【俾現金搶澳洲樓】中國買家鍾情東岸城市有「特殊原因」？

據國民銀行最新的住宅物業調查發現，截至 3 月的前三個月，外國買家在新房地產市場中所佔的總體份額，從上一季度的 5.2% 上升至 7.9%。





增長主要由於在新州置業的海外買家急劇上升，2023 年第一季度增至 16.2%，遠高於上一季度的 6.7%。 外國買家在新州市場的份額，目前亦正處於八年以來的最高水平。





即使在解除新冠封鎖之前，外國投資審查局的數據就顯示，去年的9 月季度，經當局批准而資金來自中國的房地產投資，總額約為 10 億元。 全年計算，上一個財政年度有關資金則為 24 億元。





但有關增長集中在新建房屋，現樓的增長則不太明顯，因為外國買家主要仍只能申請購買新樓。





但亦有例外情況，例如如果買家打算重新開發現有房產以增加樓宇量，或者如果他們是將在澳洲居住的臨時居民，則可以申請購買現有房產。





房地產買賣網Domain，比較今年 3 月初及 2020 年初的數據，發覺其網站來自中國的點擊量亦正遠高於疫情前的水平。









樓宇買賣中介公司「Plus Agency」董事總經理 Peter Li 表示，即使是只限於購買新建房屋，一些臨時居民亦會急於搶購一些熱門物業。





例如一棟位於雪梨Chatswood，目前為數不多的新建住宅樓宇The Meridian最近才剛完工。但Peter Li 指：「所有完工後仍然未賣出的公寓，都賣給了中國買家。」





他亦指，由外國投資審查局批准、並經由他處理的中國買家當中，有一半都以現金交易。





McGrath 的董事總經理兼行政總裁 John McGrath 表示，雖然今年中國買家的需求在該機構的所有價格範圍內都有所上升，但在 400 萬元以上的高端市場，升幅則最為強勁。





他亦指，雖然澳洲國內的華裔買家，可能會受到利率上升的影響，但從中國匯款的買家，主要以現金支付，要貸款的相對較少。





Peter Li在接受News.com.au的訪問時亦表示，澳洲房地產市場對亞洲—尤其是中國買家如此具有吸引力的三個原因中，其中一個令人「意想不到」。





首先，一個最明顯的因素，是澳洲的教育機會。另外，澳洲部分地區，已有成熟的華人社區，亦是吸引外國買家來到該國的另一個因素。





Peter亦指，當中最令人驚訝第三項因素，因為澳洲東部標準時間與亞洲時間之間的微小時差。





「墨爾本、堪培拉及雪梨，和中國的時差僅兩小時左右...因此，如果他們購買房產時，亦需要兼顧本身的業務，他們在英國或美國買樓就將會更難管理，因為當地的時差更大。」





Peter亦補充指，中國政府之前實施的嚴格封鎖措施，意味著好多中國人多年來無法與居住在國外的家人見面，許多人已經厭倦了他們的生活方式。





結果，當邊境終於開放時，來到澳洲的遊客，體驗到了「更好的生活」，這亦影響了他們的決定，想永久移民澳洲。





其次，Peter亦解釋說，現在中國投資者買澳洲樓的數量驚人，中國解封扮演著一個重要色。





「在中國封鎖期間，海外交易的確實有所下降了，但現在中國人可以再次開始到澳洲檢驗物業，亦可以親眼看到這些物業才開始購買。」





亞洲房地產上市公司 Juwai IQI 的聯合創始人兼集團董事總經理 Daniel Ho 表示，中國房地產市場及股票市場，目前都沒有足夠的吸引力讓中國人投資。





「2022 年，中國家庭的銀行存款餘額，增加了超過 2.6 萬億元。但許多中國人對當地的經濟和房地產市場的信心，正在大流行期間下降，因此相比之下，澳洲等海外市場看起來更好。」





「在中國，購買澳洲的房地產，可能是他們在疫情後的『報復性消費』。」









