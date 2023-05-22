全無現金交易 專家估澳洲將於某年份實現

你最後一次使用現金付款是甚麼時候?很可能現時的大部分購物都是通過電子交易完成。





在澳洲的大多數交易都是以電子錢包、銀行轉賬電子方式進行。





隨著現金在日常生活中變得越來越不常見，在不久的將來，大家就會思考是否值得保留現金，或轉向全電子貨幣的問題。



澳洲的情況如何？

根據金融科技公司 FIS global的數據，2022年澳洲以現金支付的總價值，僅佔所有銷售點交易的6%。





新南威爾斯大學（UNSW）經濟學教授霍爾頓（Richard Holden）表示，有關數字可能會繼續減少。



新南威爾斯大學（UNSW）經濟學教授霍爾頓表示，澳洲現金交易數字可能會繼續減少。 Source: Supplied / Aran Anderson 他說，刷卡或刷手機除了令速度更快之外，也變得更方便。





霍爾頓教授指，銀行實際上正在停止使用自動櫃員機(ATM)，令提取現金變得越來越困難，因此要提取現金並不容易。





他續指，另一件非常重要的事情是儲備銀行 (RBA)於2018年開發的新支付平台NPP（New Payments Platform)，就是大家可能知道的Osko或PayID。





NPP 容許即時全天候24小時點對點電子匯款。



為什麼各國支持無現金

瑞典接近於無現金。





研究人員早前預測，2023年3月將是在該國家的商家接受現金不再有利可圖的日子。





霍爾頓教授指，在瑞典，現金約佔交易價值的2%，大多數瑞典人現在都在使用匯款應用程序 Swish。





「他們的現金交易從 2010年的略低於 40% ，減至2020年的約8%」，「他們真的非常積極地逐步淘汰現金」。





他指，各國支持無現金化的原因可能有很多。





霍爾頓教授表示，從商業角度來看，減少現金可以減低盜竊和搶劫的風險，因此可能對商業保險費產生持續影響，同時亦減少工作量。





他指「必須有人點數、整理、以及類似的工作，需要佔用員工很多時間，很麻煩，也不是很安全」。





「這對消費者和企業都有好處，中央銀行指將幫助協調，這確實是有道理的」。





霍爾頓教授表示，將所有支付方式轉為電子方式也令交易有書面記錄。



瑞典接近於無現金。 Source: Getty / olaser 「我無法說明 Riksbank（瑞典中央銀行）的動機。但如果部分動機是地下經濟，我不會感到驚訝」。





澳洲稅務局將使用現金故意隱藏收入，以避免交稅或退休金的行為，形容為現金經濟或影子經濟。





雖然在瑞典，電子貨幣似乎將完全取代現金，但瑞典央行可能在停止完全無現金的想法。





瑞典央行最近對交易的電子化進行評估，雖然尚未公佈全部調查結果，但其副行長表示，應該可以使用現金購買重要商品。



中國轉向電子貨幣

雖然到 2022 年中國對現金的依賴度略高於澳洲，現金交易佔所有銷售點交易的 8%，但霍爾頓教授認為中國將比澳洲快轉去電子貨幣。





「中國基本上正在朝著電子貨幣的方向發展，所以可能在幾年時間內，將不再有實質貨幣。」





研究人員指，新冠疫情和互聯網的高使用率，令中國增加使用電子支付方式。





中國政府也一直在推動電子貨幣的使用，其中央銀行創造了數字人民幣(digital yuan.)。





霍爾頓教授表示，電子貨幣在中國的使用亦引發政府可得知民眾將錢花在什麼地方的「合理擔憂」。





他表示「但中國的背景與澳洲完全不同」，他指的是中國的社會信用體系重度依賴電子監控。





「我認為這些擔憂在中國這樣的國家，比在澳洲或美國這樣的國家要重要得多」，他亦認為澳洲在確保行政機構無法濫用民眾的私人訊息方面，表現相當不錯。」



霍爾頓教授表示，電子貨幣在中國的使用亦引發政府可得知民眾將錢花在什麼地方的「合理擔憂」。 Source: Getty / Bobby Brill

對無現金化的擔憂

霍爾頓教授指，雖然那些反對轉向無現金社會的人，經常提到不利於社會中的弱勢社群，但他相信只要無現金系統運作良好，無現金社會不會對任何人不利。





「在像美國這樣的地方，存在一個真正的問題，就是有一群社會經濟地位低的人，實際上沒有銀行賬戶，這是一個真正的問題。但現實是，在澳洲沒有人沒有銀行賬戶，因此在澳洲並不是真正的問題。」





他承認，隨著澳洲不再使用現金，需要考慮的是一些不使用科技的老年人。





霍爾頓教授指，年長的澳洲人可能不熟悉科技，對技術的掌握程度較低，但他們仍然希望並需要進行交易，這是需要關注的。



展望澳洲無現金的未來

霍爾頓教授表示，僅轉向電子貨幣就可以使澳洲的稅收收入大幅增加。





他舉例「保姆、技工，甚至是人們購買汽車之類的東西，這種只收現金的交易，導致真正的稅收損失」，「這可能相當於60到80億元的稅收收入」。





霍爾頓教授建議，在澳洲轉向電子貨幣可分階段進行，首先不再使用較大面值的紙幣，然後在三年內停用其他紙幣。





「給人們時間進行調整，為一些弱勢長者制訂計劃，並確保每個人都有pay ID之類的東西」。





霍爾頓 教授表示，除非未來幾年沒有對電子貨幣進行改革的意願，他相信到2030年，澳洲將實現無現金化，達到與瑞典現在相同的階段。



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