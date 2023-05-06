【35歲前都仲得】澳洲人赴英「工作假期」新安排幾時生效?

澳洲和英國之間歷史性的自由貿易協議，快將在本月底生效，到底工作假期簽證及貿易安排將有何改變？

People walking through arrivals at an airport.

Visa rules are changing for Australians wanting to work in the UK. Source: AAP, EPA / Andy Rain

Key Points
  • 歷史性的澳英自由貿易協定將在幾周內生效
  • 兩年後，打工度假簽證規定也將放寬
  • 屆時由澳洲出口到英國的幾乎所有產品，其關稅亦將被取消
根據協議，在兩年後幾乎所有出口到英國的澳洲商品將不徵收關稅，協議還將放寬在兩國之間的工作假期簽證。

兩國的工作假期簽證的年齡限制從 30 歲提高到 35 歲，並將停留時間延長至三年。
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新協議亦將取消對價值數十億元的澳洲出口商品徵稅，包括牛肉、羊肉、乳製品和糖，並於今個月底(5月31日)生效。

兩年後，澳洲對英國 99% 的出口產品，亦將不徵收關稅，總值約 92 億元，抵達澳洲的英國產品相同。
Prime Minister Anthony Albanese wearing a suit and tie and talking inside. There is an Aboriginal flag behind him.
Prime Minister Anthony Albanese said eliminating tariffs on goods will have a positive impact on our economy. Source: AAP / Darren England
本地農戶對這一消息表示歡迎，稱之為「一直在期待的勝利。」

全國農民聯合會主席馬哈爾向澳聯社表示：

「在現在及不久將來取消配額關稅的承諾，對正面對成本上升壓力的農場企業來說是一種解脫。」

英國被視為澳洲的第二大葡萄酒出口市場，因此，葡萄酒業界亦也為即將生效的協議舉杯慶祝。澳洲葡萄酒商人 Lee McLean 說：

「該協議將取消葡萄酒進入英國的入口關稅，意味著澳洲葡萄酒行業每年可節省約 5000 萬元。」

總理艾巴尼斯表示，新協議旨在為澳洲企業提供更大的出口市場，削減關稅還會導致產品變得更便宜，進而給通脹帶來下行壓力。

英國駐澳洲高級專員 Vicki Treadell 表示，自由貿易協定的好處最早將於 6 月顯現。
British High Commissioner to Australia Vicki Treadell addresses the National Press Club in Canberra.
British High Commissioner to Australia Vicki Treadell said the benefits of the free trade agreement will be felt as early as June. Source: AAP / Lukas Coch
「亦應該會對進入對方國家的許多商品產生直接影響。」

Treadell 亦指，協議的其他方面，例如流動簽證的變更，可能需要更長的時間，因為需要改變法例。但她認為，大家馬上會見到的是促進雙向投資。

「我們的消費者基礎龐大，如果有更多優秀的澳洲產品進入英國，相信會受到廣泛吸納。」


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Published 6 May 2023 11:34am
By Ivan Leung
Source: AAP
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