聲權力的措辭，導致遭入禀法院挑戰的可能性。





他在上月接受傳媒訪問時表示，這是一個法律上合理的提議。 提議非常清楚表明是國會在負責。



國家黨領袖利特爾波特（David Littleproud ）亦堅決反對把原住民之聲寫入憲法，認為原住民之聲只是把現有的原住民官僚機構複製。





利特爾波特表示，艾巴尼斯在3月公佈的公投問題，並沒有改變國家黨的立場，只是更加堅定國家黨反對原住民之聲的決心。他指，歷史在重演，原住民以前有過一個代表機構，但沒有用。他認為現時正為那些最弱勢的社區，增加另一層官僚主義，以有效地提高效率、提供服務。利特爾波特指他與其他人並沒有惡意，而是真誠地希望縮小差距。





只要公投獲得全國多數選民贊成且全國多數州份贊成，便無需經過眾議院和參議院辯論表決，而直接通過眾議院，建立名為原住民之聲的諮詢機構。





根據政府的建議，原住民國會之聲將能在牽涉澳洲原住民的議題上向政府提供意見，但對國會制定的法例並無否決權。





總理艾巴尼斯此前表示，公投將在本年10月至12月期間舉行。





自澳洲聯邦成立以來，共舉行過44次公投，只有8次獲得通過。





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