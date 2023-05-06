【35歲前都仲得】澳洲人赴英「工作假期」新安排幾時生效?

Key Points 歷史性的澳英自由貿易協定將在幾周內生效

兩年後，打工度假簽證規定也將放寬

屆時由澳洲出口到英國的幾乎所有產品，其關稅亦將被取消

根據協議，在兩年後幾乎所有出口到英國的澳洲商品將不徵收關稅，協議還將放寬在兩國之間的工作假期簽證。





兩國的工作假期簽證的年齡限制從 30 歲提高到 35 歲，並將停留時間延長至三年。



新協議亦將取消對價值數十億元的澳洲出口商品徵稅，包括牛肉、羊肉、乳製品和糖，並於今個月底(5月31日)生效。





兩年後，澳洲對英國 99% 的出口產品，亦將不徵收關稅，總值約 92 億元，抵達澳洲的英國產品相同。



Prime Minister Anthony Albanese said eliminating tariffs on goods will have a positive impact on our economy. Source: AAP / Darren England 本地農戶對這一消息表示歡迎，稱之為「一直在期待的勝利。」





全國農民聯合會主席馬哈爾向澳聯社表示：





「在現在及不久將來取消配額關稅的承諾，對正面對成本上升壓力的農場企業來說是一種解脫。」





英國被視為澳洲的第二大葡萄酒出口市場，因此，葡萄酒業界亦也為即將生效的協議舉杯慶祝。澳洲葡萄酒商人 Lee McLean 說：





「該協議將取消葡萄酒進入英國的入口關稅，意味著澳洲葡萄酒行業每年可節省約 5000 萬元。」





總理艾巴尼斯表示，新協議旨在為澳洲企業提供更大的出口市場，削減關稅還會導致產品變得更便宜，進而給通脹帶來下行壓力。





英國駐澳洲高級專員 Vicki Treadell 表示，自由貿易協定的好處最早將於 6 月顯現。



British High Commissioner to Australia Vicki Treadell said the benefits of the free trade agreement will be felt as early as June. Source: AAP / Lukas Coch 「亦應該會對進入對方國家的許多商品產生直接影響。」





Treadell 亦指，協議的其他方面，例如流動簽證的變更，可能需要更長的時間，因為需要改變法例。但她認為，大家馬上會見到的是促進雙向投資。



