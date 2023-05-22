全無現金交易 專家估澳洲將於某年份實現

隨著無現金交易成為常態，持有現金的澳洲人越來越少。

Woman behind a bar at a restaurant holds out a portable EFTPOS machine. A person is tapping a card on it

專家預計澳洲將於某年份實現全無現金交易。 Source: Getty / Fly View Productions

你最後一次使用現金付款是甚麼時候?很可能現時的大部分購物都是通過電子交易完成。

在澳洲的大多數交易都是以電子錢包、銀行轉賬電子方式進行。

隨著現金在日常生活中變得越來越不常見，在不久的將來，大家就會思考是否值得保留現金，或轉向全電子貨幣的問題。

澳洲的情況如何？

根據金融科技公司 FIS global的數據，2022年澳洲以現金支付的總價值，僅佔所有銷售點交易的6%。

新南威爾斯大學（UNSW）經濟學教授霍爾頓（Richard Holden）表示，有關數字可能會繼續減少。
A man in a suit and tie looking at camera
新南威爾斯大學（UNSW）經濟學教授霍爾頓表示，澳洲現金交易數字可能會繼續減少。 Source: Supplied / Aran Anderson
他說，刷卡或刷手機除了令速度更快之外，也變得更方便。

霍爾頓教授指，銀行實際上正在停止使用自動櫃員機(ATM)，令提取現金變得越來越困難，因此要提取現金並不容易。

他續指，另一件非常重要的事情是儲備銀行 (RBA)於2018年開發的新支付平台NPP（New Payments Platform)，就是大家可能知道的Osko或PayID。

NPP 容許即時全天候24小時點對點電子匯款。

為什麼各國支持無現金

瑞典接近於無現金。

研究人員早前預測，2023年3月將是在該國家的商家接受現金不再有利可圖的日子。

霍爾頓教授指，在瑞典，現金約佔交易價值的2%，大多數瑞典人現在都在使用匯款應用程序 Swish。

「他們的現金交易從 2010年的略低於 40% ，減至2020年的約8%」，「他們真的非常積極地逐步淘汰現金」。

他指，各國支持無現金化的原因可能有很多。

霍爾頓教授表示，從商業角度來看，減少現金可以減低盜竊和搶劫的風險，因此可能對商業保險費產生持續影響，同時亦減少工作量。

他指「必須有人點數、整理、以及類似的工作，需要佔用員工很多時間，很麻煩，也不是很安全」。

「這對消費者和企業都有好處，中央銀行指將幫助協調，這確實是有道理的」。

霍爾頓教授表示，將所有支付方式轉為電子方式也令交易有書面記錄。
A street view of Stockholm, Sweden busy with pedestrians.
瑞典接近於無現金。 Source: Getty / olaser
「我無法說明 Riksbank（瑞典中央銀行）的動機。但如果部分動機是地下經濟，我不會感到驚訝」。

 澳洲稅務局將使用現金故意隱藏收入，以避免交稅或退休金的行為，形容為現金經濟或影子經濟。

 雖然在瑞典，電子貨幣似乎將完全取代現金，但瑞典央行可能在停止完全無現金的想法。

 瑞典央行最近對交易的電子化進行評估，雖然尚未公佈全部調查結果，但其副行長表示，應該可以使用現金購買重要商品。

中國轉向電子貨幣

雖然到 2022 年中國對現金的依賴度略高於澳洲，現金交易佔所有銷售點交易的 8%，但霍爾頓教授認為中國將比澳洲快轉去電子貨幣。

 「中國基本上正在朝著電子貨幣的方向發展，所以可能在幾年時間內，將不再有實質貨幣。」

 研究人員指，新冠疫情和互聯網的高使用率，令中國增加使用電子支付方式。

 中國政府也一直在推動電子貨幣的使用，其中央銀行創造了數字人民幣(digital yuan.)。

 霍爾頓教授表示，電子貨幣在中國的使用亦引發政府可得知民眾將錢花在什麼地方的「合理擔憂」。

 他表示「但中國的背景與澳洲完全不同」，他指的是中國的社會信用體系重度依賴電子監控。

 「我認為這些擔憂在中國這樣的國家，比在澳洲或美國這樣的國家要重要得多」，他亦認為澳洲在確保行政機構無法濫用民眾的私人訊息方面，表現相當不錯。」
Close-up of a transaction at a street side flower market. The person is holding Chinese currency
霍爾頓教授表示，電子貨幣在中國的使用亦引發政府可得知民眾將錢花在什麼地方的「合理擔憂」。 Source: Getty / Bobby Brill

對無現金化的擔憂

霍爾頓教授指，雖然那些反對轉向無現金社會的人，經常提到不利於社會中的弱勢社群，但他相信只要無現金系統運作良好，無現金社會不會對任何人不利。

「在像美國這樣的地方，存在一個真正的問題，就是有一群社會經濟地位低的人，實際上沒有銀行賬戶，這是一個真正的問題。但現實是，在澳洲沒有人沒有銀行賬戶，因此在澳洲並不是真正的問題。」

他承認，隨著澳洲不再使用現金，需要考慮的是一些不使用科技的老年人。

霍爾頓教授指，年長的澳洲人可能不熟悉科技，對技術的掌握程度較低，但他們仍然希望並需要進行交易，這是需要關注的。

展望澳洲無現金的未來

霍爾頓教授表示，僅轉向電子貨幣就可以使澳洲的稅收收入大幅增加。

他舉例「保姆、技工，甚至是人們購買汽車之類的東西，這種只收現金的交易，導致真正的稅收損失」，「這可能相當於60到80億元的稅收收入」。

霍爾頓教授建議，在澳洲轉向電子貨幣可分階段進行，首先不再使用較大面值的紙幣，然後在三年內停用其他紙幣。

「給人們時間進行調整，為一些弱勢長者制訂計劃，並確保每個人都有pay ID之類的東西」。

霍爾頓 教授表示，除非未來幾年沒有對電子貨幣進行改革的意願，他相信到2030年，澳洲將實現無現金化，達到與瑞典現在相同的階段。
更多內容

澳洲銀行自動櫃員機數量銳減 無現金時代不遠？

【Cash or Card？】澳某大銀行分行不再提供櫃檯現金提款 象徵紙幣的終結嗎？

【俾現金搶澳洲樓】中國買家鍾情東岸城市有「特殊原因」？

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 22 May 2023 12:49pm
By Aleisha Orr, Hiu Ching Lam
Source: SBS
Available in other languages
標籤
Australia